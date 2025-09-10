Efinix®、Titanium® 製品ラインを倍増

カリフォルニア州クパティーノ, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- プログラマブルロジックソリューションのイノベーターである Efinix® は本日、高い評価を得ている Titanium ファミリーの拡充を発表しました。製品ラインを倍増することで、Efinix は AI が牽引する産業およびアプリケーションへの貢献を約束することを表明します。Titanium FPGA は、TSMC の 16/12nm プロセスで製造されています。

「Titanium FPGA は量産実績があり、様々な市場で広く採用されています。例えば、AI を活用したマシンビジョン産業用システムでは、圧倒的なシェアを誇っています。FPGA は、ビデオデータやセンサーデータを分析することでこれらのシステムを強化し、製造フローを合理化します。Titanium の拡張計画は、これらの市場やその他の AI 主導の市場におけるお客様をさらにサポートします。」と、Efinix の社長 兼 CEO であるサミー・チャンは述べています。

Titanium FPGA は、その固有の柔軟性により、AI 駆動型システムにおいて重要な役割を果たし、データ分析を加速し、多様な市場におけるリアルタイムの意思決定を可能にします。業界をリードするエネルギー効率により、お客様は産業オートメーションやロボティクスから自動車システム、ポータブル医療機器、次世代エッジプラットフォームに至るまで、あらゆる分野に安心して導入することができます。

Efinix CTO 兼 エンジニアリング担当 SVP のトニー・ガイは、「当社のトランシーバーデバイスの成功を大変嬉しく思います。これらのデバイスは、コンセプトからサンプルまで 1 年未満で製造することができ、エンジニアリングチームにとって大きな成果でした。TSMC との提携により、新製品を迅速かつ効率的にリリースすることができ、ワールドクラスの FPGA の構築に集中できるようになりました。今後、TSMC と協力して製品ラインを倍増させることを楽しみにしています。」と述べています。

Titanium FPGA は、電力効率、高性能、低コストを革新的に融合させたソリューションを提供します。拡張されたファミリーメンバーは、最大 25.8Gbps の高速トランシーバー速度、64 ビット RISC-V プロセッサ SoC、MIPI 速度の向上など、機能強化を実現しています。

TSMC 北米事業管理担当 VP のルーカス・ツァイ氏は「TSMC は、Efinix のような業界のイノベーターと協力し、AI の高まる需要に応える電力効率の高いチップのイノベーションを加速できることを誇りに思います。TSMC の業界をリードするプロセス技術と Efinix のアーキテクチャを統合し、高い電力効率と高性能を兼ね備えた FPGA 製品を提供することで、AI 主導の世界に貢献できるよう、さらにパートナーシップを強化していきたいと考えています。」と述べています。

Efinix について

プログラマブル製品の革新的企業である Efinix® は、メインストリーム市場のアプリケーション向けに、高性能 Titanium FPGA シリコンプラットフォームの低消費電力とリコンフィギュレーションの柔軟性を提供することに注力しています。Efinix FPGA は、従来の FPGA テクノロジーを凌駕する消費電力、性能、面積の優位性を提供し、新たなアプリケーションの開拓と市場投入期間の短縮を実現します。Titanium デバイスは、3 万 5 千から 200 万ロジックエレメントをラインアップし、小型フォームファクタ、低消費電力を特徴とし、量産に適した価格設定となっています。Efinity® 統合開発環境は、RTL からビットストリームまで、包括的な FPGA 設計スイートを提供します。詳細については、http://www.efinixinc.com をご覧ください。

