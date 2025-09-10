Luxaviation, leader de l’aviation d’affaires, et Haffner Energy renforcent leur partenariat avec un nouvel accord d’offtake de SAF

Vitry-le-François, France / Luxembourg – 10 septembre 2025, 8h00 (CEST)

Haffner Energy et Luxaviation Group, un leader mondial de l'aviation d'affaires, annoncent aujourd’hui un accord non exclusif d’offtake de carburant d’aviation durable (SAF) en Europe, qui définit un cadre de volumes et de prix fixes sur 15 ans.

Luxaviation et Haffner Energy avaient déjà révélé leur objectif commun d'accélérer la production et la promotion des SAF lorsque Luxaviation avait manifesté son intérêt pour SAF Zero, spin-off de Haffner Energy, en juin dernier.

« Cet accord marque un passage décisif de la vision à la réalité. Pour Luxaviation, sécuriser l’approvisionnement à long terme en SAF n’est pas seulement un investissement dans nos opérations, c’est un engagement envers nos clients et l’avenir de l’industrie. En collaboration avec Haffner Energy, nous instaurons ainsi un standard en matière d'accélération de la production de carburants durables dans toute l'Europe par l'aviation d'affaires, créant une nouvelle norme pour notre secteur », a déclaré Patrick Hansen, PDG de Luxaviation Group.

Luxaviation exploite l'une des plus grandes flottes d'avions privés au monde. L’entreprise est activement engagée dans la décarbonation de l'aviation par le biais d'une stratégie à trois facettes : amélioration de l'efficacité énergétique ; réduction des émissions par l'utilisation des SAF et l'électrification des opérations au sol ; achat de compensations carbone pour les émissions restantes de gaz à effet de serre. En 2023, Luxaviation a lancé le fonds d'investissement « Go-to-Zero » pour encourager la production de SAF. Depuis 2021, le rapport annuel sur le développement durable de Luxaviation permet de suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés.

« Nous sommes très satisfaits de ce partenariat d’offtake, car il va faciliter considérablement le financement de nos projets SAF en Europe. La conclusion d'accords d'achat à long terme est l'un des prérequis les plus importants pour le financement des installations de production de SAF, car ils garantissent l'achat de SAF à un prix fixe pendant des périodes supérieures à cinq ans », a déclaré Philippe Haffner, cofondateur et PDG de Haffner Energy.

Basée en France, Haffner Energy s'appuie sur 32 ans d'expérience pour concevoir, fabriquer, fournir, céder sous licence et exploiter des solutions exclusives et innovantes en matière de carburants renouvelables, y compris une technologie essentielle pour la production de SAF, à partir de tout type de résidus de biomasse résiduelle et de déchets municipaux. La société a déjà annoncé le développement de projets SAF, notamment en France et en Islande. Dans ces deux cas, la production fonctionnera à plein régime en 2030, au moment de l’entrée en vigueur de la prochaine étape du mandat européen sur le SAF qui imposera aux compagnies aériennes d’incorporer au moins 6% de SAF dans leur kérosène.

Luxaviation et Haffner Energy sont tous deux membres du projet SkyPower, une initiative internationale menée par des chefs d'entreprise pour accélérer le développement et l'adoption des SAF.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène, des Carburants d’Aviation Durables (SAF) et du méthanol renouvelable. L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Pour plus d’informations : www.haffner-energy.com.





À propos de Luxaviation Group

Basé au Luxembourg, le groupe Luxaviation comprend des marques d'aviation haut de gamme, notamment Luxaviation, Starspeed, ExecuJet et Paragon, qui opèrent sur les cinq continents. Les services proposés comprennent la gestion d'avions privés et commerciaux, des services de charters privés, ainsi que la gestion et l'exploitation de terminaux pour passagers VIP au sein d'un réseau FBO de plus de 110 installations dans le monde. Luxaviation Group s'engage activement dans la décarbonisation de l'aviation en soutenant le développement de carburants durables et d'infrastructures vertes. Pour plus d’informations : www.luxaviation.com.





Contacts Presse

Haffner Energy

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0)6 07 12 96 76

Luxaviation Group

Juliane Thiessen

Juliane.thiessen@luxaviation.com

+41 76 356 8251





Relations investisseurs

Haffner Energy

investisseurs@haffner-energy.com

Pièce jointe