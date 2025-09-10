Im New England Journal of Medicine veröffentlichte Daten zeigen, dass RYBREVANT®▼ (amivantamab) in Kombination mit LAZCLUZE®▼ (lazertinib) die Überlebensprognose bei EGFR-mutiertem fortgeschrittenem Lungenkrebs in der Erstlinienbehandlung n

Die chemotherapiefreie Kombinationsbehandlung hat das Potenzial, eine neue Ära in der Erstlinienbehandlung einzuläuten, mit einer prognostizierten medianen Gesamtüberlebenszeit von mehr als vier Jahren, was die Monotherapie mit dem TKI osimertinib um mehr als ein Jahr übertrifft*1.

BEERSE, BELGIEN, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute bekanntgegeben, dass das New England Journal of Medicine (NEJM) die Ergebnisse der Phase III-Studie MARIPOSA veröffentlicht hat. Direkte Vergleichsdaten mit der Monotherapie mit osimertinib zeigten, dass RYBREVANT®▼(amivantamab) in Kombination mit LAZCLUZE®▼(lazertinib) eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit (Overall Survival, OS) bei Patienten mit zuvor unbehandeltem (Erstlinien-) lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) mit Deletionen im Exon 19 (ex19del) oder L858R-Substitutionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) zeigten.1

Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 37,8 Monaten zeigte die Kombination aus amivantamab und lazertinib im Vergleich zur Monotherapie mit osimertinib eine statistisch signifikante Verringerung des Sterberisikos (Hazard Ratio [HR] 0,75; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI] 0,61–0,92, p = 0,005).1 Das mediane OS für die Kombination wurde als sekundärer Endpunkt untersucht und ist noch nicht erreicht worden (95-Prozent-KI, 42,9–nicht schätzbar).1 Das mediane OS für die Kombinationstherapie wird voraussichtlich mehr als vier Jahre betragen (absolute Steigerung um mehr als ein Jahr) im Vergleich zum medianen OS von drei Jahren, das bei der Monotherapie mit osimertinib beobachtet wurde (36,7 Monate; 95-Prozent-KI, 33,4–41,0).*1

„Dies ist ein Wendepunkt in der Behandlung von EGFR-mutiertem Lungenkrebs“, so Dr. James Chih-Hsin Yang**, M.D., Ph.D., Abteilung für Medizinische Onkologie, National Taiwan University Cancer Center, Taipeh, Taiwan, und Hauptautor des NEJM-Manuskripts. „Wir sehen jetzt das Potenzial, dass Patienten deutlich länger leben können, als wir es für möglich gehalten hätten. Die Einleitung der Behandlung mit amivantamab in Kombination mit lazertinib kann häufige Resistenzen verhindern und Chemotherapien für spätere Behandlungslinien vorbehalten, was zu besseren Ergebnissen beitragen kann.“

Durch die dreifache Wirkungsweise, die die Bekämpfung von EGFR-Mutationen aus zwei Blickwinkeln, die Blockierung von MET und die Aktivierung des Immunsystems umfasst, hat die Kombinationstherapie mit amivantamab und lazertinib das Potenzial, den natürlichen Verlauf der Erkrankung zu verändern, indem sie das Spektrum und die Komplexität der erworbenen Resistenzmechanismen verringert.2,3,4,5

„Diese Ergebnisse spiegeln jahrelange engagierte Forschung wider und markieren einen entscheidenden Schritt, der die Behandlung von EGFR-mutiertem fortgeschrittenem Lungenkrebs neu definiert“, so Dr. Henar Hevia, Leitende Direktorin und Leiterin des Therapiebereichs Onkologie im EMEA-Raum bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Diese veröffentlichten Daten untermauern einmal mehr das Potenzial der chemotherapiefreien, doppelt-zielgerichteten Therapie mit amivantamab plus lazertinib, die im Vergleich zur derzeitigen Standardtherapie bedeutende, langfristige klinische Ergebnisse und Erfahrungen für Patienten und ihre Familien liefert. Das ist es, was uns jeden Tag zu unserem Engagement für Innovation antreibt.“

Weitere Analysen in der Veröffentlichung zeigten, dass Patienten, die mit amivantamab in Kombination mit lazertinib behandelt wurden, mehr als sechs Monate länger ohne zusätzliche Behandlung auskamen als diejenigen, die eine Monotherapie mit osimertinib erhielten (mediane Zeit bis zur nächsten Therapie: 30,3 Monate gegenüber 24,0 Monaten, HR 0,76; 95-Prozent-KI 0,64–0,90).1 Die Kombination aus amivantamab und lazertinib verbesserte auch das progressionsfreie Überleben nach der Folgebehandlung (Progression-free Survival 2, PFS2) mit einer medianen Dauer von 42,9 Monaten gegenüber 32,8 Monaten bei der Monotherapie mit osimertinib (HR, 0,74; 95-Prozent-KI, 0,61–0,90).1 Diese Ergebnisse untermauern den anhaltenden klinischen Nutzen der Kombination über die Erstlinienbehandlung hinaus.1

