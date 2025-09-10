AI-Media เปิดตัวส่วนขยายของ LEXI Suite ด้วย LEXI Voice, LEXI Direct API และ LEXI AD (คำอธิบายเสียง) ที่งาน IBC 2025 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม

ลอนดอน, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์ม LEXI Voice สุดล้ำสมัยที่งาน IBC 2025 (บูธ 5C33 วันที่ 12–15 กันยายน ณ ศูนย์การประชุม RAI Amsterdam) เพื่อเปิดตัวโซลูชันนี้สู่ตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการ หลังประสบความสำเร็จจากเปิดตัวที่งาน NAB ในลาสเวกัส เมื่อต้นปีที่ผ่านมา LEXI Voice ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาสดในหลายภาษา ด้วยการแปลเสียงและสร้างคำบรรยายแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและเจ้าของเนื้อหาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลของยุโรป (EAA) 2025 เพื่อความครอบคลุม
นิยามใหม่สำหรับประสบการณ์ถ่ายทอดสดหลายภาษา
LEXI Voice เป็นเทคโนโลยีการแปลเสียงพูดเป็นเสียงพูด (S2ST) ที่มีเครื่องมือแปลภาษาและเสียงสังเคราะห์ให้เลือกมากที่สุด เพื่อสร้างเสียงบรรยายภาษาทางเลือกแบบเรียลไทม์ที่เป็นธรรมชาติสำหรับการถ่ายทอดสด ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและเจ้าของเนื้อหาจะได้รับประโยชน์จาก:
- การเข้าถึงที่กว้างขึ้น - มีส่วนร่วมกับผู้ชมหลากหลายกลุ่มด้วยเนื้อหาสดในหลายภาษา
- กระแสรายได้ใหม่ - ปลดล็อกการเติบโตโดยการเข้าสู่ตลาดที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ
- การบูรณาการอย่างราบรื่น - เข้ากันได้กับกระบวนการ SDI, SMPTE-2110 และ IP
- ประสิทธิภาพที่ปรับขนาดได้ - การแปลอัตโนมัติด้วยต้นทุนเพียงเสี้ยวเดียวจากวิธีการดั้งเดิม
- พร้อมออกอากาศได้ทันที - ความหน่วงต่ำพิเศษไม่เกิน 10 วินาที การระบุผู้พูด และการซิงค์อย่างแม่นยำสำหรับการผลิตรายการสด
"เมื่อ LEXI Voice เข้าสู่ตลาดยุโรป ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้จัดงานจะสามารถสร้างประสบการณ์หลายภาษา ซึ่งช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" Tony Abrahams ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AI-Media กล่าว "เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการกำหนดนิยามใหม่สำหรับวิธีที่ผู้ชมเชื่อมต่อกับเนื้อหาทั่วโลก"
การเปิดตัว LEXI AD: คำบรรยายเสียงที่อัจฉริยะยิ่งขึ้น
นอกเหนือจาก LEXI Voice แล้ว AI-Media จะเปิดตัว LEXI AD โซลูชันคำบรรยายเสียงอัตโนมัติด้วย AI เต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้เนื้อหาวิดีโอเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น LEXI AD แตกต่างจากกระบวนการ AD แบบดั้งเดิม โดยทำงานได้แบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยสร้างคำบรรยายได้เร็วขึ้นถึง 90% และใช้ต้นทุนต่ำกว่า พร้อมรองรับคุณสมบัติการจดจำใบหน้าอัจฉริยะ การบรรยายที่ปรับแต่งได้ และการบูรณาการอย่างราบรื่น หลังจากได้ลองใช้ LEXI AD ผู้ใช้ใหม่รายหนึ่งกล่าวว่า "ฉันคิดว่าคำบรรยาย [เสียง] มีความต่อเนื่องมากขึ้น… เมื่อรวมการกระทำบางอย่างเข้าไว้ในคำอธิบายเดียว... ทำให้รู้สึกราบรื่น/น่าฟังยิ่งขึ้น ทั้งยังมีความต่อเนื่องมากขึ้นด้วย... การนำเสนอคำบรรยายในวิดีโอนี้จึงดูมีความตั้งใจมากขึ้น"
"LEXI AD ช่วยกำจัดอุปสรรคที่เคยจำกัดการใช้คำบรรยายเสียงมาอย่างยาวนาน" Abrahams กล่าวเสริม "เมื่อรวมความรวดเร็ว ความคุ้มค่า และความยืดหยุ่นเข้าด้วยกัน เรากำลังทำให้การเข้าถึงเนื้อหาเป็นเรื่องมาตรฐาน ไม่ใช่ข้อยกเว้น"
