Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serie 22H, 32G og 32H fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

ISIN

SerieValutaObligationstypeUdløbIT/RF*
DK000955140032HDKKCibor3 + tillæg01-10-2028RF
DK000955159032HDKKCibor3 + tillæg01-04-2029RF
DK000955167332HDKKCibor3 + tillæg01-04-2029RF
DK000955175632GDKKCibor3 + tillæg01-10-2028RF
DK000955183022HEUREuribor3 + tillæg01-04-2029RF
DK000955191332HEUREuribor3 + tillæg01-10-2030RF
DK000955205132HDKKCita6 + 0,50%01-07-2028RF
DK000955213532HDKKCibor3 + 0,16%01-04-2028RF

* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

