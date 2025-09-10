Une plateforme néerlandaise rend les soins dermatologiques instantanément accessibles dans le monde entier

BERGEN OP ZOOM, Pays-Bas, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle plateforme néerlandaise a été lancée pour rendre les soins dermatologiques accessibles à l’international. Dermatology2Go (une initiative de Webcamconsult) a été développée par deux dermatologues expérimentés et permet aux utilisateurs de demander un avis médical par e-mail ou de planifier une consultation en ligne avec un médecin qualifié, sans passer par un médecin généraliste ni avoir besoin d’une ordonnance.

La plateforme contient également une base de connaissances complète couvrant plus de 200 affections cutanées et propose un outil d’auto-diagnostic (Dermawizard), développé sous supervision médicale. Cet outil aide les utilisateurs à explorer leurs éventuelles préoccupations cutanées avant de contacter un médecin si nécessaire.

Lutter contre les délais d’attente et l’information peu fiable en ligne

Dermatology2Go répond à deux problèmes majeurs en matière de soins dermatologiques : les longues listes d’attente et l’abondance d’informations médicales peu fiables sur Internet.

Dick van Gerwen, dermatologue à l’hôpital Bravis et co-fondateur de Dermatology2Go, explique :

« Nous avons constaté que de nombreux patients devaient attendre des semaines pour obtenir un rendez-vous, alors que dans certains cas, il est possible de déterminer beaucoup plus rapidement s’il y a lieu de s’inquiéter. Avec cette plateforme, nous voulons supprimer cet obstacle, sans compromis sur la qualité ni la sécurité. »

Dermatology2Go travaille avec des dermatologues certifiés issus de plusieurs pays. Les consultations se déroulent dans un environnement sécurisé en ligne. Le logiciel propose un support multilingue et permet une traduction en temps réel pendant les consultations.

À qui s’adresse la plateforme ?

La plateforme s’adresse à toute personne ayant des questions sur sa peau, qu’il s’agisse de changements mineurs ou de pathologies nécessitant une attention médicale. Elle peut aussi être utilisée pour obtenir un second avis ou comme complément à un traitement en cours. Aucune ordonnance n’est requise.

Les fondateurs sont actifs dans le domaine de la santé numérique depuis 2013 via leur société Webcamconsult. L’infrastructure derrière Dermatology2Go repose sur des normes médicales et est conforme aux réglementations européennes en matière de confidentialité et de sécurité des données (notamment NEN 7510 et ISO 27001).

Informations clés

L’outil Dermawizard a été co-développé avec l’aide de l’IA, mais toujours sous supervision de dermatologues.

Seulement 4 % des comptes sur les réseaux sociaux liés aux soins de la peau sont réellement gérés par des médecins (source : Mednet).

La plateforme fonctionne indépendamment des assureurs ; les consultations sont facturées à l’acte.



À propos de Dermatology2Go

Dermatology2Go est une initiative de Webcamconsult, acteur de confiance dans la santé numérique depuis 2013. Sur Dermatology2Go, les patients peuvent entrer directement en contact avec des dermatologues expérimentés du monde entier.

Notre mission : rendre les soins dermatologiques accessibles à tous. Vous pouvez vérifier vous-même vos affections cutanées grâce au Dermawizard, trouver des informations fiables et planifier facilement un rendez-vous avec un spécialiste.

À l’origine de Dermatology2Go figurent les dermatologues Dr Milan Tjioe et Dr Dick van Gerwen, ainsi que l’entrepreneur Web Dr Bert van Gerwen.

Dermatology2Go permet non seulement d’accéder à des soins, mais offre également un espace où partager ses expériences. En effet, les personnes confrontées à des problèmes de peau constituent elles-mêmes une précieuse source d’informations.

