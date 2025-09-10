Geotab supera i 5 milioni di attivazioni nel mondo

ROMA, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. e le sue affiliate (“Geotab”) annunciano di aver raggiunto un nuovo importante traguardo aziendale, superando i 5 milioni di attivazioni in tutto il mondo. Questa rapida crescita, con l’ultimo milione di attivazioni ottenuto in meno di due anni, rafforza il posizionamento di Geotab come leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, oltre che come pioniere nell’utilizzo di dati e intelligenza artificiale per generare risultati significativi per le flotte.

“Il percorso di Geotab si basa sull’innovazione costante: investiamo oltre 150 milioni di dollari all’anno in ricerca e sviluppo e abbiamo depositato 630 brevetti a livello globale; tutto questo ha contribuito a plasmare il settore dei veicoli connessi negli ultimi 25 anni. Il traguardo dei 5 milioni dimostra che il nostro approccio alla gestione delle flotte basato sui dati sta risolvendo sfide reali e concrete, affrontate quotidianamente dalle aziende”, ha dichiarato Neil Cawse, Founder & CEO di Geotab. “Con la rapida adozione dell’AI, ci aspettiamo che i prossimi 5 anni saranno tanto rivoluzionari quanto gli ultimi 25”.

Come i dati di Geotab supportano i clienti nella riduzione dei costi e nel miglioramento delle prestazioni delle flotte

Le informazioni fornite da Geotab aiutano le aziende a ottimizzare le attività operative delle flotte, contribuendo in particolare a contenere i tempi di inattività imprevisti dei veicoli, migliorare la sicurezza e diminuire il chilometraggio giornaliero grazie a una pianificazione più efficiente dei percorsi. Questi miglioramenti permettono alle flotte di ridurre i costi del carburante e altre spese operative, riducendo direttamente, allo stesso tempo, l’impatto ambientale.

La possibilità di offrire questi vantaggi concreti è abilitata dal volume significativo di informazioni generato dalle 5 milioni di attivazioni, che producono oltre 100 miliardi di dati al giorno, pari a più di 37 trilioni all’anno. Questi dati alimentano i modelli di AI e machine learning di Geotab con parametri di riferimento accurati, analisi predittive e approfondimenti analitici operativi che consentono a flotte di ogni dimensione di prendere decisioni più intelligenti e rapide.

Come 25 anni di innovazione hanno permesso a Geotab di raggiungere il traguardo di 5 milioni di veicoli connessi

Il 2025 segna il 25º anniversario di Geotab, che è passata da una start-up di due persone a un’organizzazione globale con oltre 2900 dipendenti, a conferma dell’impegno dell’azienda per l’innovazione e l’espansione internazionale. Geotab ha consolidato la sua leadership nel settore grazie a investimenti in ricerca e sviluppo, ampliando costantemente le capacità della propria piattaforma aperta e costruendo un ecosistema di oltre 700 partner a livello globale. Negli ultimi dieci anni, il Marketplace di Geotab è cresciuto e si è evoluto, offrendo ora quasi 530 soluzioni tra cui i clienti possono scegliere.

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 80 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 5 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog .

Per ulteriori informazioni

Hotwire – Ufficio stampa

02 36643650

GeotabIT@hotwireglobal.com

Romina Dashghachian

Strategic Communications Lead, EMEA

Rominadashghachian@geotab.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8bc6451a-92ea-459d-92a7-8384b6ca62c0/it