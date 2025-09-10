Niederländische Plattform macht dermatologische Versorgung weltweit unmittelbar zugänglich

BERGEN OP ZOOM, Niederlande, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es gibt eine neue niederländische Plattform, die dermatologische Versorgung auf internationaler Ebene zugänglich macht. Dermatology2Go (eine Initiative von Webcamconsult) wurde von zwei erfahrenen Dermatologen entwickelt und bietet Nutzern die Möglichkeit, per E-Mail Rat einzuholen oder einen Online-Termin mit einem qualifizierten Arzt zu vereinbaren, ohne dass ein Hausarzt oder eine Überweisung erforderlich sind.

Die Plattform enthält außerdem eine umfassende Wissensdatenbank mit über 200 Hauterkrankungen und bietet ein unter ärztlicher Aufsicht entwickeltes Selbstdiagnosetool (Dermawizard). Dieses Tool hilft Benutzern, mögliche Hautprobleme selbst einzuschätzen, bevor sie bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

Gegen lange Wartezeiten und unzuverlässige Online-Informationen

Dermatology2Go sagt zwei wichtigen Herausforderungen im Bereich Hautpflege den Kampf an: lange Wartelisten und die Fülle an unzuverlässigen Gesundheitsinformationen im Internet.

Dick van Gerwen, Dermatologe am Bravis-Krankenhaus und Mitbegründer von Dermatology2Go:

„Wir haben festgestellt, dass viele Patienten wochenlang auf einen Termin warten mussten, obwohl in manchen Fällen viel schneller festgestellt werden kann, ob Grund zur Sorge besteht. Mit dieser Plattform möchten wir diese Barriere beseitigen, ohne dabei Kompromisse in Sachen Qualität oder Sicherheit einzugehen.“

Dermatology2Go arbeitet mit zertifizierten Dermatologen aus verschiedenen Ländern zusammen. Die Beratungen werden in einer sicheren Online-Umgebung durchgeführt. Eine Software bietet mehrsprachige Unterstützung und ermöglicht Echtzeit-Übersetzungen während der Konsultationen.

An wen richtet sich dieses Angebot?

Die Plattform richtet sich an alle, die Fragen zu ihrer Haut haben, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu Erkrankungen, die ärztliche Hilfe erfordern. Sie kann auch für Zweitmeinungen oder als Ergänzung zu laufenden Behandlungen verwendet werden. Für ihre Nutzung ist kein Überweisungsschreiben erforderlich.

Die Gründer sind seit 2013 mit ihrem Unternehmen Webcamconsult im Bereich digitale Gesundheitslösungen tätig. Die Infrastruktur hinter Dermatology2Go basiert auf medizinischen Standards und entspricht den europäischen Datenschutz- und Datensicherheitsvorschriften (einschließlich NEN 7510 und ISO 27001).

Wichtige Fakten

Das Dermawizard-Tool wurde – stets unter der Aufsicht von Dermatologen – unter Verwendung von KI entwickelt.

Nur 4 % aller Social-Media-Konten zum Thema Hautpflege werden von ausgebildeten Ärzten betrieben (Quelle: Mednet).

Die Plattform arbeitet unabhängig von Versicherern und Konsultationen werden pro Termin bezahlt.



Über Dermatology2Go

Dermatology2Go ist eine Initiative von Webcamconsult, einem seit 2013 etablierten Anbieter aus dem Bereich digitale Gesundheitsdienstleistungen. Auf Dermatology2Go können Patienten direkt mit erfahrenen Dermatologen weltweit in Kontakt treten.

Unsere Mission: Hautpflege für alle zugänglich machen. Mit dem Dermawizard können Sie Ihren Hautzustand selbst überprüfen, zuverlässige Informationen finden und ganz einfach einen Termin bei einem Spezialisten vereinbaren.

Hinter Dermatology2Go stehen die Dermatologen Dr. Milan Tjioe und Dr. Dick van Gerwen sowie der Internetunternehmer Dr. Bert van Gerwen.

Dermatology2Go bietet nicht nur Zugang zu medizinischer Versorgung, sondern auch einen Ort, an dem Erfahrungen ausgetauscht werden können. Denn diejenigen, die sich mit Hautproblemen befassen, sind selbst eine wertvolle Wissensquelle.

