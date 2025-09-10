Le 10 septembre 2025

Astek accélère en Espagne et s’impose en Europe dans le secteur de l’aérien grâce à Quantion

Astek, groupe mondial d’ingénierie et de conseil en technologies, annonce l’acquisition de Quantion, acteur espagnol reconnu de la transformation digitale. Fondée en 2015 à Barcelone, Quantion s’est imposée auprès de grands comptes européens grâce à son modèle « Digital Factory 360º », alliant innovation technologique, solutions métiers intégrées et solides capacités de delivery. Cette opération consolide la présence d’Astek en Espagne et conforte son positionnement parmi les leaders européens du numérique.

Un ancrage européen renforcé

Avec plus de 150 experts et une croissance annuelle proche de 30% depuis 2020, l’acquisition de Quantion marque une nouvelle étape dans l’expansion d’Astek en Europe et constitue un levier majeur de développement en Espagne, où le Groupe compte désormais 500 collaborateurs.

En tant que nouveau membre de la liste des « Global Delivery Centers » d’Astek, Barcelone devient un hub stratégique, enrichissant l’offre near-shore du groupe et permettant de consolider ses relations avec de grands comptes européens.

Une alliance stratégique sur des expertises de pointe

L’intégration de Quantion permet à Astek de renforcer ses expertises sur les sujets clefs que sont l’expérience client, la data et l’intelligence artificielle, et les infrastructures cloud.

Par ailleurs, Quantion vient avantageusement compléter l’offre d’Astek dans le secteur du voyage et du transport aérien : le Groupe fait figure de leader européen sur cette activité phare, qui représente plus de 150 m€ de chiffre d’affaires en 2025 et est en fort développement.

Le groupe accroît ainsi sa capacité à accompagner les clients dans leurs projets de transformation les plus ambitieux, répondant aux enjeux de complexité technologique et digitale, de connaissance métier et de compétitivité économique.

Des synergies stratégiques et culturelles fortes

Enfin, Quantion se distingue par une culture entrepreneuriale tournée vers l’innovation, la réalisation de projets complexes, et l’attraction de talents technologiques de premier plan. Des valeurs parfaitement en phase avec celles d’Astek, où l’esprit d’innovation et l’excellence sont au cœur de la création de valeur pour les clients.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, commente : « Cette intégration de Quantion au sein d’Astek est une formidable opportunité de croissance pour accélérer notre dynamique d’innovation et offrir à nos clients des solutions digitales toujours plus performantes dans leurs stratégies de transformation numérique. ».

Jordi Griful, Président de Quantion, ajoute : « Rejoindre Astek qui partage notre ADN d’innovation et d’excellence opérationnelle, constitue un levier majeur pour poursuivre notre engagement auprès de nos clients et accroître l’impact du groupe sur le marché européen. ».

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 10 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek prévoit de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 730 m€ en 2025. https://astekgroup.fr