นวัตกรรมทั่วทั้งชุดผลิตภัณฑ์
ผู้เข้าชมงาน IBC จะได้สัมผัสกับการปรับปรุงครั้งสำคัญในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ AI-Media ด้วย ซึ่งรวมถึง:
ผลิตภัณฑ์ LEXI ใหม่:
- LEXI Direct API: API ที่ใช้งานง่าย เพื่อให้นักพัฒนาพันธมิตรสามารถใช้ LEXI กับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามได้
- LEXI Voice:
- ปรับปรุงผลลัพธ์โดยการกำหนดเสียงเฉพาะให้กับผู้พูดแต่ละคนด้วย Speaker ID
- รูปแบบและประเภทเสียงมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงเสียงจาก ElevenLabs
การอัปเดตผลิตภัณฑ์ LEXI
- LEXI Text:
- Speaker ID: กำหนดบทสนทนาที่มีคำบรรยายให้สอดคล้องกับลายเสียงของผู้พูดแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ
- การเชื่อมต่อ Native Dante Audio เข้ากับชุดเครื่องมือ LEXI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ขยายขีดความสามารถแบบเรียลไทม์สำหรับการสร้างคำบรรยาย การแปล การแสดงผล และการเก็บข้อมูลถาวร
- รูปแบบหัวข้อที่สร้างโดย Gen AI: ปรับกระบวนการสร้างรูปแบบหัวข้อให้ราบรื่น ลดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองลงได้ถึง 4 เท่า
- LEXI Translate:
- รองรับภาษามากกว่าที่เคย เช่น ตากาล็อก
- ตัวกรองคำหยาบคายแบบกำหนดเองที่รองรับมากกว่า 50 ภาษา
- การอัปเดต AIM Encoder:
- การผสมเสียงใน SDI: อยู่ระหว่างการบูรณาการเข้ากับกระบวนการออกอากาศ
- Encoder Pro (HD492) สามารถปรับแต่งความหน่วงของคำบรรยาย การแปล และการพากย์เสียงอย่างละเอียดได้แล้ว ทำให้คำบรรยายภาษาอังกฤษ เสียงพากย์ภาษาสเปน และคำบรรยายภาษาฝรั่งเศส ซิงค์กันได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงข่าวด่วน
- LEXI Viewer (AV610): ตอนนี้ ลูกค้าสามารถปรับความทึบของพื้นหลังคำบรรยายให้เข้ากับเนื้อหา ช่วยให้คำบรรยายดูกลมกลืน ไม่มีกรอบสีดำเข้มอีกต่อไป ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถทำให้คำบรรยายดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต ไม่ใช่ส่วนที่เพิ่มเติมภายหลัง
- Alta 2110 สามารถสร้างการพากย์เสียงภาษาเดียวได้แล้ว พร้อมรองรับ NMOS 2110-30 เต็มรูปแบบผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดเส้นทางและการจัดการเสียงคุณภาพการออกอากาศเป็นไปอย่างราบรื่น
ชมการสาธิตสดได้ที่งาน IBC 2025
เยี่ยมชม AI-Media ที่บูธ 5C33 เพื่อสัมผัสการสาธิต LEXI Voice, LEXI AD และนวัตกรรมการสร้างคำบรรยายรุ่นถัดไปที่กำลังปฏิวัติการเข้าถึงเนื้อหาและการแปลสดในยุโรป
จองการประชุมกับ AI-Media ที่งาน IBC 2025 หรือค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการเข้าถึงและสื่อของเราได้ที่ ai-media.tv
เกี่ยวกับ AI-Media:
AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการแปลเสียง การสร้างคำบรรยาย และการเรียบเรียงภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI LEXI Suite และเครือข่ายอุปกรณ์เข้ารหัสทั่วโลกมอบความสามารถในหลายภาษาแบบเรียลไทม์ โดยได้รับความไว้วางใจทั่วโลกในการปรับปรุงกระบวนการ ยกระดับการสื่อสาร และขยายขอบเขตการเปลี่ยนจากข้อความเป็นเสียงพูด AI
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ AI-Media
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ
Fiona Habben
หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก
fiona.habben@ai-media.tv
ภาพ:
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44e1b5f3-529f-4f69-9b13-499f26312b16