Sogeclair: résultats du 1er semestre 2025

RESULTATS du 1er SEMESTRE 2025

Chiffre d’affaires = 80,6M€ (+1,9%)

EBITDA(1) = 5,1M€ (+24,2%)

Fonds propres = 59,1M€ (+2,3%)

Blagnac, France, le 10 septembre 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2025. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

Le Conseil d’Administration réuni le 08 septembre 2025 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 juin2025.

Résultats consolidés (Normes IFRS, non audités)

en M€ S1 2025 S1 2024 Variation

S1 2025 / S1 2024 Chiffre d’affaires 80,6 79,1 +1,5M€ EBITDA (1) 5,1 4,1 +1,0M€ En % du CA 6,3% 5,2% Résultat opérationnel 1,5 - 0,4 +2,0M€ En % du CA 1,9% -0,6% Résultat Net - 0,8 - 1,0 +0,2M€ Dont part du groupe - 0,3 - 0,9 +0,6M€

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

Par Zone Géographique des filiales

La performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

en M€ Europe Afrique Amérique Asie

Pacifique Holding Chiffre d’affaires 59,3 18,8 2,4 0,0 EBITDA 2,4 1,1 0,0 1,6 Résultat opérationnel 0,0 1,1 - 0,3 0.7

Les écarts sont dus aux arrondis

Europe / Afrique (74% du CA) : Amélioration de la rentabilité de l’engineering. Rentabilité de l’activité thermoplastique pénalisée par les évolutions du dollar et par des décalages de livraisons à la demande d’un client. Investissements transverses en transformation digitale qui se poursuivent accompagnés d’un plan d’optimisation de nos coûts.



Amérique (23% du CA) : Baisse du chiffre d’affaires liée au contexte géopolitique mais également à la fin du rattrapage du backlog sur Aircraft interiors en 2024. Résultats opérationnels stables malgré la baisse de chiffres d’affaires.



Asie-Pacifique (3% du CA) :

Plan de redressement de la simulation ferroviaire en cours avec pour objectif un retour à profitabilité en 2026. Investissements continue en Inde sur la montée en compétence des équipes.



Par Business Unit

en M€ Engineering Solutions Holding Chiffre d’affaires 41,5 39,1 0,0 EBITDA 4,4 - 0,9 1,6 Résultat opérationnel 3,7 - 2,9 0.7

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

BU Engineering, un bon semestre en attendant la diversification

La BU Engineering continue de porter la croissance et la rentabilité du Groupe (+3M€ vs S1 2024). Ce sont les activités d’Aviation d’Affaires et de Défense qui tirent la rentabilité. L’Aviation Commerciale, elle, a réduit ses pertes par rapport au S1 2024 notamment dans les filiales européennes (Allemagne / Espagne). Des actions d’amélioration sont toujours en cours.

Les équipes commerciales ont été renforcées au S1 et des opportunités de diversification ont été identifiées avec notamment le recrutement d’un Directeur Commercial Diversification.

BU Solutions, plusieurs challenges à venir

L’activité Equipements en Amérique du Nord a diminué, liée au contexte géopolitique et économique incertain et à l’effet de base défavorable par rapport au S1 2024 (rattrapage du backlog).

En Europe, la rentabilité des activités thermoplastiques a été fortement pénalisée par l’effet devise et la baisse des cadences A350. Néanmoins, le plan d’amélioration en cours a permis d’en limiter l’impact mais aussi d’augmenter la capacité de production.

L’attribution du MCO Souvim en direct pour l’activité Véhicules Spéciaux Défense a eu du retard mais offre des perspectives intéressantes pour le S2 et les années à venir.

L’activité Simulation automobile souffre d’une crise majeure du secteur impactant le CA et la prise de commandes. Un plan correctif est en cours.

A contrario, l’activité Simulation Ferroviaire est très dynamique malgré quelques appels d’offres qui se décalent dans le temps. De bonnes perspectives commerciales sont prévues d’ici la fin de l’année et le plan d’amélioration des opérations commence à porter ses fruits avec une limitation des pertes en pourcentage.

STRUCTURE FINANCIERE, REDUCTION DE LA DETTE

GEARING à 21.37% avec une dette nette totale de 12,6 M€.

La structure financière s’est renforcée avec une dette nette hors IFRS à 5,6M€ au 30 juin 2025 en progression de 10,9M€ sous l’effet :

De la diminution de la dette bancaire,

De l’amélioration du BFR liée à un meilleur recouvrement des créances.

PERSPECTIVES

Après une première partie d’exercice très bien orienté (malgré l’effet devise au Q2), le Groupe s’attend à poursuivre sa dynamique de croissance au S2 2025 grâce à la diversification de la BU Engineering et les premiers effets des plans d’amélioration sur les activités de la BU Solutions.

Le secteur de l’aviation d’affaires demeurera le principal moteur de l’activité Engineering au S2 soutenu par les activités de diversification.

Comme le montre la bonne orientation des résultats sur ce 1er semestre, les améliorations de nos ratios d’EBITDA se poursuivront à taux de change constant.

Les travaux de transformation digitale ont bien progressé sur le S1 et permettent aux fonctions support d’avoir notamment une meilleure vision des coûts de structure.

SOGECLAIR s’est également engagé depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d’une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l’ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d’un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.). A noter que le Rapport Extra-Financier a été publié dans l’URD au mois d’avril 2025.

PROCHAIN COMMUNIQUE : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2025, le 29 octobre 2025 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

Pièce jointe