CGTN: China menyeru anggota BRICS untuk bersama-sama mempertahankan multilateralisme

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel yang menyorot seruan China kepada negara-negara BRICS bagi mempertahankan multilateralisme. Artikel tersebut menggariskan cadangan Presiden Xi Jinping mengenai multilateralisme, keterbukaan dan kerjasama pada Sidang Kemuncak Maya BRICS. Ia turut menekankan Inisiatif Tadbir Urus Global sebagai peta hala tuju ke arah tadbir urus global yang lebih adil, dengan sokongan antarabangsa.

BEIJING, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sepanjang dekad yang lalu, Bank Pembangunan Baharu BRICS (NDB) telah membiayai lebih 100 projek merangkumi sektor infrastruktur, tenaga bersih dan pembangunan digital, dengan jumlah pinjaman mencecah kira-kira AS$40 bilion. Di sebalik angka tersebut, bank ini menjadi contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai oleh ekonomi sedang pesat membangun apabila mereka bersatu, menjadikan visi bersama sebagai hasil yang nyata.

Lebih daripada sekadar institusi kewangan, bank tersebut merupakan lambang kerjasama BRICS yang diperjuangkan secara peribadi oleh Presiden China, Xi Jinping. Semasa melawat ibu pejabat NDB di Shanghai awal tahun ini, Xi menekankan kepentingan lebih luas institusi tersebut, menggambarkannya sebagai "inisiatif perintis untuk perpaduan dan pemerkasaan Selatan Global," serta menegaskan bagaimana ia mencerminkan trend global dalam usaha memperbaharui dan menambah baik tadbir urus dunia.

Semangat kerjasama ini diteruskan dalam Sidang Kemuncak Maya BRICS pada hari Isnin. Berucap melalui pautan video dari Beijing, Xi menyeru negara-negara BRICS, yang berada di barisan hadapan Selatan Global, agar mengamalkan Semangat BRICS yang berteraskan keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama saling menguntungkan; mempertahankan multilateralisme dan sistem perdagangan pelbagai hala secara bersama; memperkukuh kerjasama BRICS; serta membina sebuah komuniti dengan masa depan bersama untuk seluruh umat manusia.

Dalam sidang kemuncak itu, Xi mencadangkan tiga perkara bagi kerjasama BRICS: menegakkan multilateralisme demi mempertahankan keadilan dan kesaksamaan antarabangsa; menegakkan keterbukaan serta kerjasama menang-menang bagi melindungi sistem ekonomi dan perdagangan global; dan menegakkan solidariti serta kerjasama untuk mewujudkan sinergi ke arah pembangunan bersama.

Beliau turut menegaskan semula komitmen terhadap Inisiatif Tadbir Urus Global (GGI), yang pertama kali diperkenalkan pada sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai minggu lalu, menekankan bahawa inisiatif tersebut bertujuan untuk "menggerakkan tindakan global bersama ke arah sistem tadbir urus dunia yang lebih adil dan saksama."

Multilateralisme sebagai tonggak utama

Antara tiga cadangan yang dikemukakan, menegakkan multilateralisme menonjol sebagai tunjang utama.

Presiden Xi telah menegaskan bahawa mengamalkan multilateralisme merupakan jalan menuju ke arah tadbir urus global, satu prinsip yang selari dengan lima prinsip panduan GGI: mematuhi kesaksamaan kedaulatan, mematuhi undang-undang antarabangsa, mengamalkan multilateralisme, mengutamakan pendekatan berpusatkan rakyat dan memberi tumpuan kepada tindakan yang nyata.

Presiden China pada hari Isnin menjelaskan bahawa sejarah membuktikan multilateralisme adalah aspirasi bersama rakyat dan merupakan arah aliran utama dunia masa kini. Kita harus berpegang pada prinsip perundingan menyeluruh dan sumbangan bersama demi manfaat bersama, serta mempertahankan sistem antarabangsa dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai terasnya dan tertib antarabangsa berasaskan undang-undang antarabangsa, bagi memperkukuh asas multilateralisme.

Beliau turut menggariskan langkah-langkah praktikal bagi memperkukuh multilateralisme: mempromosikan pendemokrasian hubungan antarabangsa untuk meningkatkan perwakilan dan suara negara-negara Selatan Global; melaksanakan reformasi dan penambahbaikan terhadap sistem tadbir urus global bagi menggerakkan sumber secara berkesan dalam menangani cabaran bersama; serta mengekalkan sistem perdagangan multilateral yang berpusatkan Pertubuhan Perdagangan Dunia sambil menentang semua bentuk proteksionisme.

GGI dan komitmen teguh China terhadap multilateralisme telah menerima sokongan meluas di peringkat antarabangsa. Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres menyatakan bahawa GGI "berpaksikan multilateralisme dan menekankan kepentingan mempertahankan sistem antarabangsa yang berteraskan PBB serta susunan antarabangsa yang disokong oleh undang-undang antarabangsa."

Suara daripada rakan-rakan BRICS turut menekankan kepentingan inisiatif tersebut.

Celso Amorim, penasihat utama kepada Presiden Brazil, menyatakan bahawa dalam konteks semasa apabila sesetengah negara mengenepikan peraturan antarabangsa, menyalahgunakan tarif dan melemahkan sistem perdagangan multilateral, perpaduan serta kerjasama yang lebih kukuh antara negara-negara Selatan Global dan BRICS menjadi semakin penting. Beliau menegaskan bahawa cadangan China mengenai GGI mempunyai nilai yang signifikan dalam menggalakkan kerjasama sedemikian, khususnya dalam kalangan negara Selatan Global.

