Offentliggørelse af endelige obligationsvilkår for DLRs januar serier

DLR Kredit A/S
Endelige obligationsvilkår
Endelige obligationsvilkår vedr. januar serier udstedt af DLR Kredit
DLR Kredit åbner nedenstående nye obligationer, der optages til notering på Nasdaq Copenhagen d. 11. september 2025.
De nye obligationer er omfattet af DLRs seneste basisprospekt dateret 21.august 2025, som er tilgængeligt på DLR.dk.
|Obligationstype
|ISIN
|Navn
|Kupon
|Valuta
|Konvertering
|Udløb
|SDO
|DK0006362157
|1% jan. 2027 E IT I
|1,00%
|EUR
|N
|01.01.2027
|SDO
|DK0006362231
|1% jan. 2027 IT I
|1,00%
|DKK
|N
|01.01.2027
|SDO
|DK0006362314
|1% jan. 2028 IT II
|1,00%
|DKK
|N
|01.01.2028
|SDO
|DK0006362587
|1% jan. 2031 RF
|1,00%
|DKK
|N
|01.01.2031
|SDO
|DK0006362744
|CB6 jan. 2031
|Variabel
|DKK
|N
|01.01.2031
DLR Kredit’s Basisprospekt af 21. august 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende.
Med venlig hilsen
DLR Kredit A/S
Vedhæftede filer
- Endelige_obligationsvilkaar_636274-4_6CB_B_jan_2031
- Endelige_obligationsvilkaar_636223-1_1_jan_B_IT1_ 2027
- Endelige_obligationsvilkaar_636215-7_1_jan_EB_IT1_ 2027_EUR
- Endelige_obligationsvilkaar_636231-4_1_jan_B_IT2_ 2028
- Endelige_obligationsvilkaar_636258-7_1_jan_B_RF_ 2031