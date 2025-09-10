Plataforma holandesa torna o atendimento dermatológico instantaneamente acessível em todo o mundo

BERGEN OP ZOOM, Países Baixos, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uma nova plataforma holandesa foi lançada, tornando o atendimento dermatológico acessível internacionalmente. Dermatology2Go (uma iniciativa da Webcamconsult) foi desenvolvida por dois dermatologistas experientes e oferece aos usuários a possibilidade de solicitar aconselhamento por e-mail ou agendar uma consulta on-line com um médico qualificado, sem necessidade de encaminhamento ou consulta prévia com um clínico geral.

A plataforma também contém uma base de conhecimento abrangente que cobre mais de 200 condições de pele e oferece uma ferramenta de autodiagnóstico (Dermawizard), desenvolvida sob supervisão médica. Essa ferramenta ajuda os usuários a explorar possíveis preocupações com a pele antes de entrar em contato com um médico, se necessário.

Combatendo longos tempos de espera e informações on-line não confiáveis

Dermatology2Go aborda dois problemas importantes nos cuidados com a pele: as longas listas de espera e a abundância de informações de saúde não confiáveis disponíveis on-line.

Dick van Gerwen, dermatologista no Bravis Hospital e cofundador da Dermatology2Go:

"Observamos que muitos pacientes precisavam esperar semanas por uma consulta, enquanto em alguns casos é possível determinar muito mais rapidamente se há motivo para preocupação. Com esta plataforma, queremos eliminar essa barreira, sem comprometer a qualidade ou a segurança."

Dermatology2Go trabalha com dermatologistas certificados de diversos países. As consultas são realizadas em um ambiente on-line seguro. O software oferece suporte multilíngue e permite tradução em tempo real durante as consultas.

Para quem é isso?

A plataforma é destinada a qualquer pessoa com dúvidas sobre sua pele, desde alterações leves até condições que exigem atenção médica. Também pode ser utilizada para obter uma segunda opinião ou como complemento a tratamentos em andamento. Não é necessária carta de encaminhamento.

Os fundadores atuam em soluções de saúde digital desde 2013 por meio de sua empresa Webcamconsult. A infraestrutura por TRÁS da Dermatology2Go foi desenvolvida com base em padrões médicos e está em conformidade com as regulamentações europeias de privacidade e segurança de dados — incluindo NEN 7510 e ISO 27001.

Principais fatos

A ferramenta Dermawizard foi desenvolvida em conjunto utilizando IA, mas sempre sob supervisão de dermatologistas.

Apenas 4% de todas as contas nas redes sociais sobre cuidados com a pele são administradas por médicos de verdade, segundo a Mednet.

A plataforma opera de forma independente de seguradoras, e as consultas são pagas por atendimento.



Sobre a Dermatology2Go

Dermatology2Go é uma iniciativa da Webcamconsult, uma empresa reconhecida na área da saúde digital desde 2013. Na Dermatology2Go, os pacientes podem se conectar diretamente com dermatologistas experientes de diversas partes do mundo.

Nossa missão: tornar o cuidado dermatológico acessível a todos. Você pode verificar condições da pele por conta própria com o Dermawizard, encontrar informações confiáveis e agendar facilmente uma consulta com um especialista.

Por trás da Dermatology2Go estão os dermatologistas Dr. Milan Tjioe e Dr. Dick van Gerwen, juntamente com o empreendedor digital Drs. Bert van Gerwen.

A Dermatology2Go não apenas oferece acesso a cuidados dermatológicos, como também proporciona um espaço para compartilhar experiências. Porque quem convive com problemas de pele é, por si só, uma valiosa fonte de conhecimento.

