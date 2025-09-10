Til Nasdaq Copenhagen A/S





Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serie 22H, 32G og 32H fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

ISIN



Serie Valuta Obligationstype Udløb IT/RF* DK0009551400 32H DKK Cibor3 + tillæg 01-10-2028 RF DK0009551590 32H DKK Cibor3 + tillæg 01-04-2029 RF DK0009551673 32H DKK Cibor3 + tillæg 01-04-2029 RF DK0009551756 32G DKK Cibor3 + tillæg 01-10-2028 RF DK0009551830 22H EUR Euribor3 + tillæg 01-04-2029 RF DK0009551913 32H EUR Euribor3 + tillæg 01-10-2030 RF DK0009552051 32H DKK Cita6 + 0,50% 01-07-2028 RF DK0009552135 32H DKK Cibor3 + 0,16% 01-04-2028 RF

* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

