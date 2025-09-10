AI-Media 在阿姆斯特丹 IBC 2025 展会展示 LEXI Suite 多项新功能：LEXI Voice、LEXI Direct API 和 LEXI AD（音频描述功能）

伦敦, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球人工智能语言解决方案领导者 AI-Media (ASX: AIM) 将于 IBC 2025 展会（RAI 阿姆斯特丹C33 展厅 5 号展位，9 月 12 日至 15 日）展示其突破性的 LEXI Voice 平台，标志着该解决方案正式登陆欧洲市场。 继今年早些时候在拉斯维加斯 NAB 展会上成功亮相后，LEXI Voice 通过实时语音翻译和字幕功能，为多语言实时无障碍服务树立了全新标杆——同时助力广播机构和内容所有者满足 2025 年《欧洲无障碍法案》 (EAA) 对包容性的新要求。

重新定义实时多语言体验

LEXI Voice 是一款语音到语音翻译 (S2ST) 解决方案，拥有最丰富的翻译引擎和合成语音库，可为直播节目提供自然流畅的实时多语种音轨。 广播公司和内容所有者可获益如下：

拓展覆盖范围 - 通过实时多语言内容吸引多元受众。

- 通过实时多语言内容吸引多元受众。 新收入来源 - 通过开拓未开发市场释放增长潜力。

- 通过开拓未开发市场释放增长潜力。 无缝集成 - 兼容 SDI、SMPTE-2110 及 IP 工作流程。

- 兼容 SDI、SMPTE-2110 及 IP 工作流程。 可扩展效率 - 成本远低于传统模式的自动化翻译功能。

- 成本远低于传统模式的自动化翻译功能。 直播就绪 - 低于 10 秒的超低延迟，支持发言者识别，并为现场制片实现精准同步。



“随着 LEXI Voice 进入欧洲市场，广播公司和活动组织者能够提供前所未有的多语言体验，打破语言壁垒，”AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示， “能够引领全球观众与内容互动方式的革新，我们深感自豪。”

隆重推出 LEXI AD：更智能的音频描述

除 LEXI Voice 外，AI-Media 还将推出 LEXI AD ，一款完全由人工智能自动生成的音频描述解决方案，旨在为视障观众提供更便捷的视频内容访问体验。 与传统 AD 工作流程不同，LEXI AD 实现了流程自动化——借助智能人脸识别、可定制旁白及无缝集成技术，其交付描述的速度最高可提升 90%，且更具成本效益。 一位新用户体验过 LEXI AD 后评论道：“我发现这里的[音频]描述不再那么支离破碎...... 通过将部分动作合并为单一描述……音频听起来更流畅、更悦耳，也更连贯……视频中描述的呈现方式也显得更有条理。”

“LEXI AD 消除了传统限制音频描述的障碍，”Abrahams 补充道， “通过融合速度、经济适用性和灵活性，我们将无障碍体验打造为行业标准——而非特例。”

产品套件的创新

IBC 参观者还将体验到 AI-Media 更广泛产品系列中的重大升级，包括：

全新 LEXI 产品：

LEXI Direct API ：合作开发者可通过此易用 API 在第三方产品中集成 LEXI。

：合作开发者可通过此易用 API 在第三方产品中集成 LEXI。 LEXI Voice ： 通过“发言者 ID”为每位发言者分配独特声音，提升输出效果。 更多样化的语音风格与类型，包括 ElevenLabs

：

LEXI 产品更新

LEXI Text： 发言者 ID： 始终如一地将对话字幕与特定发言者的语音特征关联。 原生 Dante 音频集成至 LEXI 人工智能工具包： 扩展实时字幕生成、翻译、显示及归档功能。 通用人工智能主题模型： 简化主题模型管理流程，将人工操作减少 4 倍。

LEXI Translate： 支持更多语言，例如 他加禄语 。 自定义粗口过滤器 ，支持 50 多种语言。

AIM 编码器更新： SDI 音频混音： 正在集成至广播工作流程。 Encoder Pro (HD492) 现可精校字幕、翻译及配音延迟，确保突发新闻报道中的英文字幕、西班牙语配音与法语字幕始终完美同步。 LEXI Viewer (AV610)： 用户现可通过调节字幕背景透明度，使字幕视觉效果与内容自然融合——告别僵硬的黑色方框。 这使其能够让字幕在观感上成为制作本身的一部分，而非附加元素。 Alta 2110 现已支持单语种配音功能，全面兼容 NMOS 2110-30，并配备直观的网页界面，实现广播级音频路由与管理的无缝衔接。



亲临 IBC 2025 现场观展

请莅临 AI-Media C33 展厅5 号展位体验 LEXI Voice、LEXI AD 及新一代字幕创新技术的演示，一览正在改变欧洲无障碍服务与实时翻译领域的最新技术。

与 AI-Media 预约在 IBC 2025 展会期间会面 ，或访问 ai-media.tv ，了解关于我们的无障碍及媒体解决方案的更多信息。

关于 AI-Media：

AI-Media (ASX: AIM) 是人工智能驱动的语音翻译、字幕生成及语言编排领域的全球领导者。 LEXI Suite 与全球编码器网络提供实时多语言智能服务——其可靠性享誉全球，助力现代化工作流程、提升沟通效率，并推动从文本到语音人工智能的转型。

如需了解更多信息，请访问 AI-Media 网站 。

媒体联系人：

Fiona Habben

全球营销主管

fiona.habben@ai-media.tv

