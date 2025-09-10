AI-Media amplia LEXI Suite com LEXI Voice, LEXI Direct API e LEXI AD (Audio Description) na IBC 2025 em Amsterdã

LONDRES, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media (ASX: AIM), líder global em soluções linguísticas baseadas em IA, apresentará sua inovadora plataforma LEXI Voice na IBC 2025 (Estande 5.C33, 12–15 de setembro, RAI Amsterdã), marcando o lançamento oficial da solução no mercado europeu. Após o sucesso do lançamento na NAB Las Vegas no início deste ano, a LEXI Voice estabelece um novo padrão de acessibilidade multilíngue ao vivo com tradução de voz e legendagem em tempo real – além de ajudar as emissoras e os proprietários de conteúdo a atender aos novos requisitos da Lei Europeia de Acessibilidade (EAA) 2025 para inclusão.

Redefinição de Experiências Multilíngues ao Vivo

LEXI Voice é a Speech-to-Speech Translation (S2ST - Dublagem) com a maior seleção de mecanismos de tradução e vozes sintéticas que fornece faixas de idiomas alternativos de som natural e em tempo real para transmissões ao vivo. As emissoras e os proprietários de conteúdo se beneficiam de:

Alcance Expandido - Capacidade de envolver diversos públicos com conteúdo multilíngue ao vivo.

Novos Fluxos de Receita - Maior crescimento com a entrada em mercados inexplorados.

Integração Perfeita - Compatibilidade com fluxos de trabalho SDI, SMPTE-2110 e IP.

Eficiência Escalável - Tradução automatizada a uma fração dos custos tradicionais.

Pronto para Transmissão - Latência ultrabaixa em menos de 10 segundos, identificação de falante e sincronização precisa para produção ao vivo.





"Com a entrada da LEXI Voice no mercado europeu, as emissoras e os organizadores de eventos podem oferecer experiências multilíngues que removem as barreiras linguísticas como nunca", disse Tony Abrahams, CEO da AI-Media. "Estamos orgulhosos de liderar o caminho para a redefinição de como o público se conecta com o conteúdo em todo o mundo."

LEXI AD: Descrição de Áudio Mais Inteligente

Juntamente com a LEXI Voice, a AI-Media lançará a LEXI AD , uma solução de audiodescrição totalmente automatizada por IA, projetada para tornar o conteúdo de vídeo mais acessível para públicos com deficiência visual. Diferente dos fluxos de trabalho tradicionais de AD, a LEXI AD automatiza o processo - fornecendo descrições até 90% mais rápidas e econômicas, apoiadas por reconhecimento facial inteligente, narração personalizável e integrações perfeitas. Um novo usuário comentou depois de experimentar a LEXI AD: “Achei as descrições [de áudio] aqui menos incoerentes... A combinação de algumas das ações em uma descrição... pareceu mais consistente/mais agradável de ouvir e menos desarticulada... mais intencionalidade com a forma como as descrições foram apresentadas neste vídeo.”

"A LEXI AD elimina as barreiras que historicamente limitaram a audiodescrição", acrescentou Abrahams. "Ao combinar velocidade, acessibilidade e flexibilidade, tornamos a acessibilidade o padrão - e não a exceção."

Inovação em Todos os Pacote de Produtos

Os visitantes do IBC também poderão ver grandes melhorias em toda a gama de produtos da AI-Media, incluindo:

Novos Produtos LEXI:

LEXI Direct API: uma API fácil de usar para desenvolvedores parceiros usarem a LEXI em produtos de terceiros.

uma API fácil de usar para desenvolvedores parceiros usarem a LEXI em produtos de terceiros. LEXI Voice : Aprimoramento da saída com uma voz distinta para cada falante com a Speaker ID. Mais variedade de estilos e tipos de voz, incluindo ElevenLabs





Atualizações de Produtos LEXI

LEXI Text: Speaker ID: Atribuição de diálogos legendados a falantes específicos com impressões de voz de forma consistente. Dante Audio Nativo no Kit de Ferramentas alimentado pela LEXI AI: Expansão dos recursos em tempo real para legendagem, tradução, exibição e arquivamento. Modelos de Tópicos de Gen AI: Simplificação da curadoria de modelos de tópicos, redução do esforço manual em 4x.

LEXI Translate: Suporte para mais idiomas, como o Tagalog . Filtros de Palavrões Personalizados para mais de 50 idiomas.

Atualizações do AIM Encoder: Mixagem de Áudio em SDI: integração em andamento de fluxos de trabalho de transmissão. Encoder Pro (HD492) que agora pode ajustar os atrasos de legenda, tradução e dublagem para que as legendas em inglês, locução em espanhol e legendas em francês permaneçam perfeitamente sincronizadas durante as últimas notícias. LEXI Viewer (AV610): Os clientes agora podem fazer com que as legendas se misturem visualmente ao conteúdo com o ajuste da opacidade do fundo da legenda - sem mais caixas pretas rígidas. Isso faz com que as legendas pareçam parte da produção, e não algo forçado. Alta 2110 que agora oferece dublagem em um único idioma com suporte completo ao NMOS 2110-30 com uma interface web intuitiva, tornando o roteamento e o gerenciamento de áudio com qualidade de transmissão perfeitos.







Veja ao Vivo no IBC 2025

Visite o estande 5.C33 da AI-Media para ver as demonstrações da LEXI Voice, LEXI AD e inovações de legendagem de última geração que estão transformando a acessibilidade e a tradução ao vivo na Europa.

Agende uma reunião com a AI-Media na IBC 2025 ou saiba mais sobre nossas soluções de acessibilidade e mídia na ai-media.tv

Sobre a AI-Media:

A AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA. A LEXI Suite e a rede global de codificadores oferecem inteligência multilíngue em tempo real confiável em todo o mundo, para modernizar fluxos de trabalho, aprimorar a comunicação e escalar a mudança de texto para IA falada.

Para mais informação visite o site AI-Media .

