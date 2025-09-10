Bombardier a contribué à hauteur de 7,4 milliards $ au PIB canadien en 2024, selon une étude de PwC

Bombardier a eu une contribution totale (directe, indirecte et induite) de 7,4 milliards $ au PIB du Canada en 2024 et a soutenu près de 50 000 emplois dans tout le pays

En 2024, l’entreprise a contribué à hauteur de plus de 1,2 milliard $ en recettes pour les gouvernements provinciaux et fédéral, notamment en impôts et taxes sur le revenu, les produits et la production

Au Québec, Bombardier a soutenu directement plus de 31 % de l’emploi dans le secteur aérospatial, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs du secteur manufacturier dans la province



TORONTO, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une étude de PwC Canada jette un nouvel éclairage sur l’apport économique et social substantiel des activités manufacturières de Bombardier au Canada. Des indicateurs comme le PIB, les exportations et les emplois soutenus démontrent le rôle important de Bombardier dans l’économie canadienne.

Le rapport positionne Bombardier comme un moteur clé de l’industrie aérospatiale du Canada, avec une contribution à hauteur de 7,4 milliards $ au PIB du pays en 2024, et une valeur de production représentant environ 1 % du total des exportations canadiennes. Cette même année, les exportations d’avions de Bombardier représentaient 5 % de la valeur totale des exportations du Québec. Les activités de Bombardier ont également contribué considérablement aux économies provinciales et fédérale en 2024, apportant plus de 1,2 milliard $ en impôts et taxes sur le revenu, les produits et la production.

« Bombardier demeure un moteur clé de l’économie canadienne grâce à près de 12 200 employés et à plus de 1 550 fournisseurs dans tout le pays », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Non seulement notre travail alimente la croissance économique, il joue également un rôle vital dans le renforcement de la souveraineté du Canada par l’innovation, l’expertise locale en production et maintenance d’avions et une contribution cruciale à la stratégie industrielle de défense nationale. »

Les chiffres montrent également que Bombardier joue un rôle important dans le développement économique du Canada, soutenant près de 50 000 emplois à l’échelle du pays — y compris les emplois directs, indirects et induits — qui dépendent de ses activités. Au Québec seulement, Bombardier a soutenu près de 10 000 emplois directs, soit plus de 31 % de l’emploi dans le secteur aérospatial, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs du secteur manufacturier dans la province. De plus, la présence active de Bombardier en Ontario est soulignée par son usine à la fine pointe de la technologie à l’aéroport Pearson, inaugurée en 2024, où près de 2 200 membres de l’équipe effectuent du travail d’assemblage de haute précision pour la gamme d’avions Bombardier Global de premier ordre.

Le rendement de Bombardier en 2024 reflète la force de l’entreprise, avec 146 avions d’affaires livrés et 11,5 milliards $ de revenus. Cette réussite a été rendue possible par un robuste réseau de plus de 1 550 fournisseurs canadiens d’un océan à l’autre, ce qui montre que l’entreprise est au cœur d’un écosystème national florissant.

Stimulées par un environnement de marché favorable et une demande soutenue des clients, y compris des gouvernements et des forces armées, les projections de revenus de Bombardier s’élèvent à plus de 12,2 milliards $1 en 2025, ce qui correspond à ses prévisions publiées plus tôt cette année. D’après le rapport de PwC, les projections de Bombardier suggèrent qu’elle s’attend à contribuer à hauteur de 39,6 milliards $1 au PIB du Canada entre 2025 et 2029, et à fournir une moyenne annuelle de plus de 51 500 emplois à plein temps directs, indirects et induits1 dans tout le pays. Du côté de la recherche et développement, les investissements planifiés par Bombardier, notamment les dépenses en immobilisations et le développement et l’essai de nouveaux prototypes, devraient contribuer à hauteur de 3,2 milliards $1 au PIB entre 2024 et 2029.

Le rapport de PwC Canada a été commandé par Bombardier et est accessible sur le site Web de l’entreprise. Le dernier rapport effectué par PwC Canada sur les contributions canadiennes remonte à 2022.

(1) Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, y compris des renvois à des renseignements prospectifs contenus dans le rapport de PwC, mais préparés par Bombardier. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que Bombardier formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Pour en savoir plus, se reporter à la mise en garde relative aux « Énoncés prospectifs » contenue dans le rapport de gestion du rapport financier de Bombardier Inc. pour le trimestre clos le 30 juin 2025 et à la section « Énoncés prospectifs – Hypothèses » dans le rapport de gestion du rapport financier de Bombardier Inc. pour le trimestre clos le 31 mars 2025.

