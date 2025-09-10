AI-Media enrichit sa LEXI Suite avec LEXI Voice, LEXI Direct API et LEXI AD (Audiodescription) au salon IBC 2025 à Amsterdam

LONDRES, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX : AIM), leader mondial des solutions linguistiques alimentées par l’IA, présentera sa plateforme révolutionnaire LEXI Voice lors de l’IBC 2025 (stand 5.C33, du 12 au 15 septembre, RAI Amsterdam), marquant ainsi le lancement officiel de la solution sur le marché européen. Après une première remarquée au NAB de Las Vegas plus tôt cette année, LEXI Voice établit une nouvelle norme en matière d’accessibilité multilingue en direct, grâce à la traduction vocale et au sous-titrage instantanés. Elle aide également les diffuseurs et producteurs de contenus à se conformer aux exigences d’inclusion fixées par la nouvelle directive européenne sur l’accessibilité (EAA) 2025.

Réinventer l’expérience multilingue en direct

LEXI Voice repose sur une technologie de traduction parole-à-parole (S2ST), offrant la plus large gamme de moteurs de traduction et de voix de synthèse afin de générer en temps réel des pistes audio naturelles dans différentes langues pour les diffusions en direct. Les diffuseurs et créateurs de contenus y trouvent plusieurs avantages :

Portée élargie - toucher des publics variés avec du contenu multilingue en direct.

- toucher des publics variés avec du contenu multilingue en direct. Nouvelles sources de revenus - stimuler la croissance en pénétrant des marchés encore inexploités.

- stimuler la croissance en pénétrant des marchés encore inexploités. Intégration fluide - compatibilité avec les flux de travail SDI, SMPTE-2110 et IP.

- compatibilité avec les flux de travail SDI, SMPTE-2110 et IP. Efficacité évolutive - traductions automatisées à des coûts bien inférieurs aux méthodes classiques.

- traductions automatisées à des coûts bien inférieurs aux méthodes classiques. Adapté à la diffusion - latence ultra-faible (moins de 10 secondes), reconnaissance des intervenants et synchronisation précise pour le direct.



« Avec l’arrivée de LEXI Voice sur le marché européen, les diffuseurs et organisateurs d’événements peuvent proposer des expériences multilingues inédites, abolissant les barrières linguistiques », a déclaré Tony Abrahams, PDG d’AI-Media. « Nous sommes fiers de redéfinir la manière dont les publics du monde entier interagissent avec les contenus. »

LEXI AD : une audiodescription plus intelligente

En parallèle à LEXI Voice, AI-Media dévoilera LEXI AD , une solution d’audiodescription entièrement automatisée par IA, pensée pour rendre les contenus audiovisuels plus accessibles aux personnes malvoyantes. Contrairement aux flux de travail AD traditionnels, LEXI AD automatise le processus, fournissant des descriptions jusqu’à 90 % plus rapides et plus rentables, grâce à la reconnaissance faciale intelligente, à la narration personnalisable et à des intégrations transparentes. Un utilisateur ayant testé la solution LEXI AD témoigne : « Les descriptions [Audio] m’ont semblé moins hachées… En regroupant certaines actions dans une même phrase, l’écoute était plus fluide, plus agréable et moins décousue… les descriptions étaient présentées de manière plus cohérente dans cette vidéo. »

« LEXI AD supprime les freins qui ont longtemps limité l’audiodescription », a ajouté M. Abrahams. « En alliant rapidité, accessibilité et souplesse, nous faisons de l’inclusion la norme, et non l’exception. »

Innovations dans l’ensemble de la suite LEXI

Les visiteurs de l’IBC découvriront également de nombreuses améliorations dans la gamme de produits AI-Media :

Nouveautés LEXI :

LEXI Direct API : une API facile à utiliser permettant aux développeurs partenaires d’utiliser LEXI dans des produits tiers.

une API facile à utiliser permettant aux développeurs partenaires d’utiliser LEXI dans des produits tiers. LEXI Voice : Amélioration du rendu grâce à l’attribution d’une voix distincte à chaque intervenant grâce au Speaker ID. Plus large choix de voix, avec notamment l’intégration d’ElevenLabs.

Mises à jour LEXI

LEXI Text : Speaker ID : identification des intervenants pour attribuer correctement les sous-titres. Dante Audio natif dans la boîte à outils LEXI alimentée par l’IA : extension des capacités en temps réel pour le sous-titrage, la traduction, l’affichage et l’archivage. Modèles thématiques Gen AI : rationalisation de la sélection des modèles thématiques, réduction des tâches manuelles par quatre.

LEXI Translate : Encore plus de langues prises en charge, comme le tagalog . Filtres personnalisés pour les propos grossiers dans plus de 50 langues.

Mises à jour AIM Encoder : Mixage audio en SDI : intégration en cours pour les flux de diffusion. Encoder Pro (HD492) : réglages précis des décalages de sous-titrage, de traduction et de doublage afin que les sous-titres en anglais, la voix off en espagnol et les sous-titres en français restent parfaitement synchronisés pendant les flashs d’information. LEXI Viewer (AV610) : pour une meilleure intégration visuelle, les clients peuvent désormais ajuster l’opacité de l’arrière-plan des sous-titres, éliminant ainsi les encadrés noirs peu esthétiques. Cette option permet d’intégrer les sous-titres naturellement à la production, sans paraître artificiels. Alta 2110 : nouveau système de doublage monolingue avec prise en charge complète de la norme NMOS 2110-30 et interface Web intuitive, pour un routage et une gestion d’audiodiffusion de qualité optimale en toute simplicité.



À découvrir en direct à l’IBC 2025

Rendez-vous sur le stand 5.C33 d’AI-Media pour assister à des démonstrations de LEXI Voice, LEXI AD et des dernières innovations en matière de sous-titrage qui transforment l’accessibilité des contenus en Europe.

Prenez rendez-vous avec AI-Media à l’IBC 2025 ou découvrez-en plus sur nos solutions d’accessibilité et de médias sur ai-media.tv

À propos d’AI-Media :

AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial de solutions de traduction vocale, de sous-titrage et d’orchestration linguistique alimentées par l’IA. Sa LEXI Suite et son réseau international d’encodeurs apportent une intelligence multilingue en temps réel, permettant aux organisations de moderniser leurs flux de travail, d’améliorer la communication et d’accélérer la transition du texte vers la voix générée par IA.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’AI-Media .

