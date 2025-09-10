Temenos zum Gesamtsieger der IDC FinTech Real Results 2025 ernannt

GRAND-LANCY, Schweiz, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Gesamtsieger des IDC FinTech Real Results 2025 gekürt und als Gewinner in der Kategorie „Bank Deposit Transformation” ausgezeichnet wurde. Temenos wurde außerdem in den IDC FinTech Rankings 2025 unter den Top 25 Lösungsanbietern aufgeführt.

Die IDC FinTech Real Results zeichnen IT-Anbieter aus, die bei einem Kunden aus dem Finanzsektor echte, messbare und zukunftsweisende Veränderungen ermöglicht haben. Temenos wurde für ein erfolgreiches Projekt zur Modernisierung der mobilen Bankkanäle von Credito Emiliano S.p.A. (Credem) , einer der zehn führenden Banken Italiens, ausgezeichnet.

Die IDC FinTech Rankings Top 25 für 2025 sind eine Rangliste im Stil der Fortune 500, welche die weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie kategorisiert und bewertet. Die vorgestellten Unternehmen sind Organisationen, die sich dafür einsetzen, Finanzdienstleistungsunternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zum Wohle ihrer Kunden weltweit zu unterstützen.

Marc DeCastro, Research Director bei IDC, äußerte sich wie folgt: „Wir gratulieren Temenos zur Aufnahme in die Top 25 des IDC FinTech-Rankings 2025, was das Engagement des Unternehmens für Innovationen an der Spitze der Finanzdienstleistungsbranche unterstreicht. Darüber hinaus wurde Temenos aufgrund der starken, messbaren Ergebnisse seiner Arbeit zur Modernisierung der mobilen Angebote der italienischen Bank Credem zum Gesamtsieger der IDC Real Results gekürt.

William Moroney, Chief Revenue Officer bei Temenos, fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, von IDC für unseren echten Einfluss auf das Bankwesen anerkannt zu werden. Diese Auszeichnung spiegelt wider, wie unsere Technologie Banken wie Credem dabei unterstützt, ihren Kunden schnellere, intelligentere und intuitivere digitale Erlebnisse zu bieten. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Innovation und Partnerschaft bedeutende Veränderungen bewirken können.“

Durch den Einsatz von Temenos Digital als SaaS war Credem in der Lage, rasch eine Reihe neuer Mobile-Banking-Apps zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die eine einfache, sichere und intuitive Benutzererfahrung bieten. Mit der ersten neuen App, die in nur neun Monaten auf den Markt gebracht wurde, und einer Reduzierung auf vier Monate für nachfolgende Markteinführungen, verzeichnet Credem ein konstantes jährliches Wachstum bei der Nutzung mobiler Apps von rund 30 %. Die Bank verfügt derzeit über mehr als 550.000 Kunden, die ihre Apps aktiv nutzen. 95 % aller Transaktionen werden über digitale Kanäle abgewickelt und 57 % des digitalen Bankgeschäfts werden ausschließlich über Mobilgeräte abgewickelt.

Andrea Ferrari, Leiter Touchpoints bei Credem, dazu: „Bei Credem entwickeln wir unser Geschäftsmodell weiter und streben entschlossen einen umfassenden Omnichannel-Service an, der eine optimale Kombination aus menschlicher und digitaler Leistung bietet, um den höchsten und anspruchsvollsten Kundenanforderungen gerecht zu werden. Temenos hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt und uns in die Lage versetzt, innovative digitale Bankdienstleistungen zu entwickeln, mit denen wir unsere Kundenbindung stärken und uns in einem wettbewerbsintensiven Markt von anderen Anbietern abheben können.

IDC Financial Insights veröffentlicht einen umfassenden Bericht über die Ergebnisse des Jahres, der hier eingesehen oder heruntergeladen werden kann.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie – vor Ort, in der Cloud oder als SaaS –, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.