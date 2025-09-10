AI-Media 在阿姆斯特丹 IBC 2025 推出 LEXI Voice、LEXI Direct API 及 LEXI AD（音訊描述），擴充 LEXI 套件產品陣容

紐約, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能語言解決方案領域的全球領導者 AI-Media (ASX: AIM) 將於 IBC 2025（9 月 12 日至 15 日，阿姆斯特丹 RAI 展覽館，5.C33 展位）展示其破格創新的 LEXI Voice 平台，標誌著該解決方案正式進軍歐洲市場。 繼今年初在拉斯維加斯 NAB 首度成功登場後，LEXI Voice 憑藉即時語音翻譯和字幕功能，為直播多語種無障礙體驗樹立新標準，並協助廣播商及內容擁有者遵循 2025 年《歐洲無障礙法案》(EAA) 對包容性的新規定。

重新奠下直播多語種體驗

LEXI Voice 是語音對語音翻譯 (S2ST) 平台，提供最豐富多元的翻譯引擎及合成語音選擇，能為直播節目產生自然流暢的即時替代語言音軌。 廣播商及內容擁有者可享以下優勢：

- 透過直播多語種內容，觸及多元受眾。 開創新收入來源 - 進軍未開發市場，發掘增長潛力。

AI-Media 行政總裁 Tony Abrahams 表示：「隨著 LEXI Voice 登陸歐洲市場，廣播商及活動主辦單位將能提供前所未有的多語種體驗，徹底打破語言障礙。 我們很榮幸能引領在前，重新定義全球受眾與內容連繫的方式。」

隆重推出 LEXI AD：智能音訊描述

除了 LEXI Voice，AI-Media 也將首度推出 LEXI AD ，這款全人工智能自動化音訊描述解決方案能讓視障受眾更加無障礙地存取影片內容。 與傳統 AD 工作流程不同，LEXI AD 實現流程自動化，使描述生成速度提升高達 90%，提高成本效益，並輔以智能人臉識別、可自訂敘述和無縫整合。 一位新用戶體驗 LEXI AD 後表示：「我覺得他們的[音訊]描述更加連貫…… 透過將一些動作合併到同一描述中……聽起來更流暢/更舒服，不那麼零散破碎……描述在本片中的呈現方式顯得更具巧思。」

Abrahams 補充道：「LEXI AD 消除一直以來限制音訊描述的各種障礙。 透過結合迅速效能、實惠價格與靈活功能，我們讓無障礙成為標準規範，而非例外。」

全系列產品的極致創新

IBC 訪客還將體驗到 AI-Media 更廣泛產品的重大功能升級，包括：

LEXI 新品：

LEXI Direct API： 簡單易用的 API，方便合作夥伴開發者將 LEXI 整合至第三方產品。

簡單易用的 API，方便合作夥伴開發者將 LEXI 整合至第三方產品。 LEXI Voice ： 運用 Speaker ID 技術，為不同講者配置專屬語音，提升輸出質素。 新增更多語音風格及類型，包括 ElevenLabs

LEXI 產品更新

LEXI Text： Speaker ID： 將字幕對話準確歸屬至特定說話者的聲紋 原生 Dante 音訊整合至 LEXI 人工智能工具套裝： 拓展即時字幕、翻譯、顯示及歸檔功能。 生成式人工智能主題模型： 高效簡化主題模型，將人工操作量減少 4 倍。

LEXI Translate： 新增更多支援語言，例如 他加祿語 。 自訂不敬言語過濾功能 支援超過 50 種語言。

AIM 編碼器更新： SDI 音訊混音： 正在整合於廣播工作流程。 Encoder Pro (HD492) 現時能夠微調字幕、翻譯及配音延遲，讓英文字幕、西班牙語旁白及法文字幕在突發新聞報道中保持完美同步。 LEXI Viewer (AV610)： 客戶現可調整字幕背景透明度，使字幕在視覺上與內容融為一體，擺脫死板的黑框設計。 這使用戶就能將字幕完美融入製作內容，而不像後期外加。 Alta 2110 現可提供單語言配音功能，完全符合 NMOS 2110-30 規範，透過簡單直觀的網頁介面，無縫完成廣播級音訊路由及管理。



歡迎親臨 IBC 2025 現場體驗

蒞臨 AI-Media 5.C33 展位，親身體驗 LEXI Voice、LEXI AD 及革新歐洲無障礙環境及即時翻譯的下一代字幕創新技術。

預約 在 IBC 2025 與 AI-Media 會面，或到 ai-media.tv 進一步了解我們的無障礙與媒體解決方案。

關於 AI-Media：

AI-Media (ASX: AIM) 是人工智能語音翻譯、字幕和語言協調解決方案的全球領導者。 LEXI 套件及全球編碼器網絡提供即時多語言智能，其廣受全球信賴，用於現代化工作流程、強化溝通，並規模化地實現從文本到語音人工智能的轉化。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 AI-Media 網站 。

媒體聯絡人

Fiona Habben

全球市場推廣總監

fiona.habben@ai-media.tv

圖片：

