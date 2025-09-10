Verkkokauppa.comin tulevat taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2026

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.9.2025 klo 08.00

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset raportit ja tilinpäätöksen seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkaistaan torstaina 12.2.2026

Vuoden 2025 raportointikokonaisuus, joka pitää sisällään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2025, viikolla 11, 2026

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2026 torstaina 23.4.2026

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2026 torstaina 16.7.2026

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2026 torstaina 22.10.2026

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2026 perjantaina 12.2.2027

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 14.4.2026 etäkokouksena. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle perusteluineen tai päätösehdotuksineen 13.2.2026 mennessä osoitteeseen: Verkkokauppa.com Oyj, Hallitus, c/o hallituksen sihteeri, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki.

Verkkokauppa.com noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistuksia. Tiedotteet ovat luettavissa yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.verkkokauppa.com heti julkistamisen jälkeen.

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

Puh. +358 44 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.