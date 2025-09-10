ZenaTech firma oferta para adquirir una empresa de gestión de almacenes e inventarios con contratos establecidos a largo plazo con el Departamento de Defensa de EE. UU., acelerando la expansión de DaaS en la costa este

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones de tecnología empresarial, especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una empresa de servicios de gestión de almacenes e inventarios con sede en el sureste de EE. UU., que presta servicios a una rama principal del Departamento de Defensa de EE. UU. Con más de 25 años de experiencia en logística de defensa y contratos gubernamentales activos de varios años, la adquisición propuesta aporta una profunda experiencia en la organización, mantenimiento y optimización de inventarios físicos, asegurando que los activos y materiales de misión crítica estén contabilizados y listos cuando se necesiten. Una vez completada, y combinada con otras adquisiciones recientes en la región sureste, incluyendo, Cardinal Civil Resources, se fortalecerá la presencia DaaS de ZenaTech en la costa este y su capacidad para atender a agencias gubernamentales y de defensa.

"Esta adquisición propuesta representa otro paso importante para acceder relaciones consolidadas con las agencias de defensa de EE. UU., lo que permite una mayor capacidad para entregar drones como servicio o DaaS a escala a los clientes de agencias gubernamentales y de defensa con sede en la costa este", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esto también ofrecerá oportunidades para nuestro dron de gestión de inventarios en interiores IQ Nano, que creemos que nos ayudará a ascender en la cadena de valor como socio de integral en gestión de inventario y automatización logística, impulsando mayor preparación, precisión y capacidad operativa para nuestras fuerzas armadas".

El ZenaDrone IQ Nano es un dron táctico para interiores diseñado y desarrollado específicamente para operar en entornos sin GPS, espacios confinados o de alto riesgo, donde los sistemas y el personal tradicionales enfrentan desafíos operativos. Diseñado para la precisión, automatiza la gestión de inventario escaneando códigos de barras o etiquetas RFID en armerías y almacenes, mientras se integra a la perfección con sistemas basados en SAP para la verificación de seguimiento de stock militar NSN (Número Nacional de Stock) en tiempo real y conteos de ciclos y eliminando el error humano. Equipado con imágenes térmicas/de alta definición y LiDAR, y detección de anomalías impulsada por inteligencia artificial (IA), además combina vigilancia interior segura y seguridad de los centros de mando, depósitos de municiones y zonas restringidas, con capacidades de vuelo estacionario estables y evitación de obstáculos.

ZenaTech ya ha completado ocho adquisiciones para alcanzar su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drones como Servicio (DaaS) para mediados de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a clientes empresariales o gubernamentales acceso flexible, ya sea bajo demanda o mediante suscripción, a servicios avanzados de drones para topografía, inspecciones, lavado a presión, mantenimiento y más, eliminando la necesidad de invertir en hardware y software de drones, pilotos, mantenimiento o cumplimiento normativo.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS), y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.