Dassault Systèmes : déclaration des opérations sur actions propres

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 10 septembre 2025

DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2025)
        

Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)
Catégorie de titres : Actions ordinaires
Période : du 2 au 5 septembre 2025

Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions*Marché
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM862-Sep-25FR0014003TT825 00026,4717XPAR
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM863-Sep-25FR0014003TT87 45226,3294XPAR
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM864-Sep-25FR0014003TT825 00026,5196XPAR
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM864-Sep-25FR0014003TT84 209 06726,5700DXE
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM865-Sep-25FR0014003TT825 00026,7324XPAR

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :
Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

