Des universitaires et les proches des Tigres volants leur rendent hommage à l’occasion d’une exposition dans le sud de la Chine

NANNING, Chine, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les proches des Tigres volants et des chercheurs spécialisés dans ce groupe se sont réunis le dimanche 7 septembre à l’occasion d’une exposition organisée au Liuzhou Military Museum, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine. Cette exposition vise à célébrer la mémoire des pilotes volontaires américains ayant combattu aux côtés des forces chinoises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Clifford Ray Long Junior, fils du vétéran pilote des Tigres volants Clifford Ray Long, a déclaré à Xinhua que trois générations de sa famille avaient laissé une trace de leur passage en Chine, en révélant deux photos exposées en permanence au Liuzhou Military Museum. L’une illustre la visite de son père en Chine en 2004, et l’autre montre Long Junior lui-même avec son petit-fils à la Grande Muraille de Pékin en 2023.

Clifford Ray Long a rejoint les Tigres volants à l’âge de 19 ans, en 1941. Long Junior a raconté l’une des missions les plus périlleuses de son père, au cours de laquelle son avion a été attaqué par 13 chasseurs japonais. Malgré les dommages importants subis, il a réussi à reprendre le contrôle de son avion et a survécu à un atterrissage en catastrophe.

Il s’agissait de sa 23e sortie, a déclaré Long Junior, ajoutant que son père avait effectué 104 missions au total, dont la dernière avait eu lieu le jour de son 20e anniversaire.

Lors de l’exposition, Virginia Lynn Krippner, la nièce du Tigre volant Howard Lincoln Krippner, a fièrement identifié son oncle sur une photo de groupe des pilotes américains. Elle a également fait don d’un vase qui avait été offert à son oncle par le peuple chinois.

Elle a exprimé son espoir de faire découvrir cette amitié au plus grand nombre, à travers des objets tels que ce vase.

Ma Kuanchi, vice-président de la Flying Tiger Historical Organization aux États-Unis, se souvient des émouvantes retrouvailles entre les vétérans américains et leurs sauveteurs chinois pendant la guerre. Ils se sont levés, ont salué et se sont embrassés les larmes aux yeux. « C’est ça, l’amitié authentique », a déclaré Ma.

À l’occasion d’un discours prononcé lors du rassemblement, Jeffrey Greene, président de la Sino-American Aviation Heritage Foundation, a souligné l’importance de la coopération incarnée par cette histoire commune. Il a annoncé son intention d’envoyer davantage d’étudiants américains dans les écoles de l’amitié des Tigres volants en Chine l’année prochaine afin de leur permettre de mieux comprendre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de renforcer les liens entre les peuples.

L’exposition a ouvert ses portes dimanche et présente plus de 1 000 objets, dont beaucoup sont issus de dons de la part de la Chine ou des États-Unis. L’entrée sera gratuite pour le public pendant une longue période.

Source : Liuzhou Military Museum