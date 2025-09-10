エイアイメディア (AI-Media)、アムステルダムでのIBC 2025においてLEXI Voice、LEXI Direct API、LEXI AD (オーディオディスクリプション) でLEXIスイートを拡充

ロンドン発 , Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した言語ソリューションの世界的リーダーである エイアイメディア (ASX: AIM) は、画期的な新プラットフォームLEXI Voiceを、IBC 2025(9月12日～15日、RAIアムステルダム、ブース番号5.C33) にて披露し、同ソリューションの欧州市場への本格参入を表明する。 本年早期にNABラスベガスで成功裏にお披露目されたLEXI Voiceは、リアルタイム音声翻訳と字幕機能により、ライブ多言語アクセシビリティの新たな基準を確立。さらに、放送事業者とコンテンツ所有者が、包括性を求める新しい欧州アクセシビリティ法 (European Accessibility Act、EAA) 2025の要件を満たすのを支援する。

ライブ多言語体験の再定義

音声対音声翻訳 (S2ST) ツールである LEXI Voice は、最多の選択肢を誇る翻訳エンジンと合成音声により、ライブ放送向けに自然な音声のリアルタイム代替言語トラックを提供する。 放送事業者とコンテンツ所有者は次のような利点を得られる。

リーチの拡大 - ライブ多言語コンテンツで多様なオーディエンスに直接アプローチ。

新たな収益源 - 未開拓市場への参入により成長の機会を獲得。

シームレスな統合 - SDI、SMPTE-2110、IPワークフローに対応。

拡張可能な効率性 - 従来コストのごく一部で自動翻訳を実現。

放送対応品質 - 10秒未満の超低遅延、話者識別、正確な同期でライブ放送に最適。





「LEXI Voiceの欧州市場参入により、放送事業者やイベント主催者は、これまで以上に言語の障壁が取り除かれた多言語体験を提供できるようになります」と、エイアイメディアCEOのトニー・エイブラハムズ（Tony Abrahams）は述べる。 「当社は、世界中の視聴者がコンテンツと繋がる方法を再定義する先導役となれることを誇りに思います。」

今まで以上にスマートなオーディオディスクリプションツール、「LEXI AD」の紹介

LEXI Voiceに加え、エイアイメディアは LEXI AD を初披露する。これは、視覚障がいのある視聴者にとって動画コンテンツをよりアクセシブルにするために設計された、完全AI自動化のオーディオディスクリプションソリューションである。 従来のADワークフローと異なり、LEXI ADはプロセスを自動化。スマートな顔認識、カスタマイズ可能なナレーション、シームレスな統合により、ディスクリプションを従来比最大90%高速かつ低コストで提供する。 LEXI ADを実際に体験した、ある新規ユーザーは次のようにコメントしている。「この（オーディオ）ディスクリプションは、従来よりもまとまりがあると感じました。 複数のアクションを一つの説明にまとめることで、よりスムーズで聞き心地が良く、ばらばら感が少なくなり、この動画でのディスクリプションの提示方法には意図性が感じられました。」

「LEXI ADは、従来オーディオディスクリプションを制限してきた障壁を取り除くツールです」と、エイブラハムズは付け加える。 「速度、手頃な価格設定、柔軟性を組み合わせることで、当社はアクセシビリティを例外ではなく新標準にしようとしているのです。」

製品スイート全体における革新

IBCの来場者は、エイアイメディアの広範な製品ラインにおける大幅な機能強化も体験できる。これには以下が含まれる。

新LEXI製品

LEXI Direct API： パートナー開発者によるサードパーティ製品でのLEXI使用をサポートする、使いやすいAPI。

パートナー開発者によるサードパーティ製品でのLEXI使用をサポートする、使いやすいAPI。 LEXI Voice： Speaker ID機能により各話者に個別の音声を割り当てることで、出力を向上。 ElevenLabsを含む、より多様な音声スタイルと種類を提供。



LEXI製品アップデート

LEXI Text： Speaker ID： 字幕化された台詞を特定の話者の声紋に一貫して紐付け。 LEXI AI搭載ツールキットへのネイティブダンテ (Dante) オーディオ入力： 字幕、翻訳、表示、アーカイブのためのリアルタイム機能を拡張。 生成AIトピックモデル： トピックモデルの管理を効率化し、手作業を従来の4分の1に削減。

LEXI Translate： タガログ語 など、さらにサポート言語を追加。 50言語以上に対応した カスタム禁則用語フィルター 。

AIMエンコーダーアップデート： SDIにおけるオーディオミキシング： 放送ワークフロー向けに統合作業中。 Encoder Pro (HD492) で、字幕、翻訳、吹替における遅延を微調整可能に。これにより、速報ニュース中であっても、たとえば英語字幕、スペイン語ボイスオーバー、フランス語字幕が完全同期を維持できるようになる。 LEXI Viewer (AV610)： クライアントは、字幕背景の不透明度を調整することで、字幕を視覚的にコンテンツに溶け込ませることが可能に。固い印象を与えていた黒枠は不要となる。 視聴者は、字幕を後付けではなく制作の一部のように感じられるようになる。 Alta 2110 では、直感的なWebインターフェースで完全なNMOS 2110-30サポートを伴う単一言語吹替を提供。放送品質のシームレスなオーディオルーティングと管理を実現する。



IBC 2025会場で実体験

エイアイメディアのブース5.C33では、欧州におけるアクセシビリティとライブ翻訳を変革するLEXI VoiceとLEXI AD、そして次世代の字幕技術のデモを体験できる。

IBC 2025でエイアイメディアとのミーティングを予約するには こちらから 。また、同社のアクセシビリティおよびメディアソリューションの詳細は、 ai-media.tv を参照されたい。

エイアイメディアについて：

エイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用した音声翻訳、キャプション生成、言語オーケストレーションにおける世界的リーダーである。 LEXIスイートとグローバルエンコーダーネットワークは、リアルタイム多言語インテリジェンスを提供し、ワークフローの近代化、コミュニケーションの強化、テキストから音声AIへの移行の規模拡大において、世界中から信頼されている。

詳しくは、 エイアイメディアのウェブサイト を閲覧されたい。

報道関係者向け問い合わせ先：

フィオナ・ハッベン (Fiona Habben)

グローバルマーケティング責任者 (Head of Global Marketing)

Fiona.habben@ai-media.tv

画像：