„Mit diesen Ergebnissen haben wir das Potenzial, den Verlauf dieser Krankheit zu verändern“, so Dr. Joshua Bauml, Vizepräsident und Leiter des Bereichs Lungenkrebs bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Der ungedeckte Bedarf für Menschen mit EGFR-mutiertem Lungenkrebs ist nach wie vor hoch. Jetzt erzielen wir Überlebensraten, die das Potenzial haben, die Möglichkeiten der Erstlinienbehandlung neu zu definieren.“

Das Sicherheitsprofil von amivantamab in Kombination mit lazertinib stimmte mit der Primäranalyse überein, wobei die Rate der unter der Behandlung auftretenden unerwünschten Ereignisse (Treatment Emergent Adverse Events, TEAEs) mit anderen amivantamab-Behandlungsschemata vergleichbar war.1 Bei der zusätzlichen Langzeitnachbeobachtung wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.1 Die häufigsten TEAEs aller Schweregrade waren Paronychie (69 Prozent), infusionsbedingte Reaktionen (65 Prozent) und Hautausschlag (64 Prozent).1 Amivantamab in Kombination mit lazertinib wies im Vergleich zur osimertinib-Monotherapie höhere Raten an EGFR- und MET-bezogenen TEAEs auf, mit Ausnahme von Durchfall, bei dem die Raten für die osimertinib-Monotherapie höher waren.1 Die häufigsten Nebenwirkungen des Grades 3 oder höher waren Hautausschlag (17 Prozent), Paronychie (12 Prozent), akneiforme Dermatitis (9 Prozent), Lungenembolie*** (9 Prozent) und Anstieg der Alanin-Transaminase (7 Prozent).1 Die meisten wichtigen Nebenwirkungen traten früh während der Behandlung mit amivantamab und lazertinib auf.1 Ergebnisse aus anderen Studien mit amivantamab deuten darauf hin, dass die Umsetzung prophylaktischer Maßnahmen ab Beginn der Behandlung mit amivantamab und lazertinib das Risiko von Hautreaktionen, infusionsbedingten Reaktionen und venösen thromboembolischen Ereignissen erheblich verringern kann.6,7,8,9

Johnson & Johnson präsentierte die Ergebnisse zur Gesamtüberlebensrate auf dem Europäischen Lungenkrebskongress (European Lung Cancer Congress, ELCC) 2025 im März in Paris.10

Über die MARIPOSA-Studie

MARIPOSA ( NCT04487080 ), an der 1.074 Patienten teilnahmen, ist eine randomisierte Phase III-Studie, in der amivantamab in Kombination mit lazertinib im Vergleich zu einer Monotherapie mit osimertinib und im Vergleich zu lazertinib allein in der Erstlinienbehandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Ex19del- oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen untersucht wird.11 Der primäre Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben (PFS) (unter Verwendung der RECIST v1.1-Richtlinien‡), bewertet durch BICR.11 Sekundäre Endpunkte sind das Gesamtüberleben (OS), die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR), die Ansprechdauer (Duration of Response, DOR), das zweite progressionsfreie Überleben (PFS2) und das intrakranielle PFS.11 Die MARIPOSA-Studie erreichte ihren primären Endpunkt im Oktober 2023 und zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des PFS im Vergleich zur Monotherapie mit osimertinib.11,12

Über Amivantamab

Amivantamab ist ein vollständig humaner bispezifischer EGFR-MET-Antikörper, der auf Tumore mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen sowie MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt und das Immunsystem nutzt.2,3,4,13

Die Europäische Kommission (EK) hat die Marktzulassung für Amivantamab bei folgenden Indikationen erteilt:13

Amivantamab intravenös:

In Kombination mit lazertinib zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen.

In Kombination mit carboplatin und pemetrexed zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen nach Versagen einer vorherigen Therapie, einschließlich eines EGFR-TKI.

In Kombination mit carboplatin und pemetrexed zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen.

Als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.

Amivantamab subkutan:

In Kombination mit lazertinib zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen.

Als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.

Subkutan (s. c.) verabreichtes amivantamab wird zusammen mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20) verabreicht, der ENHANZE® Arzneimittelabgabetechnologie von Halozyme.14

Im Mai 2025 wurde bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein Antrag auf Erweiterung der Zulassung von amivantamab für zusätzliche subkutane Dosierungsschemata gestellt, darunter:15

Die Anwendung einer alle drei Wochen (Q3W) zu verabreichenden s. c.-Dosierung von amivantamab in Kombination mit carboplatin und pemetrexed zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen nach Versagen einer vorherigen Therapie einschließlich eines EGFR-TKI sowie zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen.

