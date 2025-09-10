CGTN: La Cina invita i Paesi BRICS a difendere congiuntamente il multilateralismo

CGTN ha pubblicato un articolo che sottolinea l'appello della Cina ai Paesi BRICS a difendere il multilateralismo. Descrive le proposte del Presidente Xi Jinping in materia di multilateralismo, apertura e cooperazione presentate in occasione del vertice virtuale dei Paesi BRICS. Sottolinea inoltre l'importanza della Global Governance Initiative come linea guida per una governance globale più equa, con il sostegno internazionale.

PECHINO, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nell'ultimo decennio, la Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS (NDB) ha finanziato oltre 100 progetti nei settori delle infrastrutture, dell'energia pulita e dello sviluppo digitale, con prestiti totali che hanno raggiunto circa 40 miliardi di dollari. Al di là dei numeri, la banca rappresenta un esempio significativo di ciò che le economie emergenti possono realizzare quando si uniscono, trasformando una visione condivisa in risultati tangibili.

Più che un semplice istituto finanziario, la banca è un fiore all'occhiello della cooperazione BRICS, sostenuta personalmente dal Presidente cinese Xi Jinping. Visitando la sede centrale della NDB a Shanghai all'inizio di quest'anno, Xi ha sottolineato l'importanza strategica dell'istituzione, descrivendola come “un'iniziativa pionieristica per l'unità e l'auto-emancipazione del Sud del mondo” e sottolineando come essa rifletta la tendenza più ampia di riforma e miglioramento della governance globale.

Questo spirito di collaborazione è stato portato avanti anche durante il vertice virtuale dei Paesi BRICS di lunedì. Parlando in videoconferenza da Pechino, Xi ha esortato i Paesi BRICS, in prima linea nel Sud del mondo, ad agire secondo lo spirito BRICS di apertura, inclusività e cooperazione vantaggiosa per tutti, a difendere congiuntamente il multilateralismo e il sistema commerciale multilaterale, a promuovere una maggiore cooperazione BRICS e a costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità.

Durante il vertice, Xi ha presentato tre proposte per la cooperazione BRICS: sostenere il multilateralismo per difendere l'equità e la giustizia internazionali; sostenere l'apertura e la cooperazione vantaggiosa per tutte le parti per salvaguardare l'ordine economico e commerciale internazionale; sostenere la solidarietà e la cooperazione per promuovere la sinergia per lo sviluppo comune.

Ha inoltre ribadito l'importanza della Global Governance Initiative (GGI), presentata per la prima volta al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai la scorsa settimana, sottolineando che essa mira a “stimolare un'azione globale congiunta per un sistema di governance globale più giusto ed equo”.

Il multilateralismo come fondamento

Tra le tre proposte, il sostegno al multilateralismo emerge come elemento fondamentale.

Il Presidente Xi ha ribadito che praticare il multilateralismo è la via fondamentale per la governance globale, un principio che è in stretta sintonia con i cinque principi guida della GGI: aderire all'uguaglianza sovrana, rispettare lo Stato di diritto internazionale, praticare il multilateralismo, sostenere l'approccio incentrato sulle persone e concentrarsi sull'adozione di azioni concrete.

Lunedì il Presidente cinese ha precisato: "La storia ci insegna che il multilateralismo è l'aspirazione condivisa dai popoli e la tendenza dominante della nostra epoca. Dovremmo seguire il principio della consultazione estesa e del contributo congiunto per il beneficio condiviso, e salvaguardare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale, in modo da consolidare le fondamenta del multilateralismo.

Ha inoltre sottolineato alcune misure concrete per rafforzare il multilateralismo: promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali per migliorare la rappresentanza e la voce dei Paesi del Sud del mondo; riformare e migliorare il sistema di governance globale per mobilitare efficacemente le risorse in risposta alle sfide comuni; e mantenere un sistema commerciale multilaterale incentrato sull'Organizzazione mondiale del commercio, resistendo a tutte le forme di protezionismo.

La GGI e il fermo impegno della Cina a favore del multilateralismo hanno ottenuto un ampio sostegno internazionale. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che la GGI è “ancorata al multilateralismo e sottolinea l'importanza di salvaguardare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e l'ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale”.

Anche i partner BRICS hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa.

Celso Amorim, Consigliere capo del Presidente del Brasile, ha sottolineato che nell'attuale contesto, in cui alcuni Paesi ignorano le regole internazionali, abusano delle tariffe doganali e minano il sistema commerciale multilaterale, una maggiore solidarietà e cooperazione tra i Paesi del Sud del mondo e i Paesi BRICS è diventata sempre più cruciale. Ha sottolineato che la proposta cinese relativa alla GGI riveste un valore significativo nella promozione di tale cooperazione.

