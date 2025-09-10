AI-Media melengkapi LEXI Suite dengan LEXI Voice, LEXI Direct API & LEXI AD (Audio Description) di IBC 2025 di Amsterdam

LONDON, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), pemimpin global dalam solusi bahasa berteknologi AI, akan memamerkan platform LEXI Voice inovatifnya di IBC 2025 (Stan 5.C33, 12–15 September, RAI Amsterdam), yang menandai peluncuran resmi solusi ini ke dalam pasar Eropa. Menyusul debutnya yang sukses di NAB Las Vegas pada awal tahun ini, LEXI Voice menetapkan tolok ukur baru untuk aksesibilitas multibahasa pada siaran langsung dengan terjemahan suara dan subtitel secara real-time yang sekaligus membantu lembaga penyiaran dan pemilik konten untuk memenuhi persyaratan baru European Accessibility Act (EAA) 2025 tentang inklusivitas.

Mendefinisikan Ulang Pengalaman Siaran Langsung Multibahasa

LEXI Voice merupakan Penerjemahan Speech-to-Speech (S2ST) dengan pilihan mesin terjemahan dan suara sintetis terbanyak untuk menghasilkan trek bahasa alternatif secara real-time yang terdengar alami untuk siaran langsung. Lembaga penyiaran dan pemilik konten mendapatkan manfaat berupa:

Peningkatan Jangkauan - Menarik minat beragam audiens dengan konten multibahasa pada siaran langsung.

- Menarik minat beragam audiens dengan konten multibahasa pada siaran langsung. Sumber Pendapatan Baru - Mencapai pertumbuhan dengan masuk ke pasar yang belum digarap.

- Mencapai pertumbuhan dengan masuk ke pasar yang belum digarap. Integrasi yang Lancar - Kompatibel dengan alur kerja SDI, SMPTE-2110, dan IP.

- Kompatibel dengan alur kerja SDI, SMPTE-2110, dan IP. Efisiensi yang Skalanya Dapat Diatur - Penerjemahan otomatis dengan biaya lebih hemat daripada metode tradisional.

- Penerjemahan otomatis dengan biaya lebih hemat daripada metode tradisional. Siap Tayang- Latensi ultra rendah di bawah 10 detik, identifikasi pembicara, dan sinkronisasi yang presisi untuk produksi siaran langsung.



“Dengan masuknya LEXI Voice ke pasar Eropa, lembaga penyiaran dan penyelenggara acara dapat menghadirkan pengalaman multibahasa yang mengatasi kendala bahasa dengan lebih baik dari sebelumnya,” ujar Tony Abrahams, CEO, AI-Media. “Kami bangga menjadi pelopor dalam mendefinisikan ulang cara audiens terhubung dengan konten secara global.”

Memperkenalkan LEXI AD: Deskripsi Audio yang Lebih Cerdas

Bersama LEXI Voice, AI-Media juga akan meluncurkan LEXI AD , solusi deskripsi audio berbasis AI yang sepenuhnya otomatis dan didesain untuk menjadikan konten video lebih mudah diakses oleh audiens dengan gangguan penglihatan. Berbeda dengan alur kerja AD yang konvensional, LEXI AD mengotomatiskan proses, sehingga menghasilkan deskripsi hingga 90% lebih cepat dan lebih hemat biaya, yang didukung dengan fitur pengenalan wajah pintar, narasi yang dapat disesuaikan, dan integrasi yang lancar. Seorang pengguna baru berkomentar setelah menjajal kemampuan LEXI AD, “Saya menilai deskripsi [Audio] di sini terasa lebih mengalir... Dengan menggabungkan beberapa tindakan ke dalam satu deskripsi, penyampaiannya terasa lebih lancar dan enak didengar, tidak terkesan terpisah-pisah, sehingga memberikan kesan bahwa cara penyajian deskripsi dalam video ini lebih disengaja dan terencana.”

“LEXI AD menghilangkan kendala yang sejak lama membatasi deskripsi audio,” imbuh Abrahams. “Dengan menggabungkan kecepatan, keterjangkauan, dan fleksibilitas, kami menjadikan aksesibilitas sebagai standar, bukan pengecualian.”

Inovasi di Seluruh Rangkaian Produk

Pengunjung IBC juga akan melihat peningkatan besar pada beragam produk AI-Media, termasuk:

Produk LEXI Baru:

LEXI Direct API: API yang mudah digunakan pengembang mitra yang ingin menggunakan LEXI pada produk pihak ketiga.

API yang mudah digunakan pengembang mitra yang ingin menggunakan LEXI pada produk pihak ketiga. LEXI Voice : Meningkatkan kualitas output dengan menetapkan satu Suara khas ke setiap pembicara dengan ID Pembicara. Lebih banyak variasi gaya dan tipe Suara, termasuk ElevenLabs

:

Pembaruan Produk LEXI

LEXI Text: ID Pembicara: Mengaitkan dialog yang diberi takarir ke sidik suara pembicara tertentu secara konsisten. Integrasi Native Dante Audio ke dalam Toolkit yang Didukung LEXI AI: Memperluas kemampuan secara real-time untuk pembuatan takarir, terjemahan, tampilan, dan pengarsipan. Model Topik Gen AI: Menyederhanakan seleksi model topik, mengurangi upaya manual hingga 4x.

LEXI Translate: Kini Mendukung Lebih Banyak Bahasa seperti Tagalog . Filter Kustom untuk Kata Tidak Sopan untuk lebih dari 50 bahasa.

Pembaruan Encoder AIM: Audio Mixing dalam SDI: integrasi yang tengah berjalan untuk alur kerja penyiaran. Encoder Pro (HD492) kini dapat mengatur penyesuaian waktu tunda untuk takarir, terjemahan, dan sulih suara agar takarir bahasa Inggris, suara pengisi suara bahasa Spanyol, dan subtitel bahasa Prancis tetap tersinkronisasi dengan sempurna saat penyajian berita sela penting. LEXI Viewer (AV610): Klien kini dapat menyesuaikan opasitas latar belakang takarir untuk membuat takarir secara visual lebih menyatu dengan konten sehingga tidak ada lagi kotak hitam yang kaku. Dengan demikian, tampilan takarir terlihat lebih alami dalam hasil produksi, bukan sekadar tambahan yang dipasang terpisah. Alta 2110 kini menghadirkan sulih suara satu bahasa dengan dukungan penuh NMOS 2110-30 yang disertai antarmuka web intuitif sehingga perutean dan manajemen audio berkualitas siaran berjalan lancar tanpa hambatan.



Lihat Langsung di IBC 2025

Kunjungi AI-Media di Stan 5.C33 untuk melihat demo LEXI Voice, LEXI AD, dan inovasi subtitel generasi berikutnya yang mentransformasi aksesibilitas dan penerjemahan langsung di Eropa.

Pesan slot pertemuan dengan AI-Media di IBC 2025 atau dapatkan informasi lebih lanjut tentang solusi aksesibilitas dan media kami di ai-media.tv

Tentang AI-Media:

AI-Media (ASX: AIM) adalah pemimpin global dalam terjemahan suara, pembuatan takarir, dan orkestrasi bahasa yang didukung AI. LEXI Suite dan jaringan encoder globalnya menghadirkan kecerdasan multibahasa secara real-time yang dipercaya di seluruh dunia untuk memodernisasi alur kerja, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mempercepat transisi dari teknologi AI teks ke suara.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi situs web AI-Media .

Kontak Media

Fiona Habben

Kepala Pemasaran Global

fiona.habben@ai-media.tv

Gambar:

