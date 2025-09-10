Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026

PERTH, Australien, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) går nu ut med en prognos för produktion, kostnader, tillväxt och prospekteringskostnader för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2026 (”FY2026”) för sina tre gruvor i drift: Tomingley och Costerfield i Australien samt Björkdal i Sverige. Alla siffror i dollar avser australiensiska dollar.

Alkanes produktions- och kostnadsprognos, baserad på 100 % bidrag från Tomingley, Costerfield och Björkdal för räkenskapsåret till och med den 30 juni 2026 (”koncernens prognos”), är 160 000 – 175 000 AuEq-uns1 vid en AISC på 2 600 AUD – 2 900 AUD per AuEq-uns.2

Eftersom sammanslagningen med Mandalay Resources Corporation (”Mandalay”) slutfördes den 5 augusti 2025 kommer Alkanes lagstadgade rapporterade produktion och kostnader för räkenskapsåret 2026 endast att återspegla produktion och kostnader från Costerfield och Björkdal från det datumet. Följaktligen är produktionsprognosen på lagstadgad rapporteringsbasis (”hänförlig prognos”) 155 000 – 168 000 AuEq-uns1 för räkenskapsåret 2026.

I presentationer för investerare kommer Alkane inkludera både koncernvägledning och hänförlig prognos för räkenskapsåret 2026. Efterföljande rapporteringsperioder (räkenskapsåret till och med den 30 juni 2027) kommer omfatta full produktion och finansiellt bidrag från Costerfield och Björkdal.

Nic Earner, Managing Director för Alkane, kommenterade:

”Efter slutförandet av vår transformativa sammanslagning med Mandalay Resources i augusti är vi nu väl positionerade för att leverera en betydande tillväxt jämfört med föregående år inom våra utökade verksamheter under räkenskapsåret 2026. Vår prognos visar styrkan hos våra tre kassagenererande tillgångar i förstklassiga jurisdiktioner, med en prognostiserad ökning av guldproduktionen till mellan 160 000 och 175 000 uns för perioden juli 2025 till juni 2026.1,3 Vi kommer att upprätthålla en disciplinerad kostnadsstrategi samtidigt som vi investerar betydande kapital och prospektering för att driva organisk tillväxt i hela vår verksamhet, finansierat av en robust pro forma-kassa. Detta markerar början på ett nytt kapitel för Alkane, då vi fortsätter att fokusera på hållbar tillväxt och att leverera värde till aktieägarna.”

Koncernprognos – juli 2025 till juni 2026

Produktion1,3

Tomingley Costerfield Björkdal Hela koncernen Producerat guld Koz 75–80 40–45 40–44 155–170 Producerat antimon Ton n/a 800–900 n/a 800–900 Guldekvivalenta uns Koz 75–80 45–51 40–44 160–175

Produktionen vid Tomingley under räkenskapsåret 2026 förväntas huvudsakligen komma från Roswell-fyndigheten; vid Costerfield från Youle-zonen, som planeras producera högre antimonhalter, och Shepherd-zonen, som huvudsakligen består av guld; och vid Björkdal från Main-zonen, Lake-zonen och tre nivåer i den nedre Auroa-zonen.

AISC1,2,3,4

Tomingley Costerfield Björkdal Hela koncernen Totala underhållskostnader



$/AuEq-uns 2 300–2 550 2 400–2 650 4 050–4 450 2 600–2 900 US$/AuEq-uns 1 495–1 658 1 560–1 723 2 633–2 893 1 690–1 885

Björkdals räkenskapsår 2026 inkluderar en betydande mängd kapitalutgifter i underhålls- och förbättringssyfte. Detta ger fördelar under de kommande räkenskapsåren, och AISC förväntas bli väsentligt lägre under räkenskapsåret 2027. Underhållskapital omfattar ökad kapitalutveckling inom gruvdrift för att öka tillgången på malm, ny infrastruktur för vattenhantering, byggande av gruvdammar och ett omfattande program för utbyte av fordonsflottan som infaller under räkenskapsåret.

Tillväxt- och prospekteringsutgifter3,4

Tomingley Costerfield Björkdal Hela koncernen Tillväxt- och prospekteringsutgifter



Miljoner $ 47–52 27–31 7–8 81–91 Miljoner US$ 31–34 18–20 5–5 53–59

Tomingley

För räkenskapsåret 2026 inkluderar tillväxtkapitalutgifterna i Tomingley omläggning och tillhörande infrastruktur för anläggningstjänster vid Newell Highway. Prospekteringsfokus vid Tomingley omfattar inriktning på reserv-/resurstillväxt i zonerna Caloma 2, Roswell, Wyoming och Macleans

Costerfield

Vid Costerfield har den övervägande delen av kapitalutgifterna gått till prospektering, med fokus på gruvnära och regional borrning i zonerna True Blue, Sub KC, Brunswick South och Kendall för att stödja ytterligare förlängningar av gruvans livslängd och potentiell bearbetningsutökning.

Björkdal

Prospekteringskostnaderna i Björkdal omfattar utfyllnads- och utvidgningsborrning i North Zone, Eastern Extension, Storheden och Norrberget för att bygga upp höghaltiga gruvor och stödja framtida gruvbrytningsstudier.

Hänförlig prognos – augusti 2025 till juni 2026.

Alkanes lagstadgade rapporterade produktion och kostnader för räkenskapsåret 2026 kommer att återspegla produktionen från Costerfield och Björkdal från och med den 5 augusti 2025, vilket är datumet då Alkanes sammanslagning med Mandalay slutfördes. Tabellen nedan visar förväntad produktion, enhetskostnader och kapital för Tomingley för hela räkenskapsåret till och med den 30 juni 2026, och Björkdal och Costerfield från den 5 augusti 2025 till den 30 juni 2026:1,2,4

Tomingley (12 månader) Costerfield Björkdal Hela koncernen Produktion Producerat guld Koz 75–80 37–41 37–40 149–161 Producerat antimon Ton n/a 750–850 n/a 750–850 Guldekvivalenta uns Koz 75–80 43–48 37–40 155–168 Totala underhållskostnader



$/AuEq-uns 2 300–2 550 2 400–2 650 4 050–4 450 2 600–2 900 US$/AuEq-uns 1 495–1 658 1 560–1 723 2 633–2 893 1 690–1 885 Tillväxt- och prospekteringsutgifter



Miljoner $ 47–52 24–28 7–8 78–88 Miljoner US$ 31–34 16–18 5–5 51–57

Tidpunkt för redovisning av resurser och reserver

Alkane förbereder även bolagets konsoliderade årsredovisning för resurser och reserver för 2025 och kommer publicera den så snart den är tillgänglig.

Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, Managing Director och CEO.

OM ALKANE ‐ www.alkane.com.au ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller information med finansiella utsikter (gemensamt ”framåtblickande information”). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan även avse: framtidsutsikter och förväntade händelser, förväntningar avseende prospekteringspotential, produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, investeringsavkastning, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och dess tidpunkter; utfärdande av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; bolagets potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa. Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information. Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset. Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Icke-IFRS definierade prestationsmått

Detta meddelande innehåller hänvisningar till totala löpande kostnader, vilket är ett icke-IFRS-mått och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De sammanlagda underhålls- och förbättringskostnaderna omfattar totala kontanta driftskostnader, kapital för underhåll av gruvdriften, royaltykostnader och tillskott till avsättningar för markåtervinning. Underhållskapitalet återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla en anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Den totala underhållskostnaden per uns guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med de motsvarande gulduns som producerats under perioden.

________________________

1 Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera prognostiserade mängder guld och antimon under perioden med respektive genomsnittliga prognostiserade marknadspriser för råvarorna under perioden. Därefter lägger man ihop de två beloppen för att få ”totalt inneslutet värde baserat på marknadspris” och dividerar det totala inneslutna värdet med det genomsnittliga prognostiserade marknadspriset för guld under perioden. Det vill säga, AuEq = ((prognostiserad Au-produktion x prognostiserad Au A$/oz) + (prognostiserad Sb producerad x prognostiserad Sb A$/t)) / (prognostiserad Au $/oz). De genomsnittliga prognostiserade marknadspriserna som används för att beräkna guldekvivalenta uns för räkenskapsåret 2026 är: 3 250 US$/Au-uns och 25 000 US$/t Sb.

2 Totala underhållskostnader är ett mått som inte omfattas av IFRS och har ingen standardiserad betydelse enligt IFRS och är eventuellt inte jämförbart med liknande finansiella mått som redovisas av andra företag. Se ”Icke-IFRS-nyckeltal” i slutet av detta pressmeddelande för mer information.

3 Beräknat på basis av 100 % bidrag från Tomingley, Costerfield och Björkdal för hela räkenskapsåret till och med den 30 juni 2026. Eftersom sammanslagningen med Mandalay Resources Corporation slutfördes den 5 augusti 2025 kommer Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för räkenskapsåret 2026 endast att återspegla produktion från Costerfield och Björkdal från det datumet.

KONTAKT: NIC EARNER, MANAGING DIRECTOR & CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677

INVESTORS & MEDIA: NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TEL +61 418 642 556