CGTN: China insta a los países del BRICS a defender conjuntamente el multilateralismo

Durante la última década, el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del BRICS ha financiado más de 100 proyectos en los sectores de infraestructura, energía limpia y desarrollo digital, con préstamos totales que alcanzan aproximadamente los $ 40 mil millones. Más allá de las cifras, el banco representa un poderoso ejemplo de lo que las economías emergentes pueden lograr cuando se unen, convirtiendo la visión compartida en resultados tangibles.

Más que una institución financiera, el banco es un emblema de la cooperación de los BRICS, impulsado personalmente por el presidente chino Xi Jinping. Durante una visita a la sede del NDB en Shanghái a principios de este año, Xi resaltó la importancia más amplia de la institución, describiéndola como "una iniciativa pionera para la unidad y la autosuperación del Sur Global", y enfatizando cómo refleja la tendencia más amplia de reformar y mejorar la gobernanza global.

Este espíritu de cooperación se trasladó a la Cumbre Virtual del BRICS el lunes. Hablando por videoconferencia desde Beijing, Xi instó a los países BRICS, a la vanguardia del Sur Global, a actuar bajo el Espíritu BRICS de apertura, inclusión y cooperación de beneficio mutuo, a defender conjuntamente el multilateralismo y el sistema de comercio multilateral, a promover una mayor cooperación BRICS y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

En la cumbre, Xi presentó tres propuestas para la cooperación BRICS: defender el multilateralismo para salvaguardar la equidad y la justicia internacionales; defender la apertura y la cooperación de beneficio mutuo para proteger el orden económico y comercial internacional; y defender la solidaridad y la cooperación para fomentar sinergias para el desarrollo común.

Asimismo, reafirmó la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI), presentada por primera vez en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái la semana pasada, destacando que tiene como objetivo "galvanizar la acción global conjunta para un sistema de gobernanza global más justo y equitativo".

El multilateralismo como piedra angular

Entre las tres propuestas, la defensa del multilateralismo se destaca como la piedra angular.

El presidente Xi ha reiterado que practicar el multilateralismo es el camino fundamental hacia la gobernanza global, un principio que se alinea estrechamente con los cinco principios rectores de la GGI: adherirse a la igualdad soberana, cumplir con el derecho internacional, practicar el multilateralismo, promover un enfoque centrado en las personas y centrarse en tomar acciones concretas.

El mandatario chino detalló el lunes: "La historia nos dice que el multilateralismo es la aspiración compartida de los pueblos y la tendencia general de nuestro tiempo. Debemos seguir el principio de amplia consulta y contribución conjunta para beneficio compartido, y salvaguardar el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional, a fin de cimentar los fundamentos del multilateralismo".

Señaló además los pasos prácticos para fortalecer el multilateralismo: promover la democratización de las relaciones internacionales para optimizar la representación y la voz de los países del Sur Global; reformar y mejorar el sistema de gobernanza global para movilizar recursos de manera efectiva en respuesta a desafíos compartidos; y mantener un sistema de comercio multilateral centrado en la Organización Mundial del Comercio mientras se resiste a todas las formas de proteccionismo.

La GGI y el firme compromiso de China con el multilateralismo han recibido un amplio apoyo internacional. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la GGI está "anclada en el multilateralismo y subraya la importancia de salvaguardar el sistema internacional con la ONU en su núcleo y el orden internacional respaldado por el derecho internacional".

Las voces de los socios de BRICS también destacaron la importancia de la iniciativa.

Celso Amorim, asesor principal del presidente de Brasil, señaló que en el contexto actual en el que algunos países ignoran las normas internacionales, abusan de los aranceles y socavan el sistema comercial multilateral, una mayor solidaridad y cooperación entre los países del Sur Global y del BRICS se han vuelto cada vez más cruciales. Recalcó que la propuesta de China de la GGI tiene un valor significativo en la promoción de dicha cooperación.

