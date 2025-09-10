Avis aux médias : MADD Canada ajoute six nouveaux noms au monument commémoratif de l'Ontario pour les victimes de collisions liées à l'alcool et aux drogues

BRAMPTON, Ontario, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tiendra sa cérémonie annuelle au monument commémoratif afin de rendre hommage aux personnes qui ont été tuées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. La cérémonie rappelle l'importance de la sobriété au volant et comprendra le dévoilement des six nouveaux noms ajoutés au monument cette année, la lecture des noms des victimes, l'allumage des chandelles et la pose de fleurs en guise d'hommage.

Le monument est situé au parc Chinguacousy à Brampton, en Ontario. Depuis son inauguration en 2023, les noms de 164 victimes innocentes tuées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues y sont gravés. Visuellement, le monument commémoratif de l'Ontario est une représentation artistique des glissières de sécurité disposées sur le bord de la route. Il s'agit d'une glissière continue soutenue par des dalles de bois sur lesquelles sont gravés les noms des victimes de l'Ontario. La glissière de sécurité symbolise la façon dont nous protégeons et chérissons la mémoire des victimes et soutenons leurs familles.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités d’honneur seront disponibles sur demande.

Date et heure : Samedi 13 septembre 2025, à 11 h Lieu : Parc Chinguacousy, 225 Central Park Dr., Brampton. Le rassemblement aura lieu dans la zone du Memorial Plaza/Cénotaphe (près de Central Park Dr. et Queen St. E., au coin du parc) Invités : Chef de la direction de MADD Canada, Steve Sullivan Cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan Aînée de la Première Nation Coast Tsimshian, Shannon Thunderbird Maire de Brampton, Patrick Brown Ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes, l’honorable Charmaine Williams Adjoint parlementaire au ministre des Transports, Hardeep Grewal Chef de la police régionale de Peel, Nishan Duraiappah Chef des pompiers par intérim des services d'incendie et d’urgence de Brampton, Andy Glynn Commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, Thomas Carrique

MADD Canada a également érigé d'autres monuments commémoratifs provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Québec. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

Pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter:

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou 647-462-6233, ou ankongmeneck@madd.ca.