VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2025 m. rugpjūčio mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“, 2025 m. rugpjūčio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 24.11 mln. Eur arba 13.7% didesnės negu 2024 m. rugpjūčio mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2025 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 191.53 mln. EUR arba 20.8% didesni negu per tą patį laikotarpį 2024 m.
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu