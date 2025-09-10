Offentliggørelse af endelige obligationsvilkår for DLRs januar serier

Endelige obligationsvilkår

Endelige obligationsvilkår vedr. januar serier udstedt af DLR Kredit 

DLR Kredit åbner nedenstående nye obligationer, der optages til notering på Nasdaq Copenhagen d. 11. september 2025.

De nye obligationer er omfattet af DLRs seneste basisprospekt dateret 21.august 2025, som er tilgængeligt på DLR.dk.

ObligationstypeISINNavnKuponValutaKonverteringUdløb
SDODK00063621571% jan. 2027 E IT I  1,00%EURN01.01.2027
SDODK00063622311% jan. 2027 IT I 1,00%DKKN01.01.2027
SDODK00063623141% jan. 2028 IT II 1,00%DKKN01.01.2028
SDODK00063625871% jan. 2031 RF 1,00%DKKN01.01.2031
SDODK0006362744CB6 jan. 2031 VariabelDKKN01.01.2031

DLR Kredit’s Basisprospekt af 21. august 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. 

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

