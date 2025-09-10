AI-Media erweitert die LEXI Suite mit LEXI Voice, LEXI Direct API und LEXI AD (Audio Description) auf der IBC 2025 in Amsterdam

LONDON, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen, wird seine bahnbrechende LEXI Voice-Plattform auf der IBC 2025 (Stand 5.C33, 12.–15. September, RAI Amsterdam) vorstellen und damit die offizielle Markteinführung der Lösung in Europa einläuten. Nach ihrem erfolgreichen Debüt auf der NAB Las Vegas Anfang dieses Jahres setzt LEXI Voice neue Maßstäbe für mehrsprachige Live-Barrierefreiheit mit Echtzeit-Sprachübersetzung und Untertitelung – und hilft Rundfunkveranstaltern und Inhalteanbietern dabei, die neuen Anforderungen des European Accessibility Act (EAA) 2025 für Inklusivität zu erfüllen.

Mehrsprachige Live-Erlebnisse neu definiert

LEXI Voice ist eine Speech-to-Speech-Übersetzungslösung (S2ST) mit der größten Auswahl an Übersetzungs-Engines und synthetischen Stimmen, die natürlich klingende alternative Sprachspuren in Echtzeit für Live-Übertragungen liefert. Rundfunkveranstalter und Inhalteigentümer profitieren von folgenden Vorteilen:

Größere Reichweite – erreichen Sie ein vielfältiges Publikum mit mehrsprachigen Live-Inhalten.

– erreichen Sie ein vielfältiges Publikum mit mehrsprachigen Live-Inhalten. Neue Einnahmequellen – erschließen Sie Wachstum durch den Eintritt in unerschlossene Märkte.

– erschließen Sie Wachstum durch den Eintritt in unerschlossene Märkte. Nahtlose Integration – kompatibel mit SDI-, SMPTE-2110- und IP-Workflows.

– kompatibel mit SDI-, SMPTE-2110- und IP-Workflows. Skalierbare Effizienz – automatisierte Übersetzung zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten.

– automatisierte Übersetzung zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten. Sendefertig – ultraniedrige Latenz unter 10 Sekunden, Sprechererkennung und präzise Synchronisation für Live-Produktionen.



„Mit der Markteinführung von LEXI Voice in Europa können Rundfunkveranstalter und Eventorganisatoren mehrsprachige Erlebnisse bieten, die Sprachbarrieren wie nie zuvor überwinden“, so Tony Abrahams, CEO von AI-Media. „Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle bei der Neudefinition der Art und Weise zu übernehmen, wie das Publikum weltweit mit Inhalten in Kontakt tritt.“

Vorstellung von LEXI AD – intelligentere Audiobeschreibung

Neben LEXI Voice bringt AI-Media auch LEXI AD auf den Markt, eine vollständig KI-gesteuerte Lösung für Audiobeschreibungen, die Videoinhalte für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zugänglicher macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen AD-Workflows automatisiert LEXI AD den Prozess und liefert Beschreibungen bis zu 90 % schneller und kostengünstiger, unterstützt durch intelligente Gesichtserkennung, anpassbare Sprachausgabe und nahtlose Integrationen. Ein neuer Nutzer bemerkte nach dem Testen von LEXI AD: „Die [Audio]-Beschreibungen wirkten hier weniger abgehackt … Durch die Kombination einiger Aktionen in einer Beschreibung … war das Hörerlebnis flüssiger und angenehmer und wirkte weniger abgehackt … die Art, wie die Beschreibungen in diesem Video dargeboten wurden, war deutlich bewusster gestaltet.“

„LEXI AD beseitigt die Barrieren, die Audiobeschreibungen in der Vergangenheit eingeschränkt haben“, erklärt Abrahams. „Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Erschwinglichkeit und Flexibilität machen wir Barrierefreiheit zum Standard – und nicht zur Ausnahme.“

Innovation in der gesamten Produktpalette

Besucherinnen und Besucher der IBC können zudem wichtige Verbesserungen in der gesamten Produktpalette von AI-Media erleben, darunter:

Neue LEXI-Produkte:

LEXI Direct API: eine benutzerfreundliche API für Partnerentwickler, mit der LEXI in Drittanbieter-Produkte integriert werden kann.

eine benutzerfreundliche API für Partnerentwickler, mit der LEXI in Drittanbieter-Produkte integriert werden kann. LEXI Voice : Verbessert die Ausgabe, indem jedem Sprecher mit einer Sprecher-ID eine eindeutige Stimme zugewiesen wird. Größere Vielfalt an Stimmstilen und -typen, einschließlich ElevenLabs

:

LEXI-Produktaktualisierungen

LEXI Text: Sprecher-ID: Ordnet Untertitel konsistent den Stimmprofilen bestimmter Sprecherinnen und Sprecher zu. Native Dante Audio im LEXI AI-gestützten Toolkit: Erweitert die Echtzeitfunktionen für Untertitelung, Übersetzung, Anzeige und Archivierung. Gen-AI-Themenmodelle: Optimieren die Erstellung und Pflege von Themenmodellen und reduzieren den manuellen Aufwand um das Vierfache.

LEXI Translate: Noch mehr unterstützte Sprachen, darunter Tagalog . Individuell anpassbare Schimpfwortfilter für über 50 Sprachen.

AIM-Encoder-Updates: Audiomischung in SDI: Integration für Broadcast-Workflows läuft. Encoder Pro (HD492) kann jetzt Verzögerungen bei Untertiteln, Übersetzungen und Synchronisationen feinjustieren, damit englische Beschriftungen, spanische Voiceovers und französische Untertitel bei aktuellen Nachrichten perfekt synchron bleiben. LEXI Viewer (AV610): Kundinnen und Kunden können Untertitel nun optisch in den Inhalt einblenden, indem sie die Deckkraft des Untertitelhintergrunds anpassen – keine starren schwarzen Kästchen mehr. So wirken die Untertitel wie Teil der Produktion und nicht wie ein bloßer Zusatz. Alta 2110 bietet jetzt einsprachige Synchronisation mit vollständiger NMOS 2110-30-Unterstützung und einer intuitiven Weboberfläche, wodurch Audio-Routing und -Management in Broadcast-Qualität nahtlos möglich sind.



Live zu sehen auf der IBC 2025

Besuchen Sie den Stand 5.C33 von AI-Media, um LEXI Voice, LEXI AD und innovative Untertitelungslösungen der nächsten Generation zu erleben, die die Barrierefreiheit und Live-Übersetzung in Europa revolutionieren.

Vereinbaren Sie ein Gespräch mit AI-Media auf der IBC 2025 oder erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Barrierefreiheit und Medien auf ai-media.tv

