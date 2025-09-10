CGTN：中国がBRICS諸国に対し、多国間主義を共同で守るよう呼びかけ

CGTNは、中国がBRICS諸国に対し多国間主義を守るよう呼びかけていることを強調した記事を掲載。 習近平 (Xi Jinping) 国家主席がバーチャルBRICSサミットで示した多国間主義、開放性、協力に関する提案を概説。 また、国際的な支援を得て、より公平なグローバル・ガバナンスへの道筋として、グローバル・ガバナンス・イニシアチブを強調。

中国・北京発, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 過去10年間で、BRICS新開発銀行 (NDB) はインフラ、クリーンエネルギー、デジタル開発分野において100件以上のプロジェクトに融資を行い、融資総額は約400億ドル (約5兆8,573億4,036万円) に達した。 数字以上に、同銀行は新興経済国が結束し、共通のビジョンを具体的な成果へと変えることで達成し得るものの強力な実例を示している。

同銀行は単なる金融機関ではなく、中国の習近平国家主席が自ら推進するBRICS協力の旗艦機関となっている。 今年初め、上海にあるNDB本部を視察した際、習主席は同機関のより広範な意義を強調し、「グローバル・サウス（南半球諸国）の結束と自己改善に向けた先駆的なイニシアチブ」と表現した。さらに、これがグローバル・ガバナンスの改革と改善というより広範な潮流を反映してると述べた。

この協力の精神は、月曜日のバーチャルBRICSサミットにも引き継がれた。 中国からビデオリンクで発言した習主席は、グローバル・サウスの中核をなすBRICS諸国に対し、開放性・包摂性・ウィンウィン協力というBRICS精神に基づき行動し、多国間主義と多国間貿易体制を共同で守り、BRICS協力の深化を推進し、人類運命共同体の構築を呼びかけた。

サミットで、習主席は、BRICS協力について、国際的な公平と正義を守るために多国間主義を堅持すること、国際的な経済・貿易秩序を守るために開放とウィンウィンの協力を堅持すること、共通の発展のための相乗効果を育むために連帯と協力を堅持すること、という3つの提案を行った。

習主席はまた、先週の上海協力機構サミットで初めて紹介されたグローバル・ガバナンス・イニシアチブ (GGI) を改めて主張し、その目的は「より公正で公平なグローバル・ガバナンス体制のための共同のグローバル行動を促進すること」であると強調した。

礎としての多国間主義

3つの提案の中でも、多国間主義を堅持することが基盤として際立つ。

習主席は、多国間主義の実践がグローバル・ガバナンスの根本的な道であると繰り返し強調している。この原則はGGIが掲げる5つの指針、すなわち主権平等を堅持し、国際法の支配を遵守し、多国間主義を実践し、人民中心の考え方を提唱し、具体的な行動に焦点を当てるという方針と密接に合致するものである。

中国の国家主席は月曜日、次のように述べた。「歴史は我々に、多国間主義が人々の共通の願いであり、現代の大きな流れであることを教えている。 我々は広範な協議と共同貢献による利益共有の原則に従い、国連を中核とする国際システムと国際法に基づく国際秩序を守り、多国間主義の基盤を固めるべきだ。」

習主席はさらに、多国間主義を強化するための実践的な措置として、国際関係の民主化を推進し、グローバル・サウス諸国の代表性と発言力を高めること、共通の課題に対応するため資源を効果的に動員できるようグローバル・ガバナンス体制を改革・改善すること、そしてあらゆる形態の保護主義に抵抗しつつ、世界貿易機関 (WTO)を中心とする多国間貿易体制を維持することを指摘した。

GGIと中国が多国間主義に揺るぎない姿勢を示したことは、国際社会から幅広い支持を得ている。 国連のアントニオ・グテーレス (Antonio Guterres) 事務総長は、GGIが「多国間主義に根ざしており、国連を中核とする国際システムと国際法に基づく国際秩序を守ることの重要性を強調している」と述べた。

BRICS諸国からも、この取り組みの重要性が強調された。

ブラジルのセルソ・アモリム (Celso Amorim) 大統領首席補佐官は、一部の国が国際ルールを無視し、関税を乱用し、多国間貿易体制を損なう現状において、グローバル・サウス諸国とBRICS諸国間の連帯と協力の強化がますます重要になっていると指摘した。 さらに、中国が提唱したGGIがこうした協力を促進する上で大きな価値を持つと強調した。

