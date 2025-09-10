Les Services canadiens de l’ouïe accordent fièrement 29 bourses d’études à des étudiants Sourds et malentendants pour l’année scolaire 2025-2026

Toronto, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSQ

Les Services canadiens de l’ouïe sont fiers d’annoncer l’octroi de 29 bourses d’études à des étudiants Sourds et malentendants de partout au Canada pour l’année scolaire 2025–2026. Cet investissement continu offert aux étudiants, année après année, souligne notre engagement indéfectible à soutenir les études postsecondaires et l'accessibilité. Depuis le lancement du programme de bourses, en 2017, nous avons attribué pas moins de 192 bourses, ce qui a permis d'éliminer les barrières et de donner aux étudiants Sourds et malentendants les moyens de poursuivre leurs objectifs scolaires. Un grand nombre de ces étudiants ont ensuite entrepris des études supérieures, notamment des maîtrises, et ont démarré des carrières enrichissantes et réussies.

« Ces bourses symbolisent l'autonomisation, l'accès, et la conviction que ces étudiants méritent toutes les chances de se bâtir un avenir prometteur et réussi », a déclaré Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l'ouïe. « Nous sommes fiers de continuer à offrir ces bourses dans le cadre de notre engagement en faveur de l'accessibilité, de l'éducation, et de la contribution à la communauté. Nous souhaitons un franc succès à tous les récipiendaires de cette année et nous nous réjouissons à l'avance des contributions exceptionnelles qu'ils apporteront dans les années à venir. »

Sofia Olaizola, récipiendaire du Prix de l’honorable David C. Onley, commencera ses études à l'Université Dalhousie en septembre, afin de se diriger vers une carrière en audiologie. Elle est malentendante depuis son enfance, et des audiologistes remarquables l'ont fortement inspirée, en particulier ceux qui ont vécu la même expérience et qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. Aujourd'hui, elle espère apporter le même soutien à d'autres personnes. « Pour moi, cette bourse représente plus qu'une simple aide financière. C'est un vote de confiance en ma personne et en celle que je suis en train de devenir », a déclaré Sofia. « Je suis étudiante malentendante, et la reconnaissance d'une organisation qui comprend la valeur de l'expérience vécue a une grande importance pour moi. »

Félicitations aux récipiendaires d’une bourse d’études nationale 2025-2026!

Récipiendaire du Prix de l’honorable David C. Onley :

Sofia Olaizola

Université Dalhousie

Récipiendaires des bourses d’études nationales 2025-2026 commanditées par Element

Element a généreusement commandité des bourses d'études pour cinq étudiants exceptionnels pendant une période de quatre ans, ce qui les aidera à réussir leurs études.

« Chez Element, nous croyons que l'éducation est une puissante force motrice du changement. Par notre soutien aux récipiendaires du Programme national de bourses d’études des Services canadiens de l’ouïe, nous sommes fiers d’aider les étudiants Sourds et malentendants à poursuivre leurs objectifs et à mener leur vie avec détermination, et à savoir qu’ils peuvent compter sur le soutien d’une communauté solide. » - Candace Allixendir, vice-présidente, Communications et Engagement communautaire

Nous saluons chaleureusement les cinq étudiants méritants qui recevront une bourse nationale commanditée par Element :

Cristiano Batista, Institut de technologie de la Colombie-Britannique

Billie-Jo Skevington, Collège Loyaliste

Lily Beauregard, Collège Loyaliste

Muhammad Azaan Azher, Université McMaster

Rebecca Leigh, Université de Yorkville

Félicitations aux étudiants suivants, récipiendaires d'une bourse nationale des Services canadiens de l'ouïe :

Cette réussite a été rendue possible grâce au soutien généreux et indéfectible de nos donateurs, des commanditaires commerciaux, d'Element, et des participants à notre tournoi de golf annuel de la Bourse du président. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre Programme national de bourses d’études.

Commanditaire commercial 2025-2028 :

Element

Commanditaires du tournoi de golf 2025 :

Commanditaires platine : Coco Group, Leith Wheeler Investment Counsel Ltd., Mathews Dinsdale & Clark LLP

Commanditaires or : Enginess, JRP Employee Benefit Solutions

Commanditaires argent : Baycor Construction Ltd., Catapult ERP

Commanditaires bronze : Hall Telecommunications Supply Ltd. en partenariat avec Panasonic et Williams Sound, Level5 Strategy, POI Business Interiors

Commanditaires cuivre : The ABER Group, BSQUARED, Compu-SOLVE Technologies, Trinetra Systems Inc.

Commanditaires laiton : Oticon Canada, 3D Network Technology

Commanditaires en nature : National Post, Imaged Advertising Creations, Porter Airlines, Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)

Donateurs : Timothy Andradé, Canadian Foundation for Physically Disabled Persons, Francine McMullen, May Ramdial, Noor Ratansi

À PROPOS DU PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES

Les Services canadiens de l’ouïe sont fiers d’offrir des bourses aux étudiants Sourds et malentendants afin d’aider à éliminer les obstacles financiers pour accéder aux études postsecondaires. Notre Programme national de bourses d’études, qui existe depuis 2017, est le plus important programme de bourses d’études au Canada qui soutient exclusivement les étudiants Sourds et malentendants.

Les bourses sont destinées aux étudiants de premier et de deuxième cycle, y compris les étudiants adultes, qui fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaire reconnus, au Canada ou à l’étranger. Les bourses s’élèvent à 3 000 $ pour les étudiants à temps plein et à 1 000 $ pour les étudiants à temps partiel. Elles peuvent servir à couvrir les droits de scolarité ainsi que les frais de logement, des ressources éducatives et des accommodements, comme des preneurs de notes, des interprètes, des tuteurs, et des appareils de communication. Les étudiants sélectionnés demeurent admissibles au même niveau de financement pour une période maximale de quatre années consécutives.

Chaque année, un comité composé de dirigeants d’entreprises et d’universitaires Sourds, malentendants et entendants examine le processus de candidature. Les bourses d’études sont décernées en tenant compte des besoins financiers et des besoins en matière d’accommodement, ainsi que d’autres facteurs.

À PROPOS DES SERVICES CANADIENS DE L’OUÏE

Nous autonomisons des vies. Fièrement canadiens depuis 1940, les Services canadiens de l’ouïe (SCO) sont le chef de file national en matière de solution d’accessibilité, de programmes, de services, de formations et de produits qui permettent à la communauté Sourde et malentendante de surpasser les obstacles à la participation sociale. Forts de 85 années d’expérience, nous proposons des solutions d’accessibilité et des services cliniques et sociaux de pointe. Notre équipe s’engage à respecter les normes les plus élevées, comme le confirme la mention d’honneur d’Agrément Canada. Nous proposons des bourses d’études aux étudiants démontrant un besoin à l’échelle nationale, et nous constituons la plus grande organisation à but non lucratif au Canada à financer des recherches pour améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes.

