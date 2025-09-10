La conciliation famille-travail : une réalité bien ancrée chez EXP

MONTRÉAL, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP s’est récemment vu renouveler son Sceau Concilivi, une distinction décernée par le Réseau pour un Québec famille reconnaissant l’importance accordée par un employeur à favoriser la conciliation famille-travail. Offrir à ses employées et employés un environnement de travail favorisant la conciliation vie personnelle et travail est bien ancré dans la culture d’EXP.

Depuis l’obtention du Sceau en 2021, EXP s’est dotée d’une charte définissant ses engagements en matière de conciliation famille-travail. La charte inclut des mesures en place depuis plusieurs années au sein de l’entreprise qui visent à aider ses employées et employés à atteindre un équilibre adapté à leur réalité. Parmi ces mesures, il y a notamment un horaire de travail variable, une banque de congés payés, la possibilité de faire du télétravail, l’accès à un service de soins de santé virtuels, une indemnité pour l’achat d’une passe mensuelle de transport collectif et un processus de mobilité interne.

« Au cours de la dernière année, deux membres de ma famille ont traversé une période difficile marquée par des enjeux de santé. Grâce à l’équilibre vie personnelle et travail qu’offre EXP, j’ai pu être présente pour mes proches tout en poursuivant mon travail. Je suis heureuse de faire partie d’une organisation où l’on se sent soutenus de façon concrète et humaine. » – Suzie Noreau, comptable de projets senior chez EXP

Dans le cadre du processus de renouvellement du Sceau, de nouveaux outils ont été ajoutés à la charte d’EXP. Ceux-ci répertorient des ressources variées mises à la disposition des employées et employés pour maintenir une bonne santé mentale et physique. « Les ressources proposées à nos employées et employés peuvent contribuer à la diminution de la charge mentale liée à une situation particulière, et à une meilleure gestion du stress. Les mesures de notre charte ont été pensées pour que toutes et tous puissent en profiter, quelle que soit leur situation personnelle ou familiale », affirme Marie-Hélène Lapointe, directrice des ressources humaines pour le Québec.

