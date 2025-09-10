CCC et Soucy Techno célèbrent 17 ans de succès consécutifs avec l'armée américaine

OTTAWA, Ontario, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC est fière d'annoncer la conclusion d'un contrat avec l'armée américaine pour du Kevlar T-107 de Soucy Techno. Cette livraison s'inscrit dans le cadre de contrats continus attribués à CCC par le département américain de la Défense depuis 17 ans pour des produits fabriqués par Soucy Techno.

Soucy Techno, une unité des entreprises Soucy, basée à Sherbrooke, au Québec, est reconnue pour le développement et la fabrication de systèmes de chenilles en caoutchouc et de composés de caoutchouc. Le composé T-107 est un élément essentiel des efforts continus de l'armée américaine pour moderniser et entretenir son parc de véhicules blindés, offrant une durabilité, une résistance balistique et des performances accrues dans des environnements opérationnels exigeants. Les produits de Soucy sont utilisés dans des systèmes avancés de chenilles en caoutchouc composite, qui sont plus légers, plus silencieux et plus durables que les chenilles traditionnelles en acier. Ces systèmes ont été déployés sur toute une gamme de plates-formes militaires, notamment le véhicule de combat Bradley, le véhicule blindé de transport de troupes M113 et les véhicules de combat robotisés.

« Dix-sept années de collaboration constante avec l'armée américaine témoignent de la qualité des produits de Soucy Techno et de la solidité du partenariat de défense entre le Canada et les États-Unis », a déclaré Diane Montambault, vice-présidente, Gestion des contrats et des opérations, à la CCC. « Nous sommes fiers de contribuer à la fourniture de solutions canadiennes fiables qui renforcent le niveau de préparation et la mobilité des forces terrestres américaines. »

La CCC est l’autorité contractante désignée pour les achats effectués par le DoD des É.-U. auprès du Canada d’une valeur de 250 000 $ US ou plus. Par l’intermédiaire de son service Maître d’œuvre DoD des É.-U., la CCC s’associe à des entreprises canadiennes comme Soucy Techno pour fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada. Pour en savoir plus, contactez l’équipe de la CCC.

Le partenariat entre la CCC et Soucy Techno illustre parfaitement comment l'innovation et la capacité industrielle canadiennes contribuent à la défense et à la sécurité des alliés du Canada.

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.