AI-Media meluaskan LEXI Suite dengan pelancaran LEXI Voice, LEXI Direct API dan LEXI AD (Audio Description) sempena IBC 2025 di Amsterdam

LONDON, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), peneraju global dalam penyelesaian bahasa berasaskan AI, akan mempersembahkan platform inovatif mereka, LEXI Voice, di IBC 2025 (Reruai 5.C33, 12–15 September, RAI Amsterdam), menandakan pelancaran rasmi penyelesaian tersebut untuk pasaran Eropah. Selepas kejayaan debutnya di NAB Las Vegas awal tahun ini, LEXI Voice menetapkan penanda aras baharu bagi kebolehcapaian langsung berbilang bahasa dengan terjemahan suara dan sarikata masa nyata – serta membantu penyiar dan pemilik kandungan memenuhi keperluan Akta Kebolehcapaian Eropah (EAA) 2025 yang baharu untuk keterangkuman.

Mendefinisikan Semula Pengalaman Langsung Berbilang Bahasa

LEXI Voice merupakan Terjemahan Ucapan-ke-Ucapan (S2ST) dengan pilihan enjin terjemahan dan suara sintetik paling luas, bagi menyampaikan trek bahasa alternatif masa nyata yang bunyi semula jadi untuk siaran langsung. Penyiar dan pemilik kandungan mendapat manfaat daripada:

Jangkauan yang Lebih Luas - Menarik audiens yang pelbagai dengan kandungan langsung dalam pelbagai bahasa.

- Menarik audiens yang pelbagai dengan kandungan langsung dalam pelbagai bahasa. Aliran Pendapatan Baharu - Membuka peluang pertumbuhan dengan menembusi pasaran yang belum diterokai.

- Membuka peluang pertumbuhan dengan menembusi pasaran yang belum diterokai. Integrasi yang Lancar - Serasi dengan aliran kerja SDI, SMPTE-2110 dan IP.

- Serasi dengan aliran kerja SDI, SMPTE-2110 dan IP. Kecekapan Boleh Skala - Terjemahan automatik dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding kaedah tradisional.

- Terjemahan automatik dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding kaedah tradisional. Sedia untuk Siaran - Kependaman ultra-rendah di bawah 10 saat, pengecaman penutur serta penyegerakan tepat untuk produksi langsung.



“Dengan kemasukan LEXI Voice ke pasaran Eropah, penyiar dan penganjur acara kini boleh menyampaikan pengalaman berbilang bahasa yang benar-benar merentasi halangan bahasa,” kata Tony Abrahams, Ketua Pegawai Eksekutif AI-Media. “Kami berbangga menjadi peneraju dalam mentakrif semula cara penonton berhubung dengan kandungan di peringkat global.”

Memperkenalkan LEXI AD: Penerangan Audio yang Lebih Pintar

Seiring dengan LEXI Voice, AI-Media akan melancarkan LEXI AD , satu penyelesaian penerangan audio yang dipacu sepenuhnya oleh AI, direka untuk menjadikan kandungan video lebih mudah diakses oleh penonton yang mengalami masalah penglihatan. Berbeza dengan aliran kerja AD tradisional, LEXI AD mengautomasi keseluruhan proses - menyampaikan penerangan sehingga 90% lebih pantas dan lebih menjimatkan kos, disokong oleh pengecaman wajah pintar, narasi yang boleh disesuaikan serta integrasi yang lancar. Seorang pengguna baharu berkongsi pengalamannya selepas menggunakan LEXI AD: “Saya mendapati penerangan [Audio] di sini kurang terputus-putus... Dengan menggabungkan beberapa aksi ke dalam satu penerangan, ia kedengaran lebih lancar dan menyenangkan, serta kurang terputus-putus... penyampaian penerangan dalam video ini juga terasa lebih tersusun dan dilakukan dengan lebih sengaja.”

“LEXI AD menghapuskan halangan yang selama ini mengehadkan penerangan audio,” tambah Abrahams. “Dengan menggabungkan kepantasan, kemampuan kos dan fleksibiliti, kami menjadikan kebolehcapaian sebagai satu standard - bukan pengecualian.”

Inovasi Merentasi Rangkaian Produk

Pengunjung IBC juga akan dapat melihat peningkatan besar dalam rangkaian produk AI-Media yang lebih luas, termasuk:

Produk LEXI Baharu:

LEXI Direct API: API yang mudah digunakan untuk pembangun rakan kongsi mengintegrasikan LEXI ke dalam produk pihak ketiga.

API yang mudah digunakan untuk pembangun rakan kongsi mengintegrasikan LEXI ke dalam produk pihak ketiga. LEXI Voice : Mempertingkatkan output dengan menetapkan suara yang berbeza bagi setiap penutur menggunakan Speaker ID. Lebih banyak pilihan gaya dan jenis suara, termasuk ElevenLabs

:

Kemas Kini Produk LEXI

LEXI Text: Speaker ID: Menetapkan dialog bersarikata kepada cap suara penutur secara konsisten. Audio Dante Asli dalam LEXI AI Powered: Meluaskan keupayaan masa nyata untuk penyarikataan, terjemahan, paparan dan pengarkiban. Model Topik Gen AI: Memperkemas kurasi model topik, mengurangkan usaha manual sebanyak empat kali ganda.

LEXI Translate: Menyokong lebih banyak bahasa seperti Tagalog . Penapis Kata Kesat Tersuai untuk lebih daripada 50 bahasa.

Kemas Kini Pengekod AIM: Pencampuran Audio dalam SDI: Integrasi sedang dijalankan untuk aliran kerja penyiaran. Encoder Pro (HD492) kini boleh melaras kelewatan kapsyen, terjemahan dan alih suara agar kapsyen Bahasa Inggeris, alih suara Bahasa Sepanyol dan sarikata Bahasa Perancis kekal disegerakkan dengan sempurna semasa berita tergempar. LEXI Viewer (AV610): Pelanggan kini boleh melaraskan kelegapan latar belakang kapsyen agar ia menyatu secara visual dengan kandungan - tiada lagi kotak hitam yang kaku. Ciri ini memberi mereka kuasa untuk menjadikan kapsyen sebahagian daripada produksi, bukan sekadar tambahan. Alta 2110 kini menyampaikan alih suara satu bahasa dengan sokongan penuh NMOS 2110-30 melalui antara muka web intuitif, menjadikan pengurusan dan penghalaan audio berkualiti siaran lebih lancar.



Saksikannya Secara Langsung di IBC 2025

Kunjungi Reruai 5.C33 AI Media untuk menyaksikan demonstrasi LEXI Voice, LEXI AD dan inovasi penyarikataan generasi seterusnya yang sedang merevolusikan kebolehcapaian dan terjemahan langsung di Eropah.

Tempah sesi pertemuan bersama AI-Media di IBC 2025 atau ketahui lebih lanjut tentang penyelesaian kebolehcapaian dan media kami di ai-media.tv

Tentang AI-Media:

AI-Media (ASX: AIM) ialah peneraju global dalam terjemahan suara berasaskan AI, penyediaan kapsyen dan orkestrasi bahasa. Rangkaian LEXI Suite dan pengekod global menyediakan kecerdasan berbilang bahasa secara masa nyata - dipercayai di seluruh dunia untuk memodenkan aliran kerja, memperkukuh komunikasi dan memperluas peralihan daripada teks kepada AI berasaskan suara.

Untuk maklumat lanjut layari laman web AI-Media .

Hubungan media

Fiona Habben

Ketua Pemasaran Global

fiona.habben@ai-media.tv

Imej:

