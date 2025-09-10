CGTN: China roept BRICS-landen op om gezamenlijk het multilateralisme te verdedigen

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de oproep van China aan de BRICS-landen om het multilateralisme te verdedigen. Het schetst de voorstellen van president Xi Jinping op het gebied van multilateralisme, openheid en samenwerking tijdens de virtuele BRICS-top. Het benadrukt ook dat het Global Governance Initiative een draaiboek is voor eerlijker wereldwijd bestuur, met internationale steun.

PEKING, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De afgelopen tien jaar heeft de BRICS New Development Bank (NDB) meer dan 100 projecten gefinancierd in de sectoren infrastructuur, schone energie en digitale ontwikkeling, met een totaal aan leningen van ongeveer 40 miljard dollar. Los van alleen de cijfers, is de NDB een krachtig voorbeeld van wat opkomende markten kunnen bereiken als ze zich verenigen en een gedeelde visie omzetten in tastbare resultaten.

De bank is meer dan een financiële instelling: het is een toonbeeld van de BRICS-samenwerking, een initiatief van de Chinese president Xi Jinping. Tijdens het bezoek van president Xi aan het hoofdkantoor van de NDB in Shanghai eerder dit jaar, benadrukte hij het grotere belang van de instelling. Hij beschreef het als 'een baanbrekend initiatief voor de eenheid en zelfverbetering van het zuidelijke halfrond'. Ook benadrukte hij hoe het de bredere trend van hervorming en verbetering van het wereldwjide bestuur weerspiegelt.

Deze samenwerkingsgezindheid werd maandag voortgezet tijdens de virtuele BRICS-top. Xi sprak via een videoverbinding vanuit Beijing en drong er bij de BRICS-landen, die vooroplopen in het zuidelijk halfrond, op aan om te handelen in overeenstemming met de intentie van de BRICS-landen, dat wil zeggen met openheid, inclusiviteit en een win-win samenwerking. En daarnaast om gezamenlijk het multilaterale handelssysteem te verdedigen, een nauwere samenwerking tussen de BRICS-landen te bevorderen en een gemeenschap op te bouwen met een gedeelde toekomst voor de mensheid.

Tijdens de top deed president Xi drie voorstellen voor de samenwerking tussen de BRICS-landen: het handhaven van multilateralisme om internationale eerlijkheid en rechtvaardigheid te verdedigen; het handhaven van openheid en een win-win-samenwerking om de internationale economische en handelsorde te beschermen; en het handhaven van solidariteit en samenwerking om synergie te bevorderen voor een gemeenschappelijke ontwikkeling.

Hij bevestigde ook het Global Governance Initiative (GGI), dat vorige week voor het eerst werd voorgesteld op de top van de Shanghai Cooperation Organization, en benadrukte dat het gericht is op het 'stimuleren van gezamenlijke wereldwijde actie voor een rechtvaardiger en eerlijker wereldwijd bestuurssysteem.'

Multilateralisme als hoeksteen

Van de drie voorstellen is het behoud van multilateralisme de hoeksteen.

President Xi heeft er opnieuw op gewezen dat het beoefenen van multilateralisme de fundamentele weg is naar wereldwijd bestuur, een principe dat nauw aansluit bij de vijf leidende principes van het GGI: soevereine gelijkheid, inachtneming van de internationale rechtsorde, multilateralisme, een mensgerichte aanpak en de focus op echte maatregelen.

De Chinese president zei op maandag het volgende: 'De geschiedenis leert ons dat multilateralisme een gedeelde ambitie is van de bevolking en de overkoepelende trend van onze tijd. We moeten het principe van uitgebreid overleg en gemeenschappelijke bijdrage voor gezamenlijk voordeel volgen, en het internationale systeem met de Verenigde Naties als kern en de internationale orde op grond van het internationaal recht beschermen, om zo de fundamenten van het multilateralisme te verstevigen.'

Verder noemde Xi praktische stappen om het multilateralisme te versterken: het bevorderen van de democratisering van de internationale betrekkingen om de vertegenwoordiging en stem van de landen in het zuidelijk halfrond te versterken; het hervormen en verbeteren van het wereldwijde bestuurssysteem om middelen op een effectieve manier te mobiliseren als reactie op gezamenlijke uitdagingen; en het handhaven van een op de Wereldhandelsorganisatie gecentreerd multilateraal handelssysteem, waarbij alle vormen van protectionisme worden tegengegaan.

De standvastige toewijding van de GGI en China aan het multilateralisme hebben brede internationale steun gekregen. Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, stelde dat het GGI 'geworteld is in het multilateralisme en het belang onderstreept van het beschermen van het internationale systeem met de VN als kern en de internationale orde die wordt ondersteund door het internationaal recht.'

Ook de BRICS-partners benadrukten het belang van het initiatief.

Celso Amorim, hoofdadviseur van de president van Brazilië, wees erop dat in de huidige context - waarin sommige landen internationale regels negeren, misbruik maken van tarieven en het multilaterale handelssysteem ondermijnen - een sterkere solidariteit en betere samenwerking tussen het zuidelijk halfrond en de BRICS-landen steeds belangrijker worden. Hij benadrukte dat het GGI-voorstel van China van grote waarde is voor het bevorderen van een dergelijke samenwerking.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-09/China-calls-on-BRICS-countries-to-jointly-defend-multilateralism--1Gwe5gisPoA/p.html