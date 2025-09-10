Angehörige der Flying Tigers und Wissenschaftler würdigen das Vermächtnis der Gruppe mit einer Ausstellung in Südchina

NANNING, China, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angehörige der Flying Tigers und Wissenschaftler, die sich mit dieser Gruppe befassen, versammelten sich am Sonntag, dem 7. September, zu einer Ausstellung, die im Liuzhou Military Museum zu sehen ist und die Geschichte der amerikanischen Freiwilligenpiloten dokumentiert, die während des Zweiten Weltkriegs in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang an der Seite der chinesischen Streitkräfte kämpften.

Clifford Ray Long Junior, der Sohn des Flying-Tiger-Pilot-Veteranen Clifford Ray Long, erzählte Xinhua, dass drei Generationen seiner Familie Spuren in China hinterlassen haben, und zeigte dabei auf zwei Fotos, die dauerhaft im Liuzhou Military Museum ausgestellt sind. Das eine zeigt seinen Vater während eines erneuten Besuchs in China im Jahr 2004, das andere zeigt Long Junior selbst mit seinem Enkel an der Chinesischen Mauer in Peking im Jahr 2023.

Clifford Ray Long trat 1941 im Alter von 19 Jahren den Flying Tigers bei. Long Junior erzählte die Geschichte einer der gefährlichsten Missionen seines Vaters, bei der dessen Flugzeug von 13 japanischen Kampfflugzeugen angegriffen wurde. Trotz schwerer Schäden gelang es ihm, die Kontrolle über sein Flugzeug zurückzugewinnen und eine Bruchlandung zu überleben.

Das war sein 23. Einsatz, sagte Long Junior und fügte hinzu, dass sein Vater insgesamt 104 Einsätze flog, von denen der letzte an seinem 20. Geburtstag stattfand.

Auf der Ausstellung erkannte Virginia Lynn Krippner, die Nichte des Flying Tiger Howard Lincoln Krippner, ihren Onkel voller Stolz auf einem Gruppenfoto der US-Piloten wieder. Sie übergab außerdem eine Vase, die ursprünglich ihrem Onkel vom chinesischen Volk geschenkt worden war.

Sie äußerte ihre Hoffnung, dass mehr Menschen durch Gegenstände wie diese Vase etwas über diese Freundschaft erfahren könnten.

Ma Kuanchi, Vizepräsident der Flying Tiger Historical Organization in den Vereinigten Staaten, erinnert sich an bewegende Wiedersehen zwischen amerikanischen Veteranen und ihren chinesischen Rettern aus Kriegszeiten. Sie standen auf, salutierten und umarmten sich mit Tränen in den Augen -- und das sei wahre Freundschaft, so Ma.

Jeffrey Greene, Vorsitzender der Sino-American Aviation Heritage Foundation, betonte in seiner Rede auf der Versammlung die Bedeutung der Zusammenarbeit, die durch diese gemeinsame Geschichte verkörpert wird. Er kündigte Pläne an, im nächsten Jahr mehr amerikanische Schüler in die Flying Tiger-Freundschaftsschulen in China zu bringen, um ihr Verständnis für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen.

Die Ausstellung wurde am Sonntag eröffnet und umfasst über 1.000 Exponate, von denen viele aus China oder den Vereinigten Staaten gestiftet wurden. Der Eintritt ist langfristig für die Öffentlichkeit kostenlos.

Quelle: Liuzhou Military Museum