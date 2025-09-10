Orrön Energy AB:s valberedning

Orrön Energy AB (“Orrön Energy”) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2026 som äger rum den 1 april 2026.
Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:
- Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
- Richard Ollerhead (JNE Partners LLP)
- Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder AB)
Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till valberedningens ordförande.
Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2026 avseende:
- Val av ordförande för årsstämman 2026
- Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
- Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
- Val av styrelseordförande
- Revisionsarvode
- Val av revisor
- Valberedningsprocess inför årsstämman 2027, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2026
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@orron.com, senast den 19 december 2025.
För mer information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson
Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com
Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com
Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.
Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.
