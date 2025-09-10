AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris įvyko 2025 m. rugsėjo 10 d., buvo priimti šie sprendimai:
1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.
1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.
2. Dėl AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.
3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.
3.1. Skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,683 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., išmokėti 49 441 659,68 Eur dividendų.
Informacija apie priimtus sprendimus, taip pat, pateikiama Grupės interneto svetainėje ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, iš anksto sutartu laiku, dėl kurio reikėtų kreiptis el. paštu IR@ignitis.lt.
Papildoma informacija apie paskirtus dividendus
Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkais buvo teisių gauti dividendus apskaitos dienos pabaigoje (angl. record date), t. y. 2025 m. rugsėjo 24 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės gauti dividendų už 2025 m. I pusmetį, yra 2025 m. rugsėjo 23 d.
Dividendai 2025 m. spalio 3 d. bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą. Dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.
Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų, įskaitant galimybes pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į akcijų pakvitavimus, susigrąžinimo, turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon (nuoroda), jo įgaliotu asmeniu ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.
Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, prisegama priede bei pateikiama Grupės tinklalapyje.
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt
