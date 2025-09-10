AI-Media, 암스테르담 IBC 2025에서 LEXI Voice, LEXI Direct API, LEXI AD(오디오 설명) 공개하며 LEXI 제품군 확장

런던, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 인공지능 기반 언어 솔루션 분야를 선도하는 AI-Media (ASX: AIM)가 오는 9월 12일부터 15일까지 네덜란드 암스테르담 RAI에서 열리는 IBC 2025(부스 번호 5.C33)에서 혁신적인 LEXI Voice 플랫폼을 선보이며 유럽 시장에 공식 진출한다. 올해 초 라스베이거스 NAB에서 성공적으로 데뷔한 LEXI Voice는 실시간 음성 번역과 자막 기능을 통해 다국어 라이브 접근성의 새로운 기준을 제시함과 동시에, 방송사와 콘텐츠 소유자들이 2025년 시행되는 유럽 접근성법(EAA)의 포용성 요건을 충족하도록 지원하고 있다.

라이브 다국어 경험의 재정의

LEXI Voice 는 가장 다양한 번역 엔진과 합성 음성을 활용한 음성-음성 번역(S2ST) 솔루션으로, 자연스러운 실시간 대체 언어 트랙을 라이브 방송에 제공한다. 방송사와 콘텐츠 소유자는 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있다:

확장된 도달 범위 : 다국어 라이브 콘텐츠로 다양한 시청자와 소통

다국어 라이브 콘텐츠로 다양한 시청자와 소통 새로운 수익원 : 미개척 시장 진입을 통한 성장 기회 창출

미개척 시장 진입을 통한 성장 기회 창출 매끄러운 통합 : SDI, SMPTE-2110, IP 워크플로와 호환

SDI, SMPTE-2110, IP 워크플로와 호환 확장 가능한 효율성 : 기존 비용의 일부로 자동화된 번역 제공

기존 비용의 일부로 자동화된 번역 제공 방송 수준 준비 완료: 10초 미만의 초저지연, 화자 식별, 정밀한 싱크로 실시간 제작 지원



AI-Media의 CEO인 Tony Abrahams는 “LEXI Voice의 유럽 시장 진출로 방송사와 이벤트 주최자들은 그 어느 때보다도 언어 장벽을 허물고 다국어 경험을 제공할 수 있게 될 것”이라며, “우리는 전 세계 시청자들이 콘텐츠와 연결되는 방식을 새롭게 정의하는 데 앞장서게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다.

LEXI AD 소개: 더 똑똑한 오디오 설명

AI-Media는 LEXI Voice와 함께 LEXI AD 를 처음 선보인다. LEXI AD는 시각 장애가 있는 시청자들을 위해 비디오 콘텐츠 접근성을 높이도록 설계된 완전 자동화 AI 기반 오디오 설명 솔루션이다. 기존의 오디오 설명(AD) 제작 방식과 달리 LEXI AD는 과정을 자동화하여 최대 90% 더 빠르고 비용 효율적으로 설명을 제공하며, 스마트 얼굴 인식, 맞춤형 내레이션, 매끄러운 통합 기능을 지원한다. 한 신규 사용자는 LEXI AD를 경험한 뒤 “여기서 제공되는 [오디오] 설명은 덜 단절적으로 느껴졌다... 몇 가지 동작을 하나의 설명으로 결합하면서 듣기에 더 부드럽고 쾌적했다. 설명이 제시되는 방식에서 더 의도적이라는 느낌을 받아, 이전보다 훨씬 덜 산만했던 것 같다.”고 밝혔다.

Tony Abrahams CEO는 “LEXI AD는 오디오 설명을 제한해왔던 장벽들을 제거합니다. 속도, 경제성, 유연성을 결합해 접근성을 예외가 아닌 표준으로 만드는 것”이라고 강조했다.

제품군 전반의 혁신

IBC 방문객들은 AI-Media의 다양한 제품군에서 대대적인 업그레이드도 경험할 수 있다:

신규 LEXI 제품 ::

LEXI Direct API: 파트너 개발자가 서드파티 제품에 LEXI를 손쉽게 적용할 수 있는 API

파트너 개발자가 서드파티 제품에 LEXI를 손쉽게 적용할 수 있는 API LEXI Voice : 화자 식별(Speaker ID) 기능을 통해 각 화자에 고유한 음성을 지정하여 출력 향상 ElevenLabs를 포함한 더 다양한 음성 스타일과 유형 제공

LEXI 제품 업데이트

LEXI Text: 화자 식별 (Speaker ID): 자막 대사를 특정 화자의 음성 지문에 일관되게 매칭 네이티브 Dante 오디오 지원 : LEXI AI 툴킷 내 실시간 자막·번역과 디스플레이, 아카이빙 기능 확장 생성형 AI 주제 모델 (Gen AI Topic Models): 주제 모델 큐레이션 간소화, 수작업을 4배 감소

LEXI Translate: 더 많은 지원 언어 : 타갈로그어 등 추가 지원 맞춤형 비속어 필터 : 50개 이상 언어에서 적용 가능

AIM Encoder 업데이트 : SDI 오디오 믹싱 : 방송 워크플로 통합 진행 중 Encoder Pro (HD492): 자막, 번역, 더빙 지연을 정밀 조정해 속보 상황에서도 영어 자막, 스페인어 보이스오버, 프랑스어 자막이 완벽하게 동기화 LEXI Viewer (AV610): 캡션 배경 불투명도를 조절해 자막이 콘텐츠와 자연스럽게 어우러지도록 설정 가능 → 더 이상 딱딱한 검은 박스 필요 없음 Alta 2110: 직관적인 웹 인터페이스를 통해 방송 품질의 오디오 라우팅과 관리가 원활해지며, NMOS 2110-30을 완벽 지원하는 단일 언어 더빙 제공



IBC 2025에서 라이브로 확인하세요

AI-Media의 부스(5.C33)를 방문해 유럽에서 접근성과 라이브 번역을 혁신하는 LEXI Voice, LEXI AD, 차세대 자막 기술 데모를 직접 경험해 보세요.

IBC 2025에서 AI-Media와 미팅을 예약하거나, 당사의 접근성·미디어 솔루션에 대해 더 알아보시려면 ai-media.tv 를 확인하세요.

AI-Media 소개:

AI-Media(ASX: AIM)는 인공지능 기반 음성 번역, 자막, 언어 오케스트레이션 분야의 글로벌 선도 기업이다. LEXI 제품군과 글로벌 인코더 네트워크는 실시간 다국어 인텔리전스를 제공하며, 전 세계에서 워크플로 현대화, 커뮤니케이션 강화, 텍스트에서 음성 AI로의 전환 확산을 지원하는 신뢰받는 솔루션으로 자리 잡고 있다. 더 자세한 내용은 AI-Media 웹사이트 ( AI-Media website )에서 확인할 수 있다.

언론 문의 연락처

Fiona Habben

Head of Global Marketing

fiona.habben@ai-media.tv

Image:

