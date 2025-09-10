CGTN: סין קוראת למדינות ה-BRICS להגן במשותף על הרב-צדדיות

CGTN פרסמה מאמר המדגיש את קריאתה של סין למדינות ה-BRICS להגן על רב-צדדיות. הוא מתאר את הצעותיו של הנשיא שי ג'ינפינג על רב-צדדיות, פתיחות ושיתוף פעולה בפסגת ה-BRICS הווירטואלית. הוא גם מדגיש את יוזמת הממשל הגלובלי כמפת דרכים לממשל גלובלי הוגן יותר, עם תמיכה בינלאומית.

במהלך העשור האחרון, הבנק החדש לפיתוח של BRICS (NDB) מימן למעלה מ-100 פרויקטים במגזרי תשתיות, אנרגיה נקייה ופיתוח דיגיטלי, עם סך הלוואות שהגיע לכ-40 מיליארד דולר. מעבר למספרים, הבנק מייצג דוגמה רבת עוצמה למה שכלכלות מתעוררות יכולות להשיג כשהן מתאחדות, ולהפוך את החזון המשותף לתוצאות מוחשיות.

יותר ממוסד פיננסי, הבנק הוא ספינת הדגל של שיתוף הפעולה של ה-BRICS, שאותו תומך באופן אישי נשיא סין שי ג'ינפינג. בעודו עובר במטה ה-NDB בשנגחאי מוקדם יותר השנה, הדגיש שי את חשיבותו הרחבה יותר של המוסד, תיאר אותו כ"יוזמה חלוצית לאחדות ולשיפור עצמי של הדרום הגלובלי", והדגיש כיצד הוא משקף את המגמה הרחבה יותר של רפורמה ושיפור הממשל העולמי.

רוח שיתוף הפעולה הזו המשיכה לפסגת ה-BRICS הווירטואלית ביום שני. בנאום באמצעות קישור וידאו מבייג'ינג, שי דחק במדינות ה-BRICS, בחזית הדרום הגלובלי, לפעול על פי רוח ה-BRICS של פתיחות, הכללה ושיתוף פעולה מנצח, להגן במשותף על רב-צדדיות ומערכת הסחר הרב-צדדית, לקדם שיתוף פעולה גדול יותר של BRICS ולבנות קהילה עם עתיד משותף לאנושות.

בפסגה הציג שי שלוש הצעות לשיתוף פעולה עם ה-BRICS: תמיכה במולטילטרליזם כדי להגן על ההגינות והצדק הבינלאומיים; לתמוך בפתיחות ובשיתוף פעולה מנצח כדי לשמור על הסדר הכלכלי והסחר הבינלאומי; ולקיים סולידריות ושיתוף פעולה כדי לטפח סינרגיה לפיתוח משותף.

הוא גם אישר מחדש את יוזמת הממשל הגלובלי (GGI), שהוצגה לראשונה בפסגת ארגון שנחאי לשיתוף פעולה בשבוע שעבר, והדגיש כי היא נועדה "להניע פעולה גלובלית משותפת למערכת ממשל גלובלית צודקת ושוויונית יותר".

רב-צדדיות כאבן הפינה

מבין שלוש ההצעות, שמירה על רב-צדדיות בולטת כאבן הפינה.

הנשיא שי חזר והדגיש כי תרגול רב-צדדיות הוא הדרך הבסיסית לממשל גלובלי, עיקרון התואם באופן הדוק את חמשת העקרונות המנחים של ה-GGI: דבקות בשוויון ריבוני, ציות לשלטון החוק הבינלאומי, תרגול רב-צדדיות, תמיכה בגישה הממוקדת באנשים והתמקדות בנקיטת פעולות אמיתיות.

נשיא סין פירט אתמול: "ההיסטוריה מלמדת אותנו שמולטילטרליזם הוא השאיפה המשותפת של העם והמגמה הכוללת של זמננו. עלינו לפעול על פי העיקרון של התייעצות נרחבת ותרומה משותפת לתועלת משותפת, ולהגן על המערכת הבינלאומית עם האו"ם בליבה ועל הסדר הבינלאומי המבוסס על החוק הבינלאומי, כדי לחזק את יסודות הרב-צדדיות".

הוא ציין עוד צעדים מעשיים לחיזוק הרב-צדדיות: קידום הדמוקרטיזציה של היחסים הבינלאומיים כדי להגביר את הייצוג והקול של מדינות הדרום הגלובלי; רפורמה ושיפור מערכת הממשל הגלובלית כדי לגייס משאבים ביעילות בתגובה לאתגרים משותפים; ושמירה על מערכת סחר רב-צדדית המתמקדת בארגון הסחר העולמי תוך התנגדות לכל צורות הפרוטקציוניזם.

ה-GGI והמחויבות האיתנה של סין לרב-צדדיות זכו לתמיכה בינלאומית רחבה. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר כי ה-GGI "מעוגן במולטילטרליזם ומדגיש את החשיבות של שמירה על המערכת הבינלאומית עם האו"ם בליבה והסדר הבינלאומי המבוסס על החוק הבינלאומי".

קולות משותפי BRICS הדגישו גם הם את חשיבות היוזמה.

סלסו אמורים, היועץ הראשי לנשיא ברזיל, ציין כי בהקשר הנוכחי שבו מדינות מסוימות מתעלמות מהכללים הבינלאומיים, מנצלות לרעה מכסים ומערערות את מערכת הסחר הרב-צדדית, סולידריות ושיתוף פעולה חזקים יותר בין הדרום הגלובלי ומדינות ה-BRICS הפכו לקריטיים יותר ויותר. הוא הדגיש כי להצעת סין ל-GGI יש ערך משמעותי בקידום שיתוף פעולה כזה.

