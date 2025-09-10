Newlode devient Squad Cybersolutions pour renforcer la cohérence de marque au sein du Groupe Squad

À travers cette annonce, Squad Cybersolutions se positionne désormais comme l’entité intégration et MSSP du Groupe Squad. Ce changement marque une étape clé dans la stratégie de développement et d’unification des expertises du Groupe.

Depuis son acquisition par Squad en décembre 2023, Newlode a significativement contribué à la croissance du Groupe et a complété son expertise et son portefeuille d’offres.

Aujourd’hui, le Groupe Squad couvre 100 % du spectre cyber, compte un millier de collaborateurs et réalise 125 millions d’euros de chiffre d'affaires.

Ce changement de nom s’inscrit dans une volonté d’unification du Groupe et de renforcement de la marque Squad.

Il soutient le développement d’une marque claire et cohérente qui permet une meilleure lisibilité de ses offres. Il contribue aussi à accélérer la montée en puissance de Squad sur le marché, dont 85 % du chiffre d’affaires est réalisé avec de grands comptes du CAC 40 et SBF 120.

« Ce rebranding est bien plus qu'un simple changement de nom. Il symbolise notre engagement à offrir des solutions encore plus puissantes et adaptées aux enjeux stratégiques de nos clients. C’est aussi un signal fort envoyé à nos partenaires éditeurs : nous leur offrons une vitrine renforcée et un cadre de collaboration encore plus puissant pour valoriser leurs technologies et accélérer notre développement commun. En devenant Squad Cybersolutions, nous augmentons notre force de frappe, renforçons nos synergies et créons davantage de valeur pour l’ensemble de notre écosystème»,déclare Omer Shala, CEO de Squad Cybersolutions.

« L’unification sous la bannière Squad incarne notre vision d'une cybersécurité à la fois collaborative et globale, résolument tournée vers l'avenir.

Notre mission, « Securing Together », prend aujourd'hui encore plus de sens. C'est ensemble, avec un catalogue d’offres cohérentes et complémentaires, que nous sommes les plus à même de relever les défis complexes auxquels sont confrontées les entreprises face aux cybermenaces. Ainsi, le Groupe Squad accompagne ses clients en audit & conseil IT/OT et IoT, vente de solutions de cybersécurité, intégration, services managés, projets sur mesure et expertises à la demande », explique Laurent Graciani, CEO du Groupe Squad.

Hormis ce rebranding, Squad Cybersolutions conserve son management, ses équipes et ses locaux. Première grande étape de ce changement de nom : le Techlab by Newlode, figure incontournable des Assises monégasques, devient le Techlab by Squad.

« À l’occasion des Assises 2025 de la Cybersécurité, le Techlab by Newlode devient officiellement le Techlab by Squad. Une nouvelle bannière, encore plus d’expertise et toujours un formidable terrain d’expérimentation pour faire vivre l’innovation en cybersécurité. Notre nouvelle identité sera mise à l’honneur pour continuer d’écrire l’histoire de l’espace de démo officiel des Assises ! », conclut Omer Shala, CEO de Squad Cybersolutions.