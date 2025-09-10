CGTN : la Chine appelle les pays membres des BRICS à défendre conjointement le multilatéralisme

CGTN a publié un article soulignant l’appel lancé par la Chine aux pays des BRICS à défendre le multilatéralisme. Il expose les propositions du président Xi Jinping en matière de multilatéralisme, d’ouverture et de coopération lors du Sommet virtuel des BRICS. Il souligne également l’importance de l’Initiative pour la gouvernance mondiale comme feuille de route pour une gouvernance mondiale plus équitable, avec le soutien de la communauté internationale.

BEIJING, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de la dernière décennie, la Nouvelle Banque de développement des BRICS (NBD) a financé plus de 100 projets dans les secteurs des infrastructures, des énergies propres et du développement numérique, pour un montant total de prêts atteignant environ 40 milliards de dollars. Outre les chiffres, la banque illustre parfaitement ce que les économies émergentes peuvent accomplir lorsqu’elles s’unissent pour transformer une vision commune en résultats concrets.

Plus qu’une institution financière, cette banque est un fleuron de la coopération entre les BRICS, dont le président chinois Xi Jinping se fait l’ardent défenseur. En visitant le siège de la Nouvelle Banque de développement à Shanghai au début de l’année, le président chinois a fait valoir la portée plus large de cette institution, la décrivant comme « une initiative pionnière pour l’unité et l’amélioration des pays du Sud » et soulignant à quel point celle-ci reflétait la tendance générale à la réforme et à l’amélioration de la gouvernance mondiale.

Cet esprit de coopération s’est poursuivi lors du Sommet virtuel des BRICS lundi. S’exprimant par vidéoconférence depuis Pékin, M. Xi a exhorté les pays membres des BRICS, à l’avant-garde des pays du Sud, à agir dans l’esprit des BRICS caractérisé par l’ouverture, l’inclusion et une coopération bénéfique réciproque, à défendre conjointement le multilatéralisme et le système commercial multilatéral, à renforcer la coopération au sein des BRICS et à construire une communauté porteuse d’un avenir commun pour l’humanité.

Lors du sommet, M. Xi a présenté trois propositions visant à renforcer la coopération entre les pays des BRICS : défendre le multilatéralisme afin de préserver l’équité et la justice internationales ; promouvoir une ouverture et une coopération bénéfique réciproque afin de préserver l’ordre économique et commercial international ; et renforcer la solidarité et la coopération afin de favoriser les synergies pour un développement commun.

Il a également réaffirmé l’Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM), présentée pour la première fois lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai la semaine dernière, soulignant qu’elle vise à « galvaniser l’action mondiale conjointe en faveur d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable ».

Le multilatéralisme comme pierre angulaire

Parmi les trois propositions, le maintien du multilatéralisme apparaît comme la pierre angulaire.

Le président Xi a rappelé que la pratique du multilatéralisme constituait le fondement même de la gouvernance mondiale, un principe qui s’inscrit parfaitement dans les cinq principes directeurs de l’IGM : respecter l’égalité souveraine, se conformer à l’État de droit international, pratiquer le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur l’être humain et se concentrer sur des actions concrètes.

Il a ajouté ce lundi : « L’histoire nous enseigne que le multilatéralisme est l’aspiration commune des peuples et la tendance générale de notre époque. Nous devons respecter le principe de consultation approfondie et de contribution commune qui profite à tous, et préserver le système international centré autour des Nations unies et l’ordre international fondé sur le droit international, afin de consolider les fondements du multilatéralisme. »

Il a également énoncé les mesures concrètes à adopter en vue de renforcer le multilatéralisme : promouvoir la démocratisation des relations internationales afin d’améliorer la représentation et la voix des pays du Sud ; réformer et améliorer le système de gouvernance mondiale afin de mobiliser efficacement les ressources pour relever les défis communs ; et maintenir un système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du commerce tout en résistant à toutes les formes de protectionnisme.

L’engagement indéfectible de l’IGM et de la Chine en faveur du multilatéralisme a reçu un large soutien international. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré que l’IGM était « ancré dans le multilatéralisme et soulignait l’importance de préserver le système international centré autour des Nations unies et l’ordre international fondé sur le droit international ».

Les partenaires des BRICS ont également mis l’accent sur l’importance de cette initiative.

Celso Amorim, conseiller en chef du président du Brésil, a indiqué que dans le contexte actuel où certains pays ignorent les règles internationales, abusent des droits de douane et sapent le système commercial multilatéral, une solidarité et une coopération accrues entre les pays du Sud et les BRICS sont devenues plus cruciales que jamais. Il a souligné que la proposition chinoise relative à l’IGM revêt une importance considérable dans le cadre de la promotion d’une telle coopération.

