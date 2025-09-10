MCH Group | Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC | Clôture semestrielle 2025

MCH Group augmente son bénéfice semestriel et renforce sa rentabilité

MCH Group a clôturé le premier semestre 2025 avec une hausse du résultat net. Malgré un chiffre d’affaires en recul, la rentabilité s’est encore améliorée – preuve tangible de la mise en œuvre des mesures d’efficacité.

Pour la troisième fois consécutive, après plusieurs années de pertes, MCH Group présente un résultat semestriel positif. Bien qu’en légère baisse, le chiffre d’affaires a été accompagné d’une nette progression de la rentabilité : le bénéfice net s’élève à 5,3 millions CHF, le chiffre d’affaires opérationnel à 222,4 millions CHF, tandis que l’EBITDA atteint 18,9 millions CHF – soit une augmentation de 3,6 millions CHF par rapport à la même période de l’année précédente. Cela confirme l’impact positif des mesures d’efficacité mises en place par MCH Group, qui ont permis de simplifier les structures et processus et de réduire la base de coûts. Parallèlement, de nouvelles opportunités se sont ouvertes à Bâle et à l’international, posant ainsi des bases solides pour une croissance durable et une rentabilité renforcée.

Performance solide dans l’ensemble des domaines d’activité

Au premier semestre 2025, MCH Group a réalisé des résultats solides dans tous ses domaines. Art Basel a confirmé son importance internationale avec des éditions réussies à Hong Kong et à Bâle. À l’occasion de son 55e anniversaire, Art Basel Basel a enregistré des ventes remarquables dans tous les segments et réaffirmé son rôle de leader sur le marché mondial de l’art.

Dans le secteur Exhibitions & Events, l’Eurovision Song Contest à Bâle a démontré l’importance d’une collaboration étroite avec les autorités et institutions pour réaliser un événement d’une telle envergure, même si celui-ci n’a pas été un succès financier. La division Live Marketing Solutions (LMS) a mené plus de 800 projets à travers le monde, parmi lesquels le Sharjah Light Festival, l’espace de marque conçu pour Novartis à l’occasion de l’ESC, ainsi que des projets internationaux pour des clients tels que Disney, Samsung, Verizon et Caterpillar.

Perspectives pour le second semestre

Pour la seconde moitié de 2025, MCH Group prévoit de poursuivre ses améliorations, avec un retour attendu à la croissance du chiffre d’affaires, soutenu par la saisonnalité de l’activité des salons ainsi que par le nouveau partenariat stratégique avec Qatar Sports Investments (QSI) et QC+, qui constitue une étape importante dans le développement futur du Groupe. La vente du bâtiment Expomobilia à Effretikon générera également un effet ponctuel positif sur l’EBITDA et la trésorerie, tandis que les fluctuations de change – en particulier la faiblesse du dollar américain – devraient peser sur le résultat financier.

Avec une priorité constante donnée à l’efficacité, à la discipline et à une vision à long terme, MCH Group investit également dans de nouveaux formats et partenariats, dont la collaboration avec Bits & Pretzels pour le nouveau Health.Tech Global Summit, qui se tiendra pour la première fois à Bâle en mars 2026 et établira une plateforme internationale dédiée à l’innovation et aux sciences de la vie.

À propos de MCH Group

MCH Group, dont le siège est à Bâle (Suisse), est une entreprise de marketing expérientiel active à l’échelle mondiale, disposant d’un vaste réseau de services destinés à des clients internationaux. Ses activités principales comprennent des plateformes communautaires uniques telles que les foires Art Basel à Bâle, Hong Kong, Paris , Miami Beach et Qatar, ainsi que de grandes expositions nationales comme Swissbau et Giardina. La division Live Marketing Solutions, avec les marques MCH Global, MC2 et Expomobilia, propose des solutions individuelles de marketing expérientiel allant de la stratégie à la création et à la mise en œuvre. MCH Group exploite également le centre d’expositions et de congrès de Bâle ainsi que la Messe Zürich. L’entreprise emploie plus de 800 personnes, dont environ la moitié en Suisse et aux États-Unis.

