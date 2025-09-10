Til Nasdaq Copenhagen A/S
Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025
I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.
De Endelige Vilkår for serie 22H, 32G og 32H fremgår af nedenstående.
Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.
|ISIN
|Serie
|Valuta
|Obligationstype
|Udløb
|IT/RF*
|DK0009551400
|32H
|DKK
|Cibor3 + tillæg
|01-10-2028
|RF
|DK0009551590
|32H
|DKK
|Cibor3 + tillæg
|01-04-2029
|RF
|DK0009551673
|32H
|DKK
|Cibor3 + tillæg
|01-04-2029
|RF
|DK0009551756
|32G
|DKK
|Cibor3 + tillæg
|01-10-2028
|RF
|DK0009551830
|22H
|EUR
|Euribor3 + tillæg
|01-04-2029
|RF
|DK0009551913
|32H
|EUR
|Euribor3 + tillæg
|01-10-2030
|RF
|DK0009552051
|32H
|DKK
|Cita6 + 0,50%
|01-07-2028
|RF
|DK0009552135
|32H
|DKK
|Cibor3 + 0,16%
|01-04-2028
|RF
* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
Vedhæftet fil