GRAND-LANCY, Suisse, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), leader mondial des technologies bancaires, annonce ce jour avoir été désigné grand gagnant du classement IDC FinTech Real Results 2025 , ainsi que lauréat dans la catégorie « Bank Deposit Transformation » (« Transformation des dépôts bancaires »). Temenos figure également parmi les 25 meilleurs fournisseurs de solutions dans le classement IDC FinTech Rankings 2025.

Le classement IDC FinTech Real Results récompense les fournisseurs informatiques à l’origine de progrès authentiques, mesurables et porteurs d’avenir au sein d’une institution financière cliente. Temenos a reçu ce prix en reconnaissance de la réussite de son projet de modernisation des canaux bancaires mobiles de Credito Emiliano S.p.A. (Credem) , l’une des dix premières banques italiennes.

Le classement IDC FinTech Rankings Top 25 2025 est un classement de type Fortune 500 qui classe et évalue les principaux fournisseurs mondiaux de technologies financières. Les entreprises qui y figurent sont celles qui s’engagent à aider les sociétés de services financiers à mener à bien leurs initiatives de transformation numérique visant à améliorer la vie de leurs clients à travers le monde.

Marc DeCastro, directeur de recherche chez IDC, a déclaré : « Nous félicitons Temenos pour son rang dans le Top 25 du classement IDC FinTech 2025, qui témoigne de son engagement en faveur de l’innovation à la pointe du secteur des services financiers. En outre, Temenos a été désigné « grand gagnant » du classement Real Results d’IDC pour les résultats solides et mesurables obtenus dans le cadre de ses efforts visant à moderniser les offres mobiles de la banque italienne Credem. »

William Moroney, directeur financier chez Temenos, d’ajouter : « Nous sommes honorés qu’IDC reconnaisse l’impact réel que nous avons dans le secteur bancaire. Cette récompense vient couronner le succès de notre technologie qui permet à des banques telles que Credem de proposer à leurs clients des expériences numériques plus rapides, plus intelligentes et plus intuitives. Cela démontre parfaitement que l’innovation et le partenariat peuvent être à l’origine de progrès significatifs. »

En ayant recours à Temenos Digital en tant que SaaS, Credem a pu rapidement développer et lancer une série de nouvelles applications bancaires mobiles offrant une expérience utilisateur simple, sécurisée et intuitive. Avec le lancement de sa première nouvelle application en seulement neuf mois, puis quatre mois pour les lancements suivants, Credem a enregistré une croissance annuelle constante d’environ 30 % dans l’utilisation de ses applications mobiles. La banque compte désormais plus de 550 000 clients utilisant activement ses applications ; 95 % du total des transactions s’effectuent sur des canaux numériques et 57 % des opérations bancaires numériques se font uniquement sur mobile.

Andrea Ferrari, responsable des points de contact chez Credem, a déclaré : « Chez Credem, nous faisons évoluer notre modèle commercial en nous orientant résolument vers un service omnicanal complet, avec une combinaison optimale entre l’humain et le numérique visant à répondre aux besoins les plus élevés et les plus exigeants de nos clients. Temenos a joué un rôle décisif dans cette évolution, via la mise en place de services bancaires numériques innovants qui nous permettront de renforcer nos liens avec nos clients et de nous démarquer sur un marché concurrentiel. »

IDC Financial Insights publie un rapport complet sur les résultats de l’année, qui peut être consulté ou téléchargé ici .

