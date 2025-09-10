AI-Media תציג את ההרחבה של LEXI Suite עם LEXI Voice, LEXI Direct API ו-LEXI AD (Audio Description) במהלך IBC 2025 באמסטרדם

לונדון, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media (ASX: AIM), מובילה עולמית בפתרונות שפה מבוססי בינה מלאכותית, תציג את פלטפורמת LEXI Voice פורצת הדרך שלה ב-IBC 2025 (ביתן 5.C33, בין ה-12-15 בספטמבר, ב-RAI אמסטרדם), לציון ההשקה הרשמית של הפתרון לשוק האירופי. לאחר הופעת הבכורה המוצלחת בתערוכת NAB בלאס וגאס מוקדם יותר השנה, LEXI Voice קובעת אמת מידה חדשה לנגישות רב-לשונית בשידור חי עם תרגום קולי ויצירת כתוביות בזמן אמת - ובנוסף מסייעת לגופי שידור ולבעלי תוכן לעמוד בדרישות ההכלה של חוק הנגישות האירופי (EAA) 2025 החדש.

הגדרה מחדש של חוויות רב-לשוניות בשידור חי

LEXI Voice הוא כלי תרגום דיבור לדיבור (S2ST) עם המבחר הגדול ביותר של מנועי תרגום וקולות סינתטיים כדי לספק ערוצי שפה חלופיים בזמן אמת לשידורים חיים עם צליל טבעי. גופי שידור ובעלי תוכן נהנים מהיכלות הבאות:

• טווח הגעה רחב יותר - יצירת קשר עם קהלים מגוונים עם תוכן רב-לשוני חי.

• מקורות הכנסה חדשים - צמיחה גדולה יותר על ידי כניסה לשווקים לא מנוצלים.

• אינטגרציה חלקה - תואמת לתזרימי העבודה של SDI, SMPTE-2110 ו-IP.

• יעילות ניתנת להרחבה - תרגום אוטומטי במחיר נמוך יחסית לעלויות המסורתיות.

• מוכנות לשידור - זמן שיהוי קצר במיוחד של פחות מ-10 שניות, זיהוי דוברים וסנכרון מדויק לטובה הפקת שידור חיה.

"עם כניסת LEXI Voice לשוק האירופי, גופי שידור ומארגני אירועים יכולים לספק חוויות רב-לשוניות שמנפצות מחסומי שפה כמו שלא ניתן היה לעשות מעולם", אמר טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media . "אנו גאים להוביל את הדרך בהגדרה מחדש של הדרך בה קהלים מתחברים לתוכן ברחבי העולם".

הכירו את LEXI AD: תיאור שמע חכם יותר

לצד LEXI Voice, AI-Media תציג לראשונה את LEXI AD, פתרון תיאורי שמע מבוסס בינה מלאכותית אוטומטי לחלוטין שנועד להפוך תוכן וידאו לנגיש יותר לקהל סובל מלקויות ראייה. בניגוד לתזרימי עבודה מסורתיים של AD, LEXI AD הופך ממכן את התהליך - ומספק תיאורים מהירים במהירות שגדולה ב-90% וגם יותר זמין מבחינת עלות, עם תמיכה בזיהוי פנים חכם, קריינות ניתנת להתאמה ואינטגרציה חלקה. משתמש חדש ציין לאחר שחווה את LEXI AD, כי "מצאתי שהתיאורים [באודיו] כאן פחות מקוטעים... על ידי שילוב חלק מהפעולות לתיאור אחד... זה הרגיש חלק יותר/נעים יותר לשמיעה, ופחות מקוטע... עם יותר התכוונות לאופן בו התיאורים הוצגו בסרטון הזה".

"LEXI AD מבטל את המחסומים שהגבילו את תיאור האודיו מבחינה היסטורית", הוסיף אברהמס. "על ידי שילוב של מהירות, מחיר סביר וגמישות, אנו הופכים את הנגישות לסטנדרט - לא ליוצא מן הכלל".

חדשנות בכל חבילת המוצרים

מבקרי IBC יחוו גם שיפורים משמעותיים במגוון המוצרים הרחב יותר של AI-Media, הכוללים:

מוצרים חדשים של LEXI

• LEXI Direct API: ממשק API קל לשימוש עבור מפתחים שותפים לשימוש ב-LEXI במוצרי ל צד שלישי.

• LEXI Voice:

* שיפור הפלט על ידי הקצאת קול נפרד לכל דובר באמצעות מזהה דובר.

* מגוון רחב יותר של סגנונות וסוגי קול, כולל ElevenLabs

עדכוני מוצר של LEXI

• LEXI Text:

* מזהה דובר: ייחוס דו שיחה עם כתובים לתדפיסי קול של דוברים מוגדרים באופן עקבי.

* אודיו Dante טבעי שמשולב בערכת הכלים מועצמת הבינה המלאכותית של LEXI: הרחבת יכולות הכתיבה, התרגום, התצוגה והארכוב בזמן אמת.

* מודלים של נושאים מבוססי בינה מלאכותית יוצרת: ייעול האצירה של מודלים נושאיים, הפחתת מאמץ ידני פי 4.

• LEXI Translate:

* אפילו יותר שפות נתמכות, למשל טגלית.

* מסנני קללות מותאמים אישית עבור 50 שפות ויותר.

• עדכוני מקודד AIM:

* ערבול אודיו ב-SDI: אינטגרציה בעיצומה עבור זרימות עבודה של שידור.

* Encoder Pro (HD492) יכול כעת לכוונן עיכובים בכתוביות, תרגום ודיבוב כך שכתוביות באנגלית, קריינות בספרדית וכתוביות בצרפתית יישארו מסונכרנות בצורה מושלמת במהלך מבזקי חדשות.

* LEXI Viewer (AV610): לקוחות יכולים כעת לגרום לכתוביות להתמזג באופן חזותי בתוכן על-ידי התאמת אטימות הרקע של הכתוביות - לא עוד קופסאות שחורות קשיחות. זה נותן להם את הכוח לגרום לכתוביות להרגיש כמו חלק מההפקה, לא כמו בורג.

* Alta 2110 מספק כעת דיבוב בשפה אחת עם תמיכה מלאה ב-NMOS 2110-30 עם ממשק אינטרנט אינטואיטיבי, מה שהופך ניתוב וניהול אודיו באיכות שידור לחלק.

ראו את זה בשידור חי ב-IBC 2025

בקרו את AI-Media בביתן 5.C33 כדי לחוות הדגמות של LEXI Voice, LEXI AD וחידושי כתוביות מהדור הבא שמשנים את הנגישות והתרגום החי באירופה.

הזמינו פגישה עם AI-Media ב-IBC 2025 או גלו עוד על פתרונות הנגישות והמדיה שלנו ב-ai-media.tv

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM) היא מובילה עולמית בתרגום קולי, כתוביות ותיאום שפות המופעלים על ידי בינה מלאכותית. חבילת LEXI ורשת המקודדים הגלובלית מספקות אינטליגנציה רב-לשונית בזמן אמת - מהימנה ברחבי העולם כדי להפוך את זרימות העבודה למודרניות, לשפר את התקשורת ולהגדיל את המעבר מטקסט לבינה מלאכותית מדוברת. למידע נוסף בקרו באתר AI-Media.

