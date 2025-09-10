AI-Media amplía la suite LEXI con LEXI Voice, LEXI Direct API y LEXI AD (Autodescripción) en IBC 2025 en Ámsterdam

LONDRES, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), líder mundial en soluciones lingüísticas impulsadas por inteligencia artificial, presentará su plataforma innovadora LEXI Voice en IBC 2025 (Stand 5.C33, del 12 al 15 de septiembre, RAI Ámsterdam), marcando el lanzamiento oficial de la solución en el mercado europeo. Tras su exitoso lanzamiento en Nab Las Vegas a principios de este año, LEXI Voice establece un nuevo punto de referencia en accesibilidad multilingüe en vivo, con traducción de voz y subtitulado en tiempo real, además de ayudar a radiodifusores y propietarios de contenido a cumplir con los nuevos requisitos de inclusión de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) 2025.

Redefiniendo las experiencias multilingües en vivo

LEXI Voice es una tecnología de traducción de voz a voz (S2ST) con la mayor selección de motores de traducción y voces sintéticas, que ofrece pistas de idiomas alternativos en tiempo real con un sonido natural para transmisiones en vivo. Los organismos de radiodifusión y los propietarios de contenido se benefician de:

Mayor alcance : llegar a audiencias diversas con contenido multilingüe en vivo.

: llegar a audiencias diversas con contenido multilingüe en vivo. Nuevas fuentes de ingresos : desbloquear el crecimiento penetrando mercados inexplotados.

: desbloquear el crecimiento penetrando mercados inexplotados. Integración perfecta : compatible con flujos de trabajo SDI, SMPTE-2110 e IP.

: compatible con flujos de trabajo SDI, SMPTE-2110 e IP. Eficiencia escalable : traducción automatizada a una fracción de los costos tradicionales.

: traducción automatizada a una fracción de los costos tradicionales. Listo para transmisión: latencia ultrabaja de menos de 10 segundos, identificación de altavoces y sincronización precisa para producción en vivo.





"Con LEXI Voice entrando al mercado europeo, las emisoras y los organizadores de eventos pueden ofrecer experiencias multilingües que rompen las barreras del idioma como nunca antes", dijo Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media. "Nos enorgullece liderar el camino para redefinir cómo las audiencias se conectan con el contenido a nivel mundial".

Presentamos LEXI AD: Audiodescripción más inteligente

Junto con LEXI Voice, AI-Media lanzará LEXI AD , una solución de audiodescripción totalmente automatizada con inteligencia artificial (IA) diseñada para hacer que el contenido de video sea más accesible para las audiencias con discapacidad visual. A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales de AD, LEXI AD automatiza el proceso: ofrece descripciones hasta un 90% más rápidas y rentables, respaldadas por reconocimiento facial inteligente, narración personalizable e integraciones perfectas. Un nuevo usuario comentó después de experimentar LEXI AD: "Encontré que las descripciones [de audio] aquí son menos fragmentadas... Al combinar algunas de las acciones en una sola descripción... sonaba más fluido, más agradable de escuchar y menos entrecortado... con mayor intención en la forma de presentar las descripciones de este video".

"LEXI AD elimina las barreras que históricamente han limitado la audiodescripción", agregó Abrahams. "Al combinar velocidad, asequibilidad y flexibilidad, hacemos que la accesibilidad sea el estándar, no la excepción".

Innovación en toda la suite de productos

Los visitantes de IBC también experimentarán importantes mejoras en la gama más amplia de productos de AI-Media, que incluyen:

Nuevos productos LEXI:

LEXI Direct API: API fácil de usar para que los desarrolladores asociados utilicen LEXI en productos de terceros.

API fácil de usar para que los desarrolladores asociados utilicen LEXI en productos de terceros. LEXI Voice : Mejorar la salida asignando una voz distinta a cada orador con identificador de orador. Mayor variedad de estilos y tipos de voz, incluyendo ElevenLabs

:

Actualizaciones de productos LEXI

LEXI Text: Identificación de orador: Atribuir diálogos subtitulados a la voz de oradores específicos de manera consistente. Audio Dante nativo en el toolkit LEXI impulsado por IA: Amplía las capacidades en tiempo real para subtitulado, traducción, visualización y archivo. Modelos de temas con IA generativa: Optimizar la curación del modelo de tema, reducir el esfuerzo manual en cuatro veces.

LEXI Translate: Aún más Idiomas compatibles como tagalo . Filtros personalizados de lenguaje ofensivo en más de 50 idiomas.

Actualizaciones del codificador AIM: Mezcla de audio en SDI: integración en curso para flujos de trabajo de difusión. Encoder Pro (HD492) ahora ajusta con precisión retrasos en subtitulado, traducción y doblaje para mantener en perfecta sincronía subtítulos en inglés, doblaje en español y subtítulos en francés en noticias de última hora. LEXI Viewer (AV610): Los clientes ahora pueden hacer que los subtítulos se integren visualmente con el contenido ajustando la opacidad del fondo de los subtítulos: eliminando las cajas negras rígidas. Les da el poder de hacer que los subtítulos se sientan como parte de la producción, y no como algo añadido aparte. Alta 2110 ahora ofrece doblaje monolingüe con soporte integral para NMOS 2110-30 y una interfaz web intuitiva, facilitando un enrutamiento y una gestión de audio con calidad de transmisión.







Véalo en vivo en la IBC 2025

Visite el stand de AI-Media 5.C33 para experimentar demostraciones de LEXI Voice, LEXI AD e innovaciones de subtitulación de próxima generación que están transformando la accesibilidad y la traducción en vivo en Europa.

Reserve una reunión con AI-Media en IBC 2025 o descubra más sobre nuestras soluciones de accesibilidad y medios en ai-media.tv

Acerca de AI-Media:

AI-Media (ASX: AIM) es un líder mundial en soluciones de traducción de voz, subtitulado y orquestación lingüística impulsadas por inteligencia artificial (IA). La suite LEXI y la red global de codificadores ofrecen inteligencia multilingüe en tiempo real, confiable en todo el mundo para modernizar los flujos de trabajo, optimizar la comunicación y escalar la transición del texto a la voz con inteligencia artificial (IA).

Para más información visite el sitio web AI-Media .

