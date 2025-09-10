Offentliggørelse af endelige obligationsvilkår for DLRs januar serier

DLR Kredit A/S

Endelige obligationsvilkår

Endelige obligationsvilkår vedr. januar serier udstedt af DLR Kredit

DLR Kredit åbner nedenstående nye obligationer, der optages til notering på Nasdaq Copenhagen d. 11. september 2025.

De nye obligationer er omfattet af DLRs seneste basisprospekt dateret 21.august 2025, som er tilgængeligt på DLR.dk.





Obligationstype ISIN Navn Kupon Valuta Konvertering Udløb SDO DK0006362157 1% jan. 2027 E IT I 1,00% EUR N 01.01.2027 SDO DK0006362231 1% jan. 2027 IT I 1,00% DKK N 01.01.2027 SDO DK0006362314 1% jan. 2028 IT II 1,00% DKK N 01.01.2028 SDO DK0006362587 1% jan. 2031 RF 1,00% DKK N 01.01.2031 SDO DK0006362744 CB6 jan. 2031 Variabel DKK N 01.01.2031

DLR Kredit’s Basisprospekt af 21. august 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende.