Eine alle vier Wochen (Q4W) verabreichte s. c.-Dosierung von amivantamab in Kombination mit lazertinib zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen und als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von amivantamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale .13

▼ Gemäß den EU-Vorschriften für neue Medikamente unterliegt Amivantamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über Lazertinib

Im Jahr 2018 schloss Janssen Biotech, Inc. einen Lizenz- und Kooperationsvertrag mit Yuhan Corporation über die Entwicklung von lazertinib (in Südkorea unter dem Namen LACLAZA vertrieben) ab. Lazertinib ist ein oraler, in die Hirnbarriere eindringender EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) der dritten Generation, der sowohl gegen die T790M-Mutation als auch gegen aktivierende EGFR-Mutationen wirkt, während er gegenüber Wildtyp-EGFR eine geringere Aktivität aufweist.16 Eine Analyse der Wirksamkeit und Sicherheit von lazertinib aus der Phase III-Studie LASER301 wurde 2023 in The Journal of Clinical Oncology veröffentlicht.16

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen zur Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von lazertinib finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale .17

▼ Gemäß den EU-Vorschriften für neue Medikamente unterliegt lazertinib einer zusätzlichen Überwachung.

Über Nicht-kleinzelligen Lungenkrebs

In Europa wurden im Jahr 2022 schätzungsweise 484.306 Menschen mit Lungenkrebs diagnostiziert.18 NSCLC macht 85 Prozent aller Lungenkrebsfälle aus.19 Lungenkrebs ist die häufigste krebsbedingte Todesursache in Europa und fordert mehr Todesopfer als Brustkrebs und Prostatakrebs zusammen.18

Die wichtigsten Subtypen des NSCLC sind Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom und großzelliges Karzinom.19 Zu den häufigsten Treibermutationen beim NSCLC zählen Veränderungen im EGFR, einem Rezeptortyrosinkinase, der das Zellwachstum und die Zellteilung steuert.19,20 EGFR-Mutationen treten bei 10 bis 15 Prozent der westlichen Patienten mit NSCLC mit Adenokarzinom-Histologie und bei 40 bis 50 Prozent der asiatischen Patienten auf.21,22,23,24 EGFR ex19del- oder EGFR-Exon-21-L858R-Mutationen sind die häufigsten EGFR-Mutationen.25 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und EGFR-Mutationen, die mit EGFR-TKIs behandelt werden, liegt unter 20 Prozent, und zwischen 25 und 32 Prozent der Patienten, die die derzeitige Standard-Erstlinienbehandlung mit Osimertinib erhalten, überleben nicht lange genug, um eine Zweitlinienbehandlung zu erreichen.26,27,28

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Expertise in den Bereichen Innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um heute Innovationen im gesamten Spektrum der Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen liefern und die Gesundheit der Menschheit grundlegend beeinflussen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://innovativemedicine.jnj.com/emea/ . Folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ . Janssen-Cilag International NV, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag, S.A. sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Produktentwicklung und die potenziellen Vorteile und Auswirkungen der Behandlung mit amivantamab. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Liste und Beschreibungen dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K, einschließlich der Abschnitte „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Johnson & Johnson übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

©Janssen-Cilag International NV, Inc. 2025. Alle Rechte vorbehalten.

*Basierend auf einer exponentiellen Verteilungsannahme des OS in beiden Armen wird die Verbesserung des medianen OS voraussichtlich mehr als 1 Jahr betragen. Die in das Modell einbezogenen Faktoren waren: Basismutationstyp, ethnische Zugehörigkeit, Hirnmetastasen zu Studienbeginn, Alter, Geschlecht, ECOG PS und Gewicht zu Studienbeginn. Dies ist eine Schätzung und die endgültigen Ergebnisse können davon abweichen.

**Dr. James Chih-Hsin Yang, M.D., Ph.D., war als Berater für Johnson & Johnson tätig; für seine Medienarbeit hat er keine Vergütung erhalten.

***VTE, ein Sammelbegriff, der Lungenembolie, tiefe Venenthrombose, Extremitätenvenenthrombose, Venenthrombose, Thrombose, oberflächliche Venenthrombose, Thrombophlebitis, Embolie, Venenembolie, Jugularvenenthrombose, Sigmoid-Sinus-Thrombose, Axillarvenenthrombose, Lungeninfarkt, Vena-Cava-Thrombose, zentralen Venenkatheter, Pfortaderthrombose, postthrombotisches Syndrom, Lungenthrombose, Thrombose des Sinus sagittalis superior, Thrombose des Sinus transversus, Beckenvenenthrombose und Superior-Vena-Cava-Syndrom einschließt, trat bei 40 Prozent der Teilnehmer in der amivantamab-lazertinib-Gruppe und bei 11 Prozent in der osimertinib-Gruppe auf; Diese Ereignisse können durch eine prophylaktische Antikoagulation während der ersten 4 Monate der Behandlung und gemäß den lokalen Richtlinien behandelt werden.

‡RECIST (v1.1) bezieht sich auf die Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (Kriterien zur Beurteilung des Ansprechens bei soliden Tumoren), eine Standardmethode zur Messung des Ansprechens solider Tumoren auf eine Behandlung, die darauf basiert, ob Tumoren schrumpfen, gleich bleiben oder größer werden.

