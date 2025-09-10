Baltic Horizon Fondi investorite üldkoosolek

9. septembril 2025 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi investorite korraline üldkoosolek.

Koosoleku päevakord oli alljärgnev:

Baltic Horizon Fondi 2024.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2025.a I ja II kvartali vahearuannete ülevaade. Ülevaade III ja IV kvartali plaanide kohta.

Koosoleku päevakord ei sisaldanud otsuste vastuvõtmist.

Fondijuht Tarmo Karotam andis päevakorras olnud teemadel ülevaate.

Koosolekul esitatud ettekanne on lisatud teate manusena. Tehnilise vea tõttu ei ole koosoleku salvestus kättesaadav. Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.



Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

