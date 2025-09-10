CGTN: Kina opfordrer BRIKS-landene til i fællesskab at forsvare multilateralismen

CGTN udgav en artikel, der fremhævede Kinas opfordring til BRIKS-landene om at forsvare multilateralismen. Artiklen skitserer præsident Xi Jinpings forslag om multilateralisme, åbenhed og samarbejde på det virtuelle BRIKS-topmøde. Den fremhæver også "Global Governance Initiative" som en køreplan for en mere retfærdig, global styring med international støtte.

BEIJING, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I løbet af det sidste årti har BRIKS-banken (NDB) finansieret over 100 projekter på tværs af infrastruktur, ren energi og digitale udviklingssektorer, med samlede lån på ca. 40 milliarder dollars. Ud over tallene repræsenterer banken et stærkt eksempel på, hvad vækstøkonomier kan opnå, når de står sammen og omdanner en fælles vision til konkrete resultater.

Banken, der er mere end blot en finansiel institution, er et flagskib for BRIKS-samarbejdet, som Kinas præsident, Xi Jinping, personligt er en forkæmper af. Da Xi gik gennem NDB's hovedkvarter i Shanghai tidligere på året, understregede han institutionens bredere betydning og beskrev den som "et banebrydende initiativ for sammenhold og selvforbedring i det globale syd" og understregede, hvordan den afspejler den bredere tendens til at reformere og forbedre den globale styring.

Denne samarbejdsånd blev videreført til det virtuelle BRIKS-topmøde mandag. I en tale via et videolink fra Beijing opfordrede Xi Jinping BRIKS-landene, der er i frontlinjen i det globale syd, til at handle i BRIKS-ånden om åbenhed, inklusion og win-win-samarbejde, i fællesskab at forsvare multilateralismen og det multilaterale handelssystem, fremme et større BRIKS-samarbejde og opbygge et fællesskab med en fælles fremtid for menneskeheden.

På topmødet fremsatte Xi tre forslag til BRIKS-samarbejdet: at opretholde multilateralisme for at forsvare international retfærdighed; at opretholde åbenhed og win-win-samarbejde for at beskytte den internationale økonomiske og handelsmæssige orden; og at opretholde solidaritet og samarbejde for at fremme synergi for fælles udvikling.

Han bekræftede også igen "Global Governance Initiative" (GGI), som blev introduceret første gang på Shanghai Cooperation Organisation-topmødet i sidste uge, og understregede, at det har til formål at "galvanisere fælles, globale handlinger for et mere retfærdigt og ligeværdigt globalt styringssystem".

Multilateralisme som hjørnesten

Blandt de tre forslag træder opretholdelsen af multilateralismen frem.

Præsident Xi har gentaget, at udøvelse af multilateralisme er den fundamentale vej til global styring, et princip, der er tæt forbundet med GGI's fem vejledende principper: at holde sig til suveræn ligeværdighed, at overholde det internationale retsstatsprincip, at praktisere multilateralisme, at fremme en menneskecentreret tilgang og fokus på at iværksætte konkrete tiltag.

Den kinesiske præsident uddybede mandag: "Historien fortæller os, at multilateralisme er folkets fælles aspiration og vor tids overordnede tendens. Vi bør følge princippet om omfattende konsultationer og fælles bidrag til fælles gavn og beskytte det internationale system med FN som centrum og den internationale orden baseret på international lov for at cementere grundlaget for multilateralisme".

Han bemærkede endvidere praktiske skridt til styrkelse af multilateralismen: fremme af demokratiseringen af internationale relationer for at øge repræsentation af og stemmerne for landene i det globale syd; reformering og forbedring af det globale styringssystem for effektivt at mobilisere ressourcer som svar på fælles udfordringer; og opretholdelse af et multilateralt handelssystem centreret om Verdenshandelsorganisationen (WTO), samtidig med at man modstår alle former for protektionisme.

GGI og Kinas faste forpligtelse til multilateralisme har opnået bred, international støtte. FN's generalsekretær, Antonio Guterres, sagde, at GGI er "forankret i multilateralisme og understreger vigtigheden af at beskytte det internationale system med FN i centrum og den internationale orden understøttet af international lov".

Stemmer fra BRIKS-partnere understregede også vigtigheden af initiativet.

Celso Amorim, der er øverste rådgiver for Brasiliens præsident, påpegede, at i den nuværende kontekst, hvor nogle lande ignorerer internationale love, misbruger toldsatser og underminerer det multilaterale handelssystem, er en stærkere solidaritet og samarbejde mellem det globale syd og BRIKS-landene blevet mere og mere betydningsfuld. Han fremhævede, at Kinas forslag om GGI har stor værdi for at fremme et sådant samarbejde.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-09/China-calls-on-BRICS-countries-to-jointly-defend-multilateralism--1Gwe5gisPoA/p.html